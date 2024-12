La promesa de los republicanos de depurar iniciativas de diversidad del Gobierno podría ser ambiciosa y difícil de cumplir

Se espera que Elon Musk y Vivek Ramaswamy, los dos multimillonarios encargados de reducir el despilfarro gubernamental, recomienden una purga…

Se espera que Elon Musk y Vivek Ramaswamy, los dos multimillonarios encargados de reducir el despilfarro gubernamental, recomienden una purga en toda la agencia del gasto en iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), según dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con sus planes.

Eso podría incluir la eliminación de divisiones enteras relacionadas con la DEI en organismos de todo el Gobierno, como la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Empleo, Diversidad e Inclusión del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y la Oficina de Derechos Civiles y Política de Igualdad de Oportunidades del Departamento de Defensa.

“Todo lo que tenga que ver con DEI desaparecerá”, dijo una de las personas familiarizadas con los planes para el nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés) del presidente electo Donald Trump, y agregó que los republicanos en todas las ramas del Gobierno entrante están de acuerdo. “Todos están comprometidos a trabajar juntos y erradicarlo”.

Musk y Ramaswamy no han ocultado su desdén por las iniciativas DEI. Musk las calificó a principios de año como “otra palabra para racismo”.

“Un gobierno eficiente no tiene sitio para la DEI. Es hora de DOGE”, publicó Ramaswamy el mes pasado.

Una de las primeras recomendaciones del DOGE podría ser la derogación de los decretos de la era Biden relacionados con la DEI, según una de las personas familiarizadas con los debates del DOGE.

El presidente Joe Biden amplió las protecciones de la DEI en el lugar de trabajo firmando una serie de decretos que las ampliaban para incluir a un grupo más amplio de estadounidenses, desde embarazadas y cónyuges de militares hasta comunidades rurales y cuidadores.

El DOGE no tiene autoridad legal y es esencialmente una comisión asesora presidencial que puede hacer recomendaciones al Congreso y a la Casa Blanca. Pero hay indicios de que centrarse en las iniciativas relacionadas con la DEI será una prioridad para los republicanos empoderados que buscan recortar el gasto en todo Washington.

Pete Hegseth, el elegido de Trump para secretario de Defensa, dio una lista de iniciativas relacionadas con la DEI que, según él, Trump le ha dicho que elimine en el Pentágono.

“Limpiar la casa de la basura ‘woke’”, dijo Hegesth a Megyn Kelly a principios de diciembre. “Todas esas cosas. Cosas del clima, la (Teoría Crítica de la Raza), la DEI y cuestiones del género. Deshazte de todo eso”.

Los partidarios de los programas gubernamentales de diversidad e inclusión se preocupan por lo que esto significa para las protecciones y oportunidades para grupos de personas históricamente discriminadas.

“Es muy importante recordar siempre esas tres letras del acrónimo (DEI) y darse cuenta de lo que es en realidad, que se trata de crear oportunidades justas y equitativas para las personas, independientemente de su identidad y origen”, afirma David Glasgow, director ejecutivo del Centro Meltzer para la Diversidad, la Inclusión y la Pertenencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Los republicanos del Congreso tienden a compartir la opinión hostil de Ramaswamy y Musk hacia los programas de DEI.

La representante de Georgia Marjorie Taylor Greene presidirá una nueva subcomisión de la Cámara de Representantes que trabajará en las iniciativas del DOGE, junto con el presidente de Supervisión de la Cámara James Comer, ambos críticos de las iniciativas DEI.

“Apoyamos el concepto de DEI”, dijo una fuente republicana del Congreso familiarizada con el objetivo del DOGE de eliminar las iniciativas DEI. Pero tener oficinas específicamente dedicadas a la DEI dentro de los departamentos gubernamentales no es necesario, añadió la persona.

Una portavoz del DOGE no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Cualquier purga de las iniciativas de DEI afectaría a cientos de millones de dólares o más en el gasto público propuesto, con posibles ramificaciones para miles de trabajadores federales, contratistas y las comunidades a las que sirven en todo el país.

