1ZenaTechn 8.85 +7.06 Up394.4 2PoseidaTher 9.31 +6.58 Up241.0 3VCIGlblrs 4.39 +2.42 Up122.3 4NextTrip 3.82 +2.06 Up117.0 5Cabaletta 3.82 +1.95 Up104.3 6SmartKemn 6.27 +3.07 Up 95.9 7QuantumCprs 17.41 +8.28 Up 90.7 8RegettiCmp 3.05 +1.31 Up 75.3 9TuHURArs 6.56 +2.80 Up 74.5 10HesaiGrp 8.18 +3.44 Up 72.6 11Draganflyrs 4.19 +1.68 Up 66.9 12DBVTechrs 3.90 +1.56 Up 66.3 13Movanors 5.64 +2.20 Up 64.0 14IClickIntr 7.02 +2.73 Up 63.4 15Exicurers 29.49 +11.11 Up 60.4 16SadotGrprs 5.25 +1.89 Up 56.3 17CyclerTh 2.20 +.77 Up 53.8 18PurplBiors 3.36 +1.17 Up 53.2 19IMCannabrs 3.99 +1.38 Up 52.9 20Embecta 20.83 +7.01 Up 50.7 21TenayaTh 3.57 +1.19 Up 50.0 22LexnFintch 5.07 +1.68 Up 49.6 23TOYOCon 4.17 +1.37 Up 48.7 24PTLLTDn 7.10 +2.26 Up 46.7 25VentyxBio 2.68 +.83 Up 44.9 DOWNS Name LastChgPct. 1PainTherap 3.84 —22.64 Off 85.5 2Primegan 2.38 —9.88 Off 80.6 3AppliedTher 2.03 —7.60 Off 78.9 4ConnexaSprs 1.41 —2.11 Off 59.9 5OutlookThrs 2.05 —2.98 Off 59.2 6RealMessngrn 1.85 —2.34 Off 55.8 7ElevaiLabrs 2.05 —1.95 Off 48.8 8ElongPwrAn 1.31 —1.07 Off 45.0 9Alector 2.59 —1.35 Off 34.3 10AdventTchrs 4.90 —2.40 Off 32.9 11Leslies 2.30 — .89 Off 27.9 12ColorStarrs 3.84 —1.46 Off 27.5 13Celularityrs 2.04 — .72 Off 26.1 14LakesideHldn 2.45 — .79 Off 24.4 15DefDailyef 98.67 —30.26 Off 23.5 16VigilNeuro 2.47 — .72 Off 22.6 17Autonomixrs 4.92 —1.36 Off 21.7 18BeliteBio 63.26 —16.97 Off 21.2 19Cemtrexrs 3.18 — .85 Off 21.0 20X3HldgsCors 1.67 — .44 Off 20.9 21GrifolsSA 6.99 —1.71 Off 19.7 22SiNtxTchrs 4.01 — .95 Off 19.2 23Tharimunrs 2.08 — .48 Off 18.8 24VisionMarirs 2.20 — .50 Off 18.5 25FluencEnA 18.81 —4.21 Off 18.3 —————————

