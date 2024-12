CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 537¼ 541 535¾ 538 +1¼ Mar 548¾ 549¾ 540¼ 548¼ +¾ May 558 558½ 549¼ 557 +½ Jul 563¼ 564¼ 555¼ 562¾ +¾ Sep 575½ 576¼ 568 575½ +1¼ Dec 592¼ 592¾ 584¼ 591½ +¾ Mar 604 604¾ 597½ 604¼ +¼ May 608¼ 608½ 604¼ 608½ — ½ Jul 597 600 597 600 +½ Sep 606¼ +6¼ Dec 619¼ +½ Mar 629 +½ May 614 +½ Jul 579 +3 Est. sales 79,239. Tue.’s sales 75,373 Tue.’s open int 423,678, up 1,593 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423¼ 424½ 421 422 —1¼ Mar 432 433½ 429½ 430 —2¼ May 438 438¾ 435 435½ —2½ Jul 440¾ 441¼ 437¾ 438¼ —2½ Sep 427¼ 427¼ 424¾ 425½ —1½ Dec 431¼ 431¼ 428½ 429 —1¾ Mar 442¾ 442¾ 440 440½ —1¾ May 448½ 449½ 446½ 447 —1¾ Jul 450½ 451½ 449¾ 450¼ —1¾ Sep 440¼ 440½ 440¼ 440½ — ½ Dec 441¼ 441½ 440 441½ — ¼ Jul 456½ — ¼ Dec 442½ 443 442½ 443 +1 Est. sales 269,275. Tue.’s sales 251,818 Tue.’s open int 1,532,058, up 9,371 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 356 — ¾ Mar 381¼ 382¾ 376 378¾ —2 May 385¼ 385¼ 384 384 — ¾ Jul 388 +¾ Sep 383¾ +¾ Dec 386¼ +¾ Mar 385¼ +¾ May 391¼ +¾ Jul 367½ +¾ Sep 383¼ +¾ Est. sales 501. Tue.’s sales 501 Tue.’s open int 3,272 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 991½ 992 980½ 983¾ —8 Mar 997 997¾ 987 989¾ —7½ May 1009 1009½ 999¼ 1001½ —7¼ Jul 1021 1021½ 1011½ 1013¾ —7 Aug 1018 1018 1009 1011½ —6½ Sep 1004¾ 1004¾ 996½ 999¼ —5½ Nov 1005¾ 1007¼ 997¾ 1000¾ —5½ Jan 1013¾ 1013¾ 1009¼ 1010¾ —5½ Mar 1013½ 1015½ 1009 1012½ —5½ May 1020½ 1020¾ 1012¼ 1017¾ —6 Jul 1025 1029½ 1023¼ 1025 —6½ Aug 1021¼ —6½ Sep 1010 —6 Nov 1013½ 1014½ 1009½ 1010¾ —6¼ Jan 1020½ —6¼ Mar 1021¾ —6¼ May 1027¾ —6¼ Jul 1038¾ Aug 1035¼ Sep 1022¾ Nov 1028 1028 1027¼ 1028 +1¼ Jul 1049¾ +1¼ Nov 1033¼ +1¼ Est. sales 276,531. Tue.’s sales 254,087 Tue.’s open int 923,030, up 11,424 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.32 41.85 41.23 41.23 —.72 Jan 42.16 42.29 41.27 41.42 —.72 Mar 42.44 42.59 41.57 41.69 —.68 May 42.68 42.86 41.89 42.01 —.64 Jul 42.91 43.11 42.13 42.26 —.61 Aug 42.83 42.98 42.05 42.16 —.58 Sep 42.65 42.74 41.91 41.98 —.57 Oct 42.49 42.58 41.70 41.76 —.57 Dec 42.40 42.62 41.70 41.79 —.58 Jan 41.92 41.92 41.87 41.87 —.57 Mar 41.95 41.97 41.95 41.97 —.56 May 42.33 42.59 42.12 42.12 —.55 Jul 42.27 —.55 Aug 42.12 —.55 Sep 42.04 —.55 Oct 41.91 —.55 Dec 41.69 —.55 Jul 41.58 —.55 Oct 41.57 —.55 Dec 41.31 —.55 Est. sales 212,363. Tue.’s sales 202,365 Tue.’s open int 565,354, up 4,427 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 286.00 288.00 286.00 288.00 +2.00 Jan 290.10 293.00 288.90 291.90 +1.50 Mar 296.20 298.00 293.90 297.00 +1.20 May 300.90 302.70 299.00 301.90 +.90 Jul 306.20 307.60 304.10 306.90 +.50 Aug 306.70 308.30 305.00 307.80 +.60 Sep 307.40 308.60 305.40 308.10 +.60 Oct 306.40 308.20 305.10 307.70 +.60 Dec 309.30 310.70 307.50 310.20 +.70 Jan 309.80 311.50 309.00 311.20 +.70 Mar 310.30 311.80 309.50 311.80 +.70 May 312.20 313.10 311.30 313.10 +.70 Jul 314.70 315.50 314.70 315.50 +.60 Aug 314.90 +.60 Sep 313.20 +.70 Oct 310.60 +.70 Dec 312.40 +.60 Jul 320.40 +.60 Oct 320.40 +.60 Dec 323.90 +.60 Est. sales 169,676. Tue.’s sales 157,515 Tue.’s open int 603,891, up 9,284

