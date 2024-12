Justin Baldoni era un referente de masculinidad antes de la denuncia de Blake Lively por película “It Ends With Us”

Cuando la telenovela “Jane the Virgin”, llegó a su fin en 2019, Justin Baldoni, el actor que formó parte del…

Cuando la telenovela “Jane the Virgin”, llegó a su fin en 2019, Justin Baldoni, el actor que formó parte del triángulo amoroso que impulsó la serie, esperaba un futuro brillante, reforzado por las lecciones que dijo haber aprendido en la pantalla y fuera de ella.

“Lo interesante del camino de Rafael como personaje es que, de alguna manera extraña, se parece y se cruza con mi camino como hombre”, le dijo al New York Times sobre el final de la serie. “Exploré la masculinidad, indagué en las partes de mí que me resultan incómodas y aprendí sobre la igualdad y el privilegio. Y realmente me abrió las puertas”.

El programa terminó dos años después de la charla viral de TED de Baldoni en 2017, en la que habló sobre la redefinición de la masculinidad. En un momento dado, reflexiona: “Tu fuerza, tu valentía, tu dureza: ¿eres lo suficientemente valiente para ser vulnerable? ¿Eres lo suficientemente fuerte para ser sensible? ¿Tienes la confianza suficiente para escuchar a las mujeres de tu vida?”

Años después, sus palabras contrastan marcadamente con las del hombre retratado en una denuncia presentada el viernes ante el Departamento de Derechos Civiles de California por la actriz Blake Lively, en la que acusa a Baldoni de acoso sexual y represalias a su reputación mientras dirigía y coprotagonizaba con Lively el drama de violencia doméstica “It Ends With Us”. Si bien la película fue un éxito de taquilla en el verano, los informes de diferencias creativas y tensión entre las dos estrellas eclipsaron la campaña promocional de la película.

Según la denuncia, obtenida por The New York Times, Baldoni y Jamey Heath, productor de “It Ends With Us”, supuestamente violaron los límites físicos de Lively y le hicieron repetidamente comentarios sexuales e inapropiados mientras trabajaban en el proyecto. Después de plantear sus preocupaciones en una reunión del grupo de producción, los hombres acordaron que un coordinador de intimidad estaría presente en todo momento cuando Lively estuviera en escenas con Baldoni, afirma la denuncia.

Lively afirma en su denuncia que Baldoni y sus representantes de comunicación planearon de manera preventiva una campaña mediática para dañar su reputación, por temor a que las acusaciones de Lively salieran a la luz. La denuncia menciona como acusado tanto a Baldoni como a su compañía de producción Wayfarer Studios, a su publicista, Heath y a una gerente de relaciones públicas en situaciones de crisis, entre otros.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, Heath y Wayfarer Studios, negó las acusaciones en una declaración a CNN durante el fin de semana.

“Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”, dijo Freedman.

La agencia de Baldoni, William Morris Endeavor (WME), una importante agencia de talentos de Hollywood que representa a algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, cortó lazos con él a la luz de las acusaciones de Lively, le dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto.

WME no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Los representantes de Baldoni tampoco respondieron a la solicitud de comentarios.

Después de “Jane the Virgin”, la carrera de Baldoni tuvo dos caminos paralelos. En uno, demostró sus habilidades como escritor, productor y director, y más recientemente dirigió la película que los unió a él y a Lively en la pantalla. En el otro, se dedicó a desarrollar su marca como líder de opinión en el ámbito de la igualdad de género y la masculinidad moderna.

Publicó dos libros, “Boys Will Be Human” y “Man Enough”, el último de los cuales dio lugar a un podcast del mismo nombre, que se publicita como “un entorno seguro para reunir una variedad de perspectivas y que permanezcan en la mesa, para explorar cómo los mensajes de masculinidad aparecen en las relaciones, la imagen corporal, el privilegio, la paternidad, el sexo, el éxito, la salud mental y mucho más”. Como invitados estuvieron desde actores hasta atletas y activistas.

La semana pasada, Baldoni fue reconocido por sus esfuerzos de “solidaridad” por Vital Voices, una organización sin fines de lucro que trabaja para apoyar a las mujeres en puestos de liderazgo. En una publicación sobre el reconocimiento en redes sociales, expresó su esperanza de “construir un futuro basado en la empatía, la equidad y el coraje”.

“Al observar el panorama de nuestro mundo, es difícil aceptar un premio cuando es tan evidente que todavía queda mucho trabajo por hacer. Mi esperanza es que podamos enseñar a nuestros niños, mientras aún son pequeños, que la vulnerabilidad es fortaleza, la sensibilidad es un súperpoder y la empatía los hace poderosos”, escribió Baldoni. “Que deben amar y aceptar su masculinidad, que ser un niño y un hombre es maravilloso y no hay nada por lo que disculparse. Y que deben valorar todas las partes hermosas y complicadas de ellos que los hacen humanos. Creo con todo mi corazón que una vez que nuestros niños aprendan a ser espacios seguros para ellos mismos, nuestro mundo finalmente será un espacio seguro para todos”.

Para celebrar el debut de “It Ends With Us” en Netflix a principios de este mes, Baldoni agradeció a quienes apoyaron el proyecto en una publicación compartida en Instagram.

“Tanta gente increíble vertió su amor, energía e intención en esta adaptación con una esperanza: crear una historia que pudiera inspirar acción”, escribió Baldoni.

Con la denuncia de Lively, que según el Times es precursora de una demanda, la controversia en torno al proyecto está destinada a continuar.

En una declaración a CNN el sábado, Lively dijo: “Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser atacados”.