Sin embargo, eliminar las iniciativas DEI del Gobierno podría ser una tarea hercúlea, en parte porque es casi imposible hacer un seguimiento.

Lo que se considera y lo que no se considera parte de las iniciativas DEI es subjetivo, lo que deja abierta la cuestión de qué llamará y qué no llamará la atención del DOGE y qué se recortará en última instancia.

Calcular el costo total de las iniciativas DEI en todo el Gobierno requeriría ir a cada agencia individualmente, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). “Incluso entonces, la información puede no estar disponible, ya que no hay requisitos para que las agencias recojan específicamente o informen de esa información”, dijo la GAO en respuesta a las preguntas de CNN.

La Oficina de Gestión de Personal, la agencia federal encargada de dirigir los esfuerzos de DEI en todo el Gobierno federal, declinó hacer comentarios para esta historia, o proporcionar cualquier información sobre una cifra global para el gasto total de DEI.

CNN analizó los proyectos de presupuesto de 20 agencias federales. Si bien cada uno de ellos señaló iniciativas de diversidad en las solicitudes presupuestarias para el año fiscal 2024 y el año fiscal 2025, no todos detallaron explícitamente los gastos de DEI.

Algunos departamentos federales tienen oficinas enteras dedicadas a la DEI, como las del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. También hay programas en todos los departamentos que incluyen dinero para cosas como el desarrollo de empresas propiedad de minorías, así como esfuerzos de contratación y formación en materia de diversidad.

Los presupuestos destinados a DEI varían mucho de un departamento a otro, pero se pueden encontrar indicios en la cantidad de dinero que los organismos han solicitado públicamente como parte del proceso de asignaciones.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), por ejemplo, solicitó US$ 113 millones en su presupuesto para el año fiscal 2024 para “formación para la diversidad” en el personal sanitario. Esta cifra es superior a los US$ 102 millones de 2023 y los US$ 94 millones de 2022. La solicitud presupuestaria del Departamento de Trabajo para 2024 incluía US$ 515.000 para contratar a dos empleados a tiempo completo y prever los recursos necesarios para “apoyar las iniciativas de programas y formación en materia de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA)”.

El Departamento de Agricultura, para “establecer la oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión”, solicitó US$ 3 millones ese mismo año. En un aumento de más del 5% con respecto al año fiscal 2023, el Departamento de Estado solicitó US$ 73,6 millones para iniciativas DEI para 2025.

En su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2025, el Departamento de Defensa pidió US$ 50,9 millones para financiar actividades relacionadas con la DEI, según un portavoz. Esta cantidad representaría el 0,006% de la solicitud presupuestaria total del departamento, de acuerdo con el portavoz. El portavoz también dijo que la Oficina de Derechos Civiles e Igualdad de Oportunidades del DOD tiene una plantilla de menos de 15 personas y que las cuestiones de DEI no son su enfoque principal.

La forma en que se gasta este dinero suele ir mucho más allá de las iniciativas de contratación y formación de personal. Por ejemplo, el HHS destina parte de sus fondos de DEI a aumentar la diversidad de los pacientes que participan en sus ensayos clínicos como parte de su investigación sobre el cáncer.

El HHS también pretende ampliar los esfuerzos para garantizar la diversidad, la equidad y la inclusión en la nutrición y en la investigación sobre salud y seguridad alimentaria. También está aplicando estrategias para la equidad de las vacunas en las comunidades rurales e impulsando la investigación que promueva la equidad en la salud materna.

Cientos de grupos de defensa de los derechos civiles se están preparando para las numerosas luchas legales que se derivarían de los esfuerzos republicanos por desmantelar las iniciativas DEI. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijo a CNN que está revisando cuidadosamente todas las declaraciones públicas del DOGE, la administración entrante de Trump, así como los comentarios hechos en la campaña electoral.

