ANÁLISIS | Trump se enfurece por el creciente perfil de Musk mientras demócratas juegan con la vanidad del presidente electo

Ya sea que Elon Musk es el verdadero “presidente”, simplemente el “primer ministro” o solo el multimillonario ejecutor de Donald Trump, lo cierto es que se está forjando un papel sin precedentes que podría generar conflictos de intereses para la nueva administración.

El polvo aún se está asentando después del papel que desempeñó el pionero de Tesla y SpaceX la semana pasada al sabotear un paquete de gastos de fin de año de la Cámara de Representantes, que finalmente fue reemplazado por una ley provisional más pequeña para mantener abierto el gobierno hasta marzo.

Este domingo, los legisladores republicanos se apresuraron a elogiar y defender al propietario de X, lo que quizás no sea sorprendente dado que el hombre más rico del mundo amenazó con financiar las primarias en las que se enfrenten los miembros del Congreso que desafíen las órdenes de Trump.

“Gracias a Dios que Elon Musk compró Twitter, porque esa es la única forma en que sabríamos qué hay en este proyecto de ley”, dijo el senador de Tennessee Bill Hagerty a Dana Bash de CNN en “State of the Union”. El comentario puede parecer extraño, ya que los legisladores no deberían necesitar una red social para poder leer un proyecto de ley antes de votar. Pero Hagerty también reveló el control de Musk sobre la base republicana cuando dijo que “todas nuestras oficinas se vieron inundadas de llamadas de nuestros electores” después de las quejas del multimillonario de que el proyecto de ley estaba lleno de gastos inflados.

Mientras tanto, el representante republicano Tony Gonzales de Texas describió la dinámica entrante en Washington de la siguiente manera: “Tenemos un presidente. Tenemos un vicepresidente. Tenemos un presidente de la Cámara de Representantes. Y parece… como si Elon Musk fuera nuestro primer ministro”, dijo en el programa “Face the Nation” de CBS.

Los demócratas están tratando de estimular la vanidad de Trump, sugiriendo burlonamente que incluso después de ganar un segundo mandato, todavía no es tan poderoso como el magnate tecnológico nacido en Sudáfrica, a quien puso a cargo de reducir el tamaño del gobierno una vez que asuma el cargo.

El senador de Delaware Chris Coons imaginó un escenario en el programa “State of the Union” en el que Musk duplicaría el caos que caracterizó el primer mandato de Trump. “Esto es un predictor de lo que es probable que suceda. No vamos a tener al presidente electo Trump como un multimillonario tuiteando furioso a las 4 de la mañana. Vamos a tener a Elon Musk también inyectando inestabilidad en la forma en que abordamos cuestiones muy complicadas e importantes para nuestro país”, dijo.

Los comentarios de Coons se produjeron después de que varios demócratas hablaran del “presidente Musk” mientras el país se tambaleaba al borde de un cierre gubernamental la semana pasada.

“El miércoles por la mañana, Elon Musk demostró que es el verdadero líder del Partido Republicano, porque en el transcurso de unas cuatro, cinco o seis horas, tuiteó sin parar contra el acuerdo que se había negociado y acordado por todas las partes”, dijo el sábado el representante demócrata Brendan Boyle de Pensilvania a Jessica Dean de CNN.

La táctica, una bienvenida apertura para un partido que luchó por elaborar un mensaje convincente en las elecciones y que ha estado tambaleándose desde entonces, parece haber funcionado, ya que el propio Trump planteó el tema el domingo.

“No, no va a asumir la presidencia”, dijo Trump a activistas conservadores en un evento de Turning Point USA en Phoenix. El presidente electo insistió en que le gustaba tener gente inteligente a su alrededor y acusó a sus oponentes de lanzar “una nueva patada” después de que él sugiriera que intentaron deslegitimar su primer mandato por “Rusia, Rusia, Rusia”. Trump agregó: “No, no va a ser presidente, eso les puedo decir. Y estoy a salvo, ¿saben por qué? No puede serlo, no nació en este país”.

Los comentarios de Trump sugirieron, como mínimo, que la cobertura constante del papel de Musk le llamó la atención y que le molesta la idea de que su nuevo mejor amigo sea el poder detrás del trono. También avivarán nuevas especulaciones sobre cuánto tiempo tolerará el presidente electo, a quien normalmente no le gusta compartir ningún protagonismo, el creciente perfil de Musk, incluso si ambos hombres tienen enormes incentivos para continuar una amistad que vio al pionero de la tecnología casi constantemente al lado de Trump en Mar-a-Lago desde la elección.

La innovación de Musk revolucionó las industrias del comercio electrónico, los vehículos eléctricos y el espacio, y está liderando el esfuerzo estadounidense por enviar humanos a Marte. Muchos estadounidenses lo consideran un héroe. Y sus opiniones políticas cada vez más derechistas y populistas y su capacidad para movilizar a la gente tras él desde que compró X lo convirtieron en un talismán para los votantes de base de Trump que creen que el gobierno les ha fallado.

Técnicamente, no hay duda de quién tiene más poder. Trump prestará juramento como presidente el 20 de enero y estará al mando del Ejército más poderoso del mundo y de un vasto arsenal de armas nucleares. También se verá reforzado por un fallo de la Corte Suprema que surgió de uno de sus casos legales que amplió el alcance de la autoridad ejecutiva. Musk, el copresidente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Trump, probablemente no tendrá ningún poder real más allá del continuo patrocinio del nuevo presidente.

