Abogado del elegido de Trump para el Departamento de Salud pide a la FDA que revoque aprobación de la vacuna contra la polio

El presidente electo Donald Trump elogió la vacuna contra la poliomielitis o polio como “algo muy grande”, pero un abogado ligado al elegido de Trump para liderar la principal agencia de salud del país solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) que revoque la aprobación de la vacuna utilizada en Estados Unidos.

El abogado, Aaron Siri, presentó la solicitud en 2022 en nombre de la Red de Acción de Consentimiento Informado, o ICAN, una organización sin fines de lucro que cuestiona la seguridad de las vacunas y los mandatos de vacunación. Siri ha trabajado estrechamente con Robert F. Kennedy Jr. —un escéptico de las vacunas y el elegido de Trump para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.— eligiendo a funcionarios para la administración entrante. También fue el abogado personal de Kennedy durante su propia campaña presidencial.

“La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) continúa revisando la solicitud”, dijo un portavoz de la agencia en un correo electrónico a CNN el viernes. “No podemos predecir cuándo se completarán las revisiones. La FDA tomará en cuenta las preocupaciones expuestas en la solicitud hasta que se tome una decisión final. La FDA responderá directamente al solicitante, y esa respuesta se publicará en el expediente. Hasta entonces, no podemos comentar más”.

Si Kennedy es confirmado como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, supervisará a la FDA y podría incluso intervenir en el proceso de revisión de solicitudes. En una entrevista reciente, Kennedy declaró a NBC News que no iba a quitarle las vacunas a nadie, pero dijo: “La gente debe poder elegir, y esa elección debe basarse en información correcta”.

Trump dijo a la revista Time en una entrevista que se realizó a finales de noviembre y que fue publicada esta semana, que se llevarán a cabo más investigaciones y que consideraría deshacerse de algunas vacunas para niños, si cree que son “peligrosas” o “que no son beneficiosas”.

Sin embargo, Trump también ha elogiado la vacunación contra la polio.

“La vacuna contra la polio es algo muy grande. Si alguien me dijera que me deshiciera de la vacuna contra la polio, tendría que trabajar muy duro para convencerme”, afirmó Trump a NBC en “Meet the Press” en una entrevista transmitida este domingo.

La solicitud y la afiliación de Kennedy con el abogado que presentó la solicitud fueron reportadas por primera vez por The New York Times.

CNN se comunicó con el equipo de transición de Trump y con ICAN para obtener comentarios, pero no obtuvo respuesta.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, sobreviviente del polio, emitió una advertencia sobre el tema el viernes que aparentemente estaba destinada a Kennedy.

“La vacuna contra la polio ha salvado millones de vidas y ha ayudado a erradicar una terrible enfermedad”, dijo en un comunicado. “Los intentos por socavar la confianza pública en los tratamientos probados no solo son desinformados; son peligrosos. Cualquiera que busque el consentimiento del Senado para servir en la administración entrante haría bien en mantenerse lejos incluso de la idea de tales intentos”.

La vacunación contra la polio se considera uno de los mayores logros de la salud pública mundial. Antes era una enfermedad que paralizaba y mataba a miles de personas, pero la aparición de la vacuna en la década de 1950 redujo enormemente la incidencia en todo el mundo, llevando el objetivo de erradicación de la enfermedad al borde de convertirse en realidad.

En la década de 1950, antes de que una vacuna estuviera disponible, la polio mataba o paralizaba a más de medio millón de personas a nivel mundial cada año, según la Organización Mundial de la Salud.

La petición de Siri solicita a la FDA que retire o suspenda la aprobación de la vacuna inactiva contra la polio hasta que “se realice un ensayo doble ciego, adecuadamente controlado y con el poder estadístico necesario, de suficiente duración para evaluar la seguridad de este producto”.

Siri presentó la petición el mismo año en que los funcionarios de salud de Nueva York intensificaron las campañas de vacunación contra la polio después de que un joven adulto no vacunado quedara paralizado por la infección y el virus apareciera en las aguas residuales locales. Ese caso fue el primero en EE.UU. en casi una década.

La petición se centra en lo que parece un hecho alarmante: que no hubo un ensayo clínico controlado con placebo para demostrar la seguridad de la vacuna. Los expertos, sin embargo, dicen que esa idea distorsiona la realidad al hacer parecer que los riesgos de la vacunación contra la polio podrían superar los beneficios, lo cual no es cierto.

De hecho, los ensayos controlados con placebo no se consideran éticos para la mayoría de las vacunas porque una porción de las personas que participan en ellos no recibiría la vacuna, dejándola desprotegida. La polio no circula de forma masiva, y no sería ético infectar deliberadamente a una persona sana con el virus. No hay cura para la polio, y alguien que esté desprotegido podría quedar paralizado por el resto de su vida.

“Estás sustituyendo un riesgo teórico por un riesgo real”, dijo el Dr. Paul Offit, experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, a The New York Times. “Los riesgos reales son las enfermedades”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) señalan que no se han documentado eventos adversos graves relacionados con el uso de la vacuna inactivada contra la poliomielitis. Rara vez, las personas pueden tener reacciones a la vacuna si son alérgicas a ciertos tipos de antibióticos, como estreptomicina, colistina B o neomicina.

La petición de Siri se centra en la vacuna inactivada contra la poliomielitis, que se ha utilizado en Estados Unidos durante más de dos décadas.

EE.UU. dejó de usar la vacuna oral —que utiliza una versión viva pero debilitada del virus— porque alrededor de una vez cada 3 millones de veces que se administra, el virus debilitado puede causar parálisis en el receptor de la vacuna. Sin embargo, la vacuna oral todavía se usa en algunos otros países.

La vacuna inactivada contra la poliomielitis que se utiliza en Estados Unidos se administra por inyección y no conlleva ese riesgo, lo que la hace aún más segura para las personas que la reciben. Pero la vacuna inyectada no crea una llamada inmunidad mucosal, lo que significa que no impide que el virus pueda infectar a las personas si ingresa al cuerpo.

En cambio, la vacuna inyectada protege a las personas contra ese peor escenario: ayuda al sistema inmunológico a reconocer el virus y combatirlo antes de que llegue al sistema nervioso.

Sin embargo, no detiene la transmisión del virus, porque las personas que la reciben aún pueden infectarse y eliminar el virus en sus heces.

Con todo, en Estados Unidos esto no ha sido problema porque —gracias a la vacunación— el poliovirus no suele circular.

El poliovirus se propaga de persona a persona a través de la ruta fecal-oral. Las personas se infectan entre sí cuando se contagian el virus en las manos después de usar el baño y luego se dan la mano o tocan superficies.

El virus debilitado de la vacuna oral también se puede eliminar en las heces, y eso puede convertirse en un problema en poblaciones que no están adecuadamente vacunadas. Si esta transmisión ocurre en una población que no está bien vacunada, hay una posibilidad de que pueda mutar de nuevo a una forma que cause parálisis.

La mayoría de los casos de poliomielitis en el mundo ahora son causados por virus derivados de la vacuna. En 2023, el número de casos de poliomielitis causados por cepas derivadas de la vacuna fue de 524, una disminución respecto a 881 en 2022.

Manu Raju y Morgan Rimmer de CNN contribuyeron a este informe.

