OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 541 550¼ 536¾ 547¾ +11¼ Mar 558¼ 567¾ 554¼ 565¼ +11¼ May 567¼ 576 562¾ 573½ +10¾ Jul 574½ 582¾ 569¾ 580¼ +10¼ Sep 587¼ 595½ 582¾ 592¾ +9¼ Dec 604 611¼ 599¼ 609¼ +9 Mar 617 623¼ 614¼ 621¾ +8¾ Est. sales 69,769. Fri.’s sales 174,556 Fri.’s open int 466,282 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423¾ 428¼ 422¼ 427 +3 Mar 434¾ 438¾ 433 437½ +2¼ May 442 445¾ 440¼ 445 +2¼ Jul 446½ 449½ 444¼ 448¾ +1¾ Sep 435¾ 436¼ 432¼ 435¾ Dec 440 440¾ 437 440 — ¼ Mar 451¼ 451¼ 447¾ 450¾ — ½ May 457¼ 457¼ 454 457 — ¼ Dec 449½ 449½ 445¾ 449¼ — ¼ Dec 445¾ 445¾ 445¾ 445¾ —2¼ Est. sales 149,686. Fri.’s sales 445,589 Fri.’s open int 1,678,612, up 4,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 357½ 372¼ 353¾ 365¾ +9 Mar 366¾ 383¾ 365¼ 378¾ +10 May 383¾ 383¾ 383¾ 383¾ +12¾ Sep 365¼ 365¼ 365¼ 365¼ — ¼ Est. sales 362. Fri.’s sales 861 Fri.’s open int 3,781, up 25 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1002½ 1005 989½ 1001¾ +3¼ Mar 1012 1014 999¼ 1010¾ +2 May 1025¾ 1026¼ 1012 1023 +1 Jul 1037 1038 1024 1034¾ +½ Aug 1034¾ 1036 1023 1032¾ — ¼ Sep 1022¾ 1023½ 1011 1020 — ¾ Nov 1021 1022½ 1010½ 1019¾ — ½ Jan 1031 1031 1020¼ 1030 +¼ Mar 1025 1031 1021½ 1031 Jul 1044 1044 1037¼ 1044 +¼ Sep 1021 1021 1021 1021 —6¼ Nov 1027¾ 1030 1021 1030 +1½ Est. sales 80,025. Fri.’s sales 218,965 Fri.’s open int 896,308, up 7,559 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 45.43 45.81 44.37 45.06 —.29 Jan 45.52 45.95 44.50 45.17 —.32 Mar 45.81 46.15 44.72 45.41 —.28 May 45.98 46.29 44.90 45.58 —.26 Jul 46.06 46.26 44.99 45.67 —.25 Aug 45.80 46.12 44.80 45.44 —.25 Sep 45.59 45.82 44.55 45.13 —.31 Oct 45.28 45.41 44.60 45.00 —.18 Dec 45.35 45.41 44.35 44.94 —.29 Est. sales 79,959. Fri.’s sales 279,780 Fri.’s open int 584,173, up 14,248 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 290.00 291.90 287.90 290.50 +.90 Jan 291.50 293.30 289.20 291.90 +1.10 Mar 294.90 297.20 293.30 296.00 +1.50 May 299.50 301.40 297.60 300.30 +1.50 Jul 304.00 305.90 302.30 304.80 +1.50 Aug 305.20 306.90 303.40 305.80 +1.50 Sep 305.20 307.00 303.80 305.90 +1.40 Oct 304.40 306.10 303.20 305.10 +1.40 Dec 306.60 308.20 305.50 307.10 +1.00 Jan 307.40 307.40 307.40 307.40 +.40 Est. sales 63,085. Fri.’s sales 189,476 Fri.’s open int 626,626

