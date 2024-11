CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 532 541¼ 530½ 538½ +8¼ Mar 550 559 549 556½ +8¼ May 557¾ 567¼ 557¾ 565¼ +7¾ Jul 565½ 575 565¼ 573 +8 Sep 578¾ 588 578¾ 586¼ +8¼ Dec 596½ 604½ 595 603 +8½ Mar 608¼ 616 608¼ 615 +8½ Est. sales 146,956. Thu.’s sales 202,832 Thu.’s open int 466,900, up 6,936 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418¾ 425 417 424 +5 Mar 430 436¾ 429 435½ +4¾ May 438¼ 444 436½ 443 +4¾ Jul 442 448¼ 440¾ 447½ +5 Sep 432¼ 437¼ 431¼ 436¼ +3 Dec 436¼ 441¾ 435½ 440¾ +3½ Mar 448¼ 452½ 447½ 451¾ +3¾ May 454½ 454½ 453¾ 454 — ¼ Jul 457¾ 457¾ 457¾ 457¾ Dec 447¼ 450 447¼ 449½ +2½ Est. sales 386,043. Thu.’s sales 571,364 Thu.’s open int 1,673,971 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 353¼ 359¼ 348½ 359¼ +10¾ Mar 363¼ 371½ 360 370½ +9½ Est. sales 783. Thu.’s sales 766 Thu.’s open int 3,756 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 988 1005¼ 987¼ 1001¼ +13¾ Mar 999½ 1015½ 999¼ 1011¾ +12½ May 1014 1028¼ 1012¾ 1024¾ +11½ Jul 1026¼ 1040 1025 1036½ +11 Aug 1027¼ 1038½ 1024¼ 1035¼ +10¾ Sep 1014 1026¼ 1013 1022¾ +9½ Nov 1014 1025¼ 1013¼ 1021½ +8 Jan 1025½ 1034½ 1023¼ 1033¾ +10½ Mar 1029¼ 1034¾ 1028¼ 1034¾ +10¼ May 1035 1039¾ 1035 1039¾ +9¼ Jul 1043¾ 1048¾ 1043¾ 1045¼ +7 Nov 1030 1033½ 1030 1033½ +10¼ Est. sales 193,239. Thu.’s sales 248,597 Thu.’s open int 888,749, up 12,030