Gracias a su extraordinaria riqueza, al megáfono que le otorga la propiedad de una de las mayores redes sociales, así como a sus vastos intereses internacionales, empresas globales y contactos, Musk es un ejemplo de un tipo poco común de poder no estatal. Tiene la capacidad de influir en los gobiernos, las elecciones, las economías e incluso en la conducción de las guerras. Por lo tanto, podría ser un activo para Trump y Estados Unidos si trabaja en beneficio del interés nacional.

Pero la presencia de Musk en el centro del gobierno estadounidense también plantea la posibilidad de que surjan conflictos de intereses, especialmente porque sus empresas se benefician de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. Musk estará en condiciones de agilizar las regulaciones en DOGE para beneficiar directamente a sus propias empresas, y ejercerá un enorme poder no electo que está mucho más allá del alcance de casi todos los demás estadounidenses, después de financiar la campaña de Trump con decenas de millones de dólares.

Y quizás más que cualquier otro presidente reciente, Trump parece susceptible al magnetismo de alguien tan exitoso y carismático como Musk, y al símbolo de estatus de tener al hombre más rico del mundo como subordinado en su corte.

El poder de Musk quedó en evidencia la semana pasada cuando aplastó el proyecto de ley de gastos provisionales inicial del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con una avalancha de publicaciones en X, que se difundieron antes que el presidente electo, lo que provocó preguntas sobre si estaba trabajando como freelance.

Trump se puso al día más tarde al manifestarse enérgicamente contra el proyecto de ley y exigir que se aumentara la autoridad de endeudamiento del gobierno antes de que el presidente Joe Biden deje el cargo. Su insistencia generó especulaciones sobre si el presidente electo estaba tratando de ir más allá que Musk para destacar su propia autoridad. De todos modos, la defenestración inicial de Musk del proyecto de ley de gastos y la forma en que inmediatamente pudo ejercer poder sobre Johnson, que está en la línea de sucesión constitucional solo detrás del vicepresidente, fue extraordinaria.

El senador Markwayne Mullin insistió en una entrevista con Kaitlan Collins de CNN el viernes que Musk estaba trabajando en estrecha colaboración con el presidente electo. “Vieron a Elon y al presidente Trump trabajando juntos como un equipo. Les prometo que estuvieron de visita todo el tiempo”, dijo el republicano de Oklahoma. “Elon estaba asumiendo una tarea que el presidente Trump quería. Y el presidente Trump estaba asumiendo la otra tarea”.

De todos modos, el papel destacado de Musk podría abrir otra línea de ataque para los demócratas, especialmente si Musk y su copresidente de DOGE, Vivek Ramaswamy, excandidato presidencial republicano, comienzan a recomendar la eliminación de programas de los que dependen los trabajadores estadounidenses, a quienes Trump prometió ayudar durante la campaña. Ya existe una desconexión temática entre el vínculo del presidente electo con los trabajadores manuales y su elección de un gabinete repleto de millonarios y multimillonarios que probablemente se beneficiarán desproporcionadamente de las enormes reducciones de impuestos que propondrá el año próximo.

También habrá complicaciones sobre el papel de Musk y posibles conflictos en materia de política exterior. El propietario de Tesla está activo en casi todos los países del mundo y en muchos puntos de acceso globales. Su servicio de Internet Starlink , por ejemplo, es vital para el esfuerzo bélico de Ucrania tras la invasión ilegal de Rusia hace más de dos años. Trump ha prometido poner fin rápidamente a la guerra cuando asuma el cargo y el domingo insinuó la posibilidad de conversaciones tempranas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Mientras Trump gestiona las relaciones de Estados Unidos con otras naciones, puede enfrentarse a una reacción negativa por los intentos de Musk de dar forma a la política en todo el mundo. Su nuevo amigo, por ejemplo, ha criticado al nuevo gobierno británico del primer ministro del Partido Laborista Keir Starmer. Y la semana pasada respaldó al partido de extrema derecha de Alemania mientras el país lucha por superar una crisis política. “Sólo la AfD puede salvar a Alemania”, escribió Musk en X el viernes. Una cosa es que exprese su derecho a la libertad de expresión como individuo. Pero dada la proximidad de Musk a Trump y el papel cuasi oficial que desempeñará en la administración entrante, sus comentarios podrían causar confusión sobre la política estadounidense y las opiniones del nuevo presidente.

Además, existe el riesgo de un conflicto ético entre la actividad política interna de Musk y sus emprendimientos internacionales. La semana pasada, la representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, escribió una carta a los líderes del Congreso en la que afirmaba que Musk había trabajado para descarrilar una disposición del proyecto de ley de financiación original que protegería las inversiones en China, sugiriendo que estaba protegiendo su planta de Tesla en Shanghái. Musk respondió a las críticas de DeLauro sobre su papel en el drama del cierre del gobierno pidiendo que la legisladora de Connecticut fuera expulsada del Congreso.

La creciente prominencia de Musk está alimentando el debate sobre cuánto tiempo tolerará Trump lo que a menudo parece ser la estrella más brillante en su órbita. Cualquier cisma entre ambos podría ser doloroso para ambos, ya que el visionario de los viajes espaciales tiene un interés sustancial en prolongar sus contratos con el gobierno estadounidense. Y Trump podría preocuparse por alimentar una reacción negativa de un amigo convertido en enemigo que controla X.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie —que alguna vez fue amigo de Trump antes de ser expulsado de su círculo íntimo— predijo que el estatus de Musk como mano derecha del presidente electo no durará.

“Cuando empiezas a desempeñar ese papel, tienes una enorme influencia”, dijo Christie el domingo en el programa “This Week” de ABC News. “Y a él le encanta tenerte cerca y escucharte, y eres lo mejor del mundo. Pero su interés siempre decae. Y eso es lo que pasa. Y lo verás. Pasará también con Elon Musk”.

