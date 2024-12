Empresas y multimillonarios destinan millones de dólares para celebrar la toma de posesión de Trump

Las compañías Fortune 500, las empresas de criptomonedas en auge y los multimillonarios están compitiendo entre sí para ayudar a…

Las compañías Fortune 500, las empresas de criptomonedas en auge y los multimillonarios están compitiendo entre sí para ayudar a financiar la próxima toma de posesión de Donald Trump. Cada uno promete donaciones de siete cifras para las festividades del próximo mes mientras trabajan para congraciarse con el nuevo Gobierno.

A cambio, los grandes donantes pueden asistir a una cena a la luz de las velas con el presidente electo y su esposa, Melania, disfrutar de un encuentro cara a cara con miembros del gabinete entrante en una recepción privada, conseguir entradas VIP para un “Starlight Ball” y recibir otros beneficios exclusivos durante tres días de celebraciones, según un paquete enviado a los contribuyentes dispuestos a donar o recaudar grandes sumas.

Varias empresas e individuos revelaron sus planes de donar hasta un US$ 1 millón, entre ellos el gigante minorista Amazon, Ford Motor Company y el multimillonario de los fondos de cobertura Ken Griffin. Algunos han donado incluso más: la empresa de criptomonedas Ripple está contribuyendo con US$ 5 millones en su moneda digital, XRP, para la inauguración, según un funcionario de la empresa.

Si bien la jura en el frente oeste del Capitolio de EE.UU. es una ceremonia financiada por los contribuyentes y supervisada por el Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales, otros eventos llamativos que rodean la toma de posesión de un nuevo presidente se financian con fondos privados y brindan una oportunidad para que quienes tienen intereses en el Gobierno generen buena voluntad con los funcionarios entrantes. Las identidades de los donantes que contribuyeron con US$ 200 o más se harán públicas 90 días después del evento, cuando el comité sin fines de lucro que recauda fondos para la inauguración presente un informe a la Comisión Federal Electoral.

“El dinero es una forma de construir relaciones en Washington”, dijo Michael Beckel, director de investigación de Issue One, un grupo bipartidista de reforma política. “Todos están compitiendo para hacer amigos. El presidente entrante tiene mucho poder y participar desde el principio mediante una gran contribución a su comité inaugural es una forma de que los megadonantes y los intereses corporativos se estén ganando el favor del Gobierno”.

No existen límites legales sobre el monto de las donaciones que puede recibir un comité inaugural.

Algunas empresas han dejado claro que esperan cambios importantes en las políticas durante el nuevo mandato de Trump.

Por ejemplo, la industria de las criptomonedas está buscando un marco regulatorio que espera la establezca firmemente como parte del sistema financiero convencional. Ya ha logrado victorias con la elección de Trump del defensor de las criptomonedas Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y del capitalista de riesgo David Sacks para desempeñar un papel recién creado como el zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas de la Casa Blanca.

Coinbase, una plataforma de comercio de criptomonedas que formó parte de una importante iniciativa de la industria este año para elegir a políticos de ambos partidos que apoyan las criptomonedas en el Congreso, donó US$ 1 millón. La contribución es parte de un compromiso planificado desde hace tiempo para ayudar a financiar el evento, dijeron los funcionarios de la compañía.

“Coinbase se ha comprometido a trabajar con el Gobierno y ambos partidos del Congreso para crear claridad regulatoria para las criptomonedas, y es importante participar desde el principio para empezar a trabajar de inmediato”, dijo Kara Calvert, vicepresidenta de política estadounidense de Coinbase, en un comunicado. “Es por eso que Coinbase se comprometió a apoyar la transición del presidente Trump y, en última instancia, su toma de posesión mucho antes de las elecciones”.

“Estamos ansiosos por trabajar con el Gobierno más favorable a las criptomonedas en la historia de Estados Unidos mientras construimos el futuro de las criptomonedas en el país”, agregó.

Mientras tanto, Robinhood, una plataforma de comercio de acciones en línea que también comercializa criptoactivos, donó US$ 2 millones al Comité Inaugural Trump Vance, Inc., como se conoce a la organización sin fines de lucro.

A la empresa le “complace dar la bienvenida a una nueva era de innovación estadounidense y regulación sensata que promueve los mercados libres, el acceso de los inversores y la elección del consumidor”, dijo Mary Elizabeth Taylor, vicepresidenta de gobierno global y asuntos externos de la empresa.

El equipo de Trump no ha difundido públicamente un presupuesto, pero la comisión que supervisó su primera investidura en 2017 recaudó una cantidad récord en ese momento, casi US$ 107 millones. (Sus actividades ese año también provocaron una investigación sobre sus finanzas por parte del fiscal general de Washington. Resultó en un acuerdo de US$ 750.000 pagado por la Organización Trump y la comisión inaugural por acusaciones de que el comité había pagado de más por un espacio para eventos en el hotel del centro de Washington que entonces era propiedad de la empresa de Trump. Las entidades de Trump negaron haber cometido irregularidades y describieron el acuerdo como necesario para evitar un juicio costoso).

