CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571½ 577¾ 564¼ 567¼ —3¼ Mar 591¼ 597 583¾ 587¼ —3 May 603¼ 607¾ 595½ 598¾ —2¾ Jul 607 612¼ 601¾ 605 —2 Sep 619½ 623 613¼ 616½ —2 Dec 634 637¾ 628½ 631½ —2¼ Mar 646 646 643 643¾ — ½ Est. sales 106,433. Thu.’s sales 98,128 Thu.’s open int 426,014, up 6,993 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 410¾ 415¾ 410½ 414¼ +3½ Mar 425¾ 431 425½ 429¼ +3¼ May 434½ 439½ 434¼ 437¼ +2¾ Jul 439¼ 444½ 439¼ 442 +2¼ Sep 435¼ 438½ 434½ 436 +¾ Dec 440 443½ 439½ 441 +¼ Mar 451¾ 453½ 450½ 450½ —1 May 457¾ 459¼ 457 458½ +1 Jul 461½ 462½ 460½ 461 Dec 449¾ 451¼ 449¾ 450¾ +½ Dec 449¾ 449¾ 449¾ 449¾ +1 Est. sales 474,426. Thu.’s sales 437,546 Thu.’s open int 1,672,961 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 394½ 400½ 394¼ 396¾ +2¼ Mar 395¾ 398¾ 394¼ 396¼ +1¾ May 392 399¾ 392 399¾ +5 Sep 394¾ 394¾ 394¾ 394¾ +4½ Dec 400¾ 400¾ 400¾ 400¾ +8¼ Est. sales 1,955. Thu.’s sales 1,955 Thu.’s open int 4,370, up 232 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 984¼ 997¼ 978¼ 981¾ — ¾ Jan 995½ 1008¾ 988¾ 994¼ — ¼ Mar 1010½ 1023½ 1004 1008¾ — ¾ May 1026¾ 1039¼ 1020½ 1024¾ —1¼ Jul 1038¾ 1051½ 1033¼ 1037¾ —1 Aug 1041¾ 1051¾ 1035 1039 —1¼ Sep 1033¾ 1043¼ 1027¼ 1031 —1¼ Nov 1032¼ 1044 1028 1031¾ —1¼ Jan 1041¾ 1053¼ 1039¾ 1039¾ —4¼ Mar 1047¾ 1056¼ 1044½ 1045¾ —2¼ May 1054¼ 1054¼ 1052 1052 —2½ Jul 1070 1071½ 1058 1058 —4¼ Nov 1054 1057 1047¼ 1047¼ — ½ Est. sales 230,021. Thu.’s sales 217,239 Thu.’s open int 828,873, up 9,033

