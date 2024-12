Abogado de Jay-Z dice que la acusación de violación en su contra es inventada: “Eso nunca sucedió”

El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, dijo este lunes a periodistas en Nueva York que son falsas las acusaciones de…

El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, dijo este lunes a periodistas en Nueva York que son falsas las acusaciones de una mujer que denunció al magnate del hip-hop de agredirla sexualmente con Sean “Diddy” Combs en 2000.

“Todo esto es una fantasía (…) Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, dijo Spiro a medios, incluido CNN, en una reunión privada realizada en las oficinas de Jay-Z en Roc Nation.

Spiro mostró una presentación en PowerPoint en una pequeña sala con periodistas, recorriendo la cronología de las acusaciones de la demanda que, según él, se puede demostrar que son falsas.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió (…) Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles porque en realidad no estuviste allí”, dijo Spiro.

En una denuncia enmendada presentada por la mujer con un pseudónimo, acusó a Jay-Z de violarla en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards (VMA) de 2000, cuando ella tenía 13 años. Jay-Z, cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, no había sido mencionado anteriormente en su denuncia original, que se presentó inicialmente en octubre contra Combs.

Carter rechazó las acusaciones inmediatamente cuando se presentó la denuncia enmendada.

La presentación de Spiro ante periodistas se realizó días después de que la mujer admitió en una entrevista con NBC News que hay inconsistencias en su historia original, incluidos testigos clave para corroborar, pero que mantiene su acusación de violación contra Carter.

“He cometido algunos errores (…) Siempre debes defenderte y ser tu propia voz. Nunca debes dejar que lo que otra persona hizo arruine o controle tu vida. Solo espero poder darles a otros la fuerza para que den un paso al frente como lo hice yo”, dijo.

Spiro dijo que “no se trata de un relato de inconsistencias”. “Esto nunca ocurrió. Es completamente falso”, enfatizó.

En esta denuncia contra Combs y Carter, la denunciante dijo que la llevaron a una fiesta después de encontrarse con un conductor de limusina que decía trabajar para Combs afuera del Radio City Music Hall, donde se celebró el evento de MTV. Spiro dijo que la fila de limusinas estaba bloqueada y resguardada por la Policía para impedir el acceso al público.

Spiro también mostró a los periodistas fotografías de Carter, Combs y otras celebridades en una fiesta posterior a los VMA, celebrada en un establecimiento comercial de la ciudad de Nueva York. Dijo que el relato de la denunciante no era plausible, debido al tiempo que tomaría viajar de la ciudad a los suburbios, donde se habría realizado la supuesta fiesta.

El abogado de la denunciante, Tony Buzbee, había sido acusado previamente por Spiro de intentar extorsionar a Carter antes de hacer público su nombre en la presentación enmendada.

En un correo electrónico a CNN, Buzbee calificó las acusaciones de Spiro sobre él y su clienta de “infundadas” y dijo que “los tribunales existen para resolver disputas fácticas”.

Cuando se le preguntó sobre su proceso de investigación, Buzbee dijo que cuatro personas de su firma “entrevistaron a la clienta y verificaron los detalles”, después de que otra firma derivó el caso original. Buzbee dijo que se realizó una verificación de antecedentes de la denunciante y que su firma “contrató a un investigador experimentado para que verificara algunos detalles” que ella les reveló.

“Esos resultados fueron consistentes con lo que la clienta nos había dicho”, dijo Buzbee, y agregó que su clienta firmó dos declaraciones juradas separadas.

“Nuestra clienta se mantiene firme en su reclamo”, dijo a CNN.

Spiro volvió a referirse a Buzbee el lunes, acusándolo de estafar a celebridades, incluido Carter.

“A la gente le gusta esto, no envían cartas de demanda para no recibir dinero. Esto no es por la verdad y la justicia. Esto es por dinero”, dijo Spiro.

La semana pasada, Spiro dijo a CNN que planea pedirle al tribunal que desestime el caso y que buscará medidas disciplinarias contra Buzbee y su equipo. Agregó que Carter está “molesto” por las acusaciones que Buzbee presentó contra él.

“Está molesto porque se le permita a alguien hacer esto, burlarse del sistema de esta manera. Está molesto porque esto distrae y disuade a las verdaderas víctimas de presentarse (…) Está molesto porque sus hijos y su familia tienen que lidiar con esto. Está molesto. Y tiene razones para estarlo”, dijo Spiro.

Antes de que Buzbee presentara la denuncia enmendada, los abogados de Carter habían presentado una demanda de extorsión contra Buzbee, alegando que el abogado con sede en Houston estaba tratando de “estafar a inocentes celebridades, políticos y empresarios con un ejército de acusadores enmascarados”.

Buzbee dijo a CNN que el caso de extorsión de Carter es “completamente frívolo”.

Los abogados de Combs, quien anteriormente negó todas las acusaciones civiles contra él, criticaron a Buzbee en una declaración a CNN.

“Este es el principio del fin de este vergonzoso robo de dinero”, dijeron.

En cuanto a las crecientes acusaciones civiles y cargos penales contra Combs, Spiro distanció a Carter de su caso.

“El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años, como en todas las profesiones (…) No hay una relación más estrecha entre ellos. Eso también es una ficción. Eso es todo lo que hay. Él no sabe nada sobre los cargos o acusaciones en su contra. No tiene nada que ver con ese caso y no hay nada más que decir”, dijo Spiro.

Alli Rosenbloom de CNN contribuyó a este informe.

