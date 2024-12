Biden conmuta la mayoría de las condenas federales a muerte antes de la toma de posesión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que sacará a 37 personas del corredor de la muerte…

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que sacará a 37 personas del corredor de la muerte federal para que cumplan cadena perpetua entre rejas, una decisión que deja solo a tres presos federales a la espera de ser ejecutados cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el mes que viene.

“Hoy conmuto las sentencias de 37 de los 40 individuos en el corredor federal de la muerte por sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, anunció Biden en un comunicado publicado el lunes.

Cabe destacar que el presidente no conmutó las penas de tres personas cuyos delitos incluían tiroteos masivos o actos de terrorismo: Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos hermanos responsables del mortífero atentado del maratón de Boston en 2013; Dylann Roof, un nacionalista blanco que masacró a nueve personas en una iglesia históricamente negra de Charleston, Carolina del Sur, en 2015; y Robert Bowers, que mató a 11 fieles en la sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh en 2018.

“Estas conmutaciones son coherentes con la moratoria que mi administración ha impuesto a las ejecuciones federales en casos que no sean de terrorismo ni asesinatos en masa motivados por el odio”, dijo Biden, refiriéndose a la paralización de las ejecuciones federales por parte de su Departamento de Justicia.

La mayoría de las 37 personas cuyas penas fueron conmutadas el lunes fueron condenadas por delitos menos notorios, como asesinatos relacionados con el tráfico de drogas o la muerte de guardias de prisiones u otros reclusos.

“Espero que no haya confusión: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”, dijo Biden en su declaración. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente de la Comisión Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”, agregó.

La medida se produce mientras los opositores a la pena de muerte se preparan para el regreso de Trump a la Casa Blanca. Durante la campaña de 2024, Trump indicó que reanudaría las ejecuciones federales y trabajaría para ampliar el grupo de delitos que pueden ser castigados con la pena capital según la ley federal, que generalmente permite la pena de muerte en casos de asesinato, espionaje y traición.

El anuncio de Biden también se produce después de que este mes indultara a su hijo Hunter Biden por condenas federales por delitos fiscales y de tenencia de armas, y cuando la Casa Blanca ha dicho que se iban a anunciar más clemencias y conmutaciones. Este mes, el presidente Biden también concedió clemencia a unas 1.500 personas en el mayor acto de clemencia en un solo día de la historia moderna.

Los detractores de la pena capital y los principales aliados de Biden, como el senador Chris Coons, habían estado animando al presidente a que considerara la posibilidad de conmutar las sentencias federales de pena de muerte.

“El presidente Biden tiene la oportunidad de hacer historia abordando el racista e injusto sistema federal de la pena de muerte y cumpliendo una promesa electoral que hizo al pueblo estadounidense”, declaró este mes Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), después de que la ACLU y más de 130 organizaciones de derechos civiles y humanos enviaran a Biden una carta instándole a conmutar las penas de los condenados a muerte.

Coons, demócrata de Delaware, dijo el domingo a Dana Bash, de CNN, que Biden debería considerar las conmutaciones “caso por caso”.

“Hay algunas cuestiones reales sobre la justicia y el proceso de la pena de muerte en Estados Unidos. Y no sé lo que el presidente Biden hará en última instancia, pero creo que hay razones tanto en términos de justicia racial, debido proceso y lo que dice a nivel nacional y al mundo acerca de nuestros valores, si siguiéramos adelante y ejecutáramos a todos estos individuos en lugar de que pasen el resto de su vida en prisión”, dijo Coons en “State of the Union”.

Biden hizo campaña en 2020 por la abolición de la pena de muerte federal, y a principios de su presidencia impuso una moratoria sobre las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia revisaba la práctica. El secretario de Justicia de Biden, Merrick Garland, no ha solicitado la pena de muerte en ningún nuevo caso, aunque el Departamento de Justicia siguió respaldando las condenas a muerte de algunos acusados federales, entre ellos Tsarnaev y Roof.

Fuera del sistema federal hay más de 2.000 personas en Estados Unidos que fueron condenadas en tribunales estatales y sentenciados a muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Biden no tiene poder para detener esas penas.

Los opositores temen que el regreso de Trump a la Casa Blanca anuncie una nueva ronda de ejecuciones federales, en un eco de los últimos meses de la primera administración del presidente electo. Trece personas fueron ejecutadas en los últimos siete meses del primer mandato de Trump después de que el entonces secretario de Justicia, Bill Barr, reactivara la práctica tras un paréntesis de 17 años.

Trump ha expresado su apoyo a la imposición de la pena de muerte a traficantes de personas y narcotraficantes convictos, al tiempo que ha afirmado que intentará que los fiscales apliquen la pena de muerte a los inmigrantes que maten a ciudadanos estadounidenses o a cualquiera que mate a un agente del orden.

Aunque bajo el mandato de Trump el Departamento de Justicia podría volver a solicitar la pena de muerte en futuros casos, no puede anular las conmutaciones que ha concedido Biden.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.