“Estamos elaborando una estrategia legal para encontrar todas las formas en que sus planes anti-DEI desafían las leyes de derechos civiles”, dijo ReNika Moore, directora del Programa de Justicia Racial de la ACLU.

Mientras el DOGE trabaja para identificar cómo acabar con los programas DEI en todo el Gobierno, es probable que tenga un aliado en el Departamento de Justicia, donde se espera que el abogado conservador Harmeet Dhillon, elegido por Trump para dirigir la División de Derechos Civiles, revierta las iniciativas de derechos civiles de la era Biden. Tampoco es probable que Dhillon defienda legalmente a las agencias gubernamentales cuyos programas de DEI están en el punto de mira, dijo una de las fuentes. Un representante de Dhillon declinó hacer comentarios.

El DOGE también tendrá fuertes aliados en el Congreso, donde los republicanos ya han redactado al menos un proyecto de ley destinado a poner fin a las protecciones en materia de DEI. En junio, el representante de Texas Michael Cloud y el senador de Ohio J. D. Vance, ahora vicepresidente electo, presentaron la ley “Dismantle DEI” o “Desmantelar las DEI”.

Si se vuelve a presentar y se aprueba en el próximo Congreso, el proyecto de ley no solo acabaría con los programas federales de DEI, sino también con todos los decretos de Biden relacionados con dicha cuestión, poniendo fin a la formación sobre DEI y anulando las normas que impiden que los actuales empleados que trabajan en cuestiones de DEI sean reasignados a otras tareas u organismos.

La presentación del proyecto de ley suscitó una rápida respuesta de los grupos de defensa de los derechos civiles, que afirman que revertiría protecciones que tanto ha costado conseguir y que benefician a todos los estadounidenses.

Los estadounidenses discapacitados están protegidos por muchas disposiciones de la DEI. Y aunque los congresistas republicanos afirman que seguirán teniendo sus derechos protegidos incluso después de que se eliminen los programas, sus grupos de defensa no confían en ello.

“La Ley probablemente perjudicaría a millones de personas discapacitadas”, escribió el Fondo de Educación y Defensa de los Derechos de los Discapacitados, un grupo de defensa legal, en una carta dirigida a los republicanos del Congreso en noviembre.

Por ahora, los grupos de defensa de los derechos civiles se centran en la lucha que se avecina y en recordar a la gente la importancia y la variedad de prestaciones que ofrecen los programas de DEI.

Demelza Baer, directora de política pública del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, una organización de derechos civiles no partidista, dice que los opositores han tergiversado la DEI como algo que solo beneficia a un grupo reducido de estadounidenses.

“Algunas personas disfrutan de los beneficios de programas que ni siquiera se dan cuenta de que podrían incluirse en esta categoría”, dijo Baer. “Como los programas de tutoría laboral para mujeres, que entra dentro de este concepto de DEI porque está prestando apoyo a un grupo de personas que históricamente han sido y siguen siendo discriminadas”.

Liz King, directora sénior de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, una coalición de más de 200 organizaciones de derechos civiles y humanos, afirma que el concepto básico de DEI está infundido en los “valores estadounidenses fundamentales”, algo que, según ella, sus oponentes han intentado disminuir.

“Nuestros oponentes quieren mantener el statu quo de la desigualdad racial, y por eso atacan a este acrónimo que se les ha ocurrido”, afirmó King. “Pero estamos hablando de una cuestión esencial de la democracia”.

Existe una creciente preocupación entre los grupos de discapacitados y de derechos civiles sobre cómo la erradicación de los programas de DEI afectará a la aplicabilidad de las leyes de derechos civiles establecidas en los libros.

“No es posible cumplir nuestras leyes de derechos civiles sin perseguir también la equidad de la diversidad y la inclusión y la accesibilidad”, dijo King. “Los desafíos a la DEI permiten la violación de nuestras leyes de derechos civiles y por eso vamos a verlos en los tribunales”.