Un portavoz de la comisión inaugural de Trump no respondió a las preguntas sobre los objetivos de recaudación de fondos del comité.

El comité del presidente Joe Biden recaudó casi US$ 62 millones, pero los festejos de enero de 2021 fueron más acotados en comparación con las tomas de posesión anteriores, ya que el país lidiaba con la pandemia de covid-19. El presidente Barack Obama, predecesor de Biden, recaudó US$ 53 millones para su primera investidura en 2009 y un poco más de US$ 43 millones para la segunda.

El primer comité inaugural de Trump recibió 18 donaciones de corporaciones y otras organizaciones de US$ 1 millón o más, según un recuento de OpenSecrets, que rastrea el dinero en la política.

Mientras tanto, el mayor donante individual fue el magnate de los casinos Sheldon Adelson, con US$ 5 millones, según descubrió OpenSecrets. Su viuda, la Dra. Miriam Adelson, se encuentra entre los copresidentes financieros del evento de este año, según un paquete inicial de donantes obtenido por CNN. Un portavoz de Adelson no respondió a una consulta esta semana sobre su compromiso financiero con la inauguración.

Pero durante la campaña de 2024, Adelson, una ferviente partidaria de Trump, donó US$ 100 millones a un súper Comité de Acción Política de apoyo a Trump que ella misma organizó, según muestran los registros federales.

Ocurre con frecuencia que las corporaciones ayudan a financiar las fiestas y los desfiles asociados con las inauguraciones presidenciales, que muchos consideran una responsabilidad cívica para celebrar la transferencia ordenada del poder presidencial. Sin embargo, hace cuatro años, después de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un intento infructuoso de frustrar la certificación de la victoria de Biden, algunas corporaciones y grandes donantes del Partido Republicano se abstuvieron públicamente de donarle dinero a cualquier persona involucrada con el esfuerzo por revocar la victoria de Biden.

La carrera de este año para ayudar a financiar la investidura de Trump pone de relieve cuánto ha cambiado el clima político del país y refleja las consecuencias de alto riesgo que podrían enfrentar algunos sectores del mundo empresarial estadounidense si Trump cumple sus promesas de revocar los programas impulsados ​​por el Gobierno de Biden o reestructurar la política comercial estadounidense.

Ford y General Motors, que contribuyeron a la primera toma de posesión de Trump, confirmaron esta semana que cada uno planea donar US$ 1 millón a su comité inaugural, además de proporcionar vehículos para apoyar los eventos.

Se trata de un aumento sustancial respecto de 2017, cuando Ford y GM contribuyeron con US$ 250.000 y casi US$ 500.000, respectivamente, para apoyar la primera toma de posesión de Trump.

La industria automotriz podría enfrentar serios problemas si, por ejemplo, Trump cumpliera su promesa de imponer aranceles a los bienes importados del exterior. Los fabricantes de autos dependen de proveedores de todo el mundo para obtener partes y materiales.

De manera similar, un crédito fiscal de hasta US$ 7.500 que reciben los consumidores por la compra de un vehículo eléctrico ensamblado en América del Norte podría verse en peligro bajo la presidencia de Trump. El presidente ha criticado el programa por considerarlo un despilfarro, aunque el Congreso –que el año próximo estará totalmente controlado por los correligionarios republicanos de Trump– tendría que actuar para eliminarlo.

Otras empresas que tradicionalmente han apoyado los actos inaugurales dicen que planean volver a donar. Portavoces de AT&T y Bank of America dijeron a CNN que están contribuyendo al comité de Trump, pero aún no han revelado el monto de esas donaciones.

Como informó anteriormente CNN, el presidente electo ha visto un desfile de grandes empresarios que acudieron a su resort de Florida, Mar-a-Lago, para cortejarlo desde su victoria, lo que llevó al propio Trump a señalar recientemente en las redes sociales que “¡TODOS QUIEREN SER MIS AMIGOS!”.

Aquellos que proporcionen grandes cheques al comité inaugural tendrán aún más oportunidades el próximo mes de mezclarse con el nuevo presidente y los principales funcionarios de su Gobierno, según el paquete que fomenta las contribuciones.

A los donantes que den US$ 250.000 (o recauden US$ 500.000) se les prometen dos entradas para una serie de eventos, entre ellos un mitin de la victoria de Make America Great Again el 18 de enero, una cena a la luz de las velas a la que asistirán Trump y la primera dama entrante el 19 de enero, y la ceremonia de toma de posesión, el desfile y el baile de gala el 20 de enero.

Quienes donan US$ 1 millón (o recaudan US$ 2 millones) obtienen seis entradas para los eventos destacados junto con un beneficio reservado para quienes contribuyen en el nivel superior: dos asientos en una “cena íntima” con el vicepresidente electo J.D. Vance y su esposa Usha Vance.

“Esto garantiza a los donantes ricos un nivel de acceso con el que la mayoría de los estadounidenses solo podrían soñar”, dijo Beckel. “Incluso si tú eres el más ferviente partidario de un candidato presidencial, las probabilidades de poder codearte con un presidente o un funcionario de alto rango no están a tu altura”.

