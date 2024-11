CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572¾ 572¾ 551¾ 562¾ —9¾ Mar 589 589 567¾ 578¼ —9¼ May 597¼ 597½ 578¼ 588¼ —9½ Jul 604¾ 604¾ 585¾ 595¾ —9¼ Sep 616½ 616½ 598½ 608 —9 Dec 631½ 631¾ 614½ 624 —8½ Mar 637¼ 637¼ 626¾ 633¾ —9½ May 635¼ 635¼ 634¾ 634¾ —10¾ Jul 620¾ 620¾ 620¾ 620¾ —12¼ Est. sales 237,920. Fri.’s sales 213,507 Fri.’s open int 439,481 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 430 432 426½ 429¼ —1¾ Mar 444 445 439 442¼ —2 May 451 451¾ 445¾ 449¼ —2¼ Jul 453¼ 454¾ 449¼ 452¼ —2¾ Sep 444¼ 444½ 438 441 —4¾ Dec 448 448¼ 441½ 444¾ —4¼ Mar 457 457¼ 452½ 455¾ —3¾ May 462¾ 463¼ 459½ 461¾ —3¾ Jul 469 469 462¾ 462¾ —6¼ Dec 455 455 450 450¼ —4¾ Jul 473¼ 473¼ 473¼ 473¼ +2¼ Est. sales 750,936. Fri.’s sales 686,461 Fri.’s open int 1,679,020, up 7,274 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 361½ 361½ 341½ 343 —18½ Mar 367½ 367½ 351 354 —14¾ May 361¾ 361¾ 356½ 356½ —12½ Est. sales 1,527. Fri.’s sales 1,527 Fri.’s open int 4,449 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1020¾ 1025¾ 1011 1011¼ —5½ Jan 1030 1042¼ 1019½ 1021¼ —9 Mar 1043½ 1054¾ 1032¼ 1034 —9½ May 1056¾ 1067¼ 1045¾ 1047¼ —9½ Jul 1068 1078 1057 1058½ —9¾ Aug 1067¼ 1075¼ 1055½ 1057¼ —10 Sep 1054 1059 1041¼ 1044¼ —9¾ Nov 1051½ 1055½ 1038½ 1042¾ —9¾ Jan 1062 1064 1049 1051¾ —10 Mar 1062 1062 1048¼ 1052¼ —9½ May 1067¾ 1067¾ 1055¼ 1055¼ —12½ Jul 1074½ 1075 1062 1062 —13¾ Nov 1057½ 1057½ 1049¾ 1049¾ —11 Jul 1081 1081 1081 1081 +½ Est. sales 498,465. Fri.’s sales 477,282 Fri.’s open int 854,294

