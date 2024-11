CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572½ 576½ 568¼ 573¼ +1¾ Mar 589½ 592 584½ 589 May 599 601¾ 595 599 Jul 605 607½ 601 605 — ½ Sep 616½ 618½ 613 616¼ — ¾ Dec 630¾ 633¼ 628 631 —1 Mar 640½ 642¼ 638¾ 642 — ¼ Est. sales 76,875. Thu.’s sales 180,406 Thu.’s open int 447,566, up 1,226 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 427½ 431¾ 426¾ 429½ +2 Mar 440½ 444½ 440 442¾ +2¼ May 447½ 451½ 447¼ 449¾ +2 Jul 451½ 455 451 453 +1½ Sep 443 445¼ 442½ 443½ +½ Dec 447 449 446½ 447¼ +¼ Mar 457¼ 459¾ 457¼ 457¾ +½ May 463¾ 465½ 463¾ 464½ +1¼ Jul 467½ 469½ 467¼ 469½ +2¼ Sep 453¾ 454 453¼ 454 +½ Dec 453¾ 455 453¾ 454 Dec 453¾ 453¾ 453¾ 453¾ +1½ Est. sales 197,412. Thu.’s sales 554,450 Thu.’s open int 1,671,746 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384½ 385 360 362 —21¼ Mar 385½ 386 366¼ 367¼ —18 May 384 384 380 380 —4¼ Jul 385 385 380 380 —2¾ Est. sales 1,151. Thu.’s sales 1,037 Thu.’s open int 4,450, up 28 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1015 1015 1008 1013¾ —1¾ Jan 1025 1027 1017½ 1018 —8¼ Mar 1036½ 1038 1029½ 1030¼ —7¼ May 1050 1053 1042¾ 1043¼ —7½ Jul 1061½ 1062½ 1054¼ 1055 —7¼ Aug 1061 1061 1053¼ 1055 —6½ Sep 1049 1049¼ 1041 1043 —6½ Nov 1045¼ 1048 1040 1042¼ —6½ Jan 1050¾ 1057¾ 1050¾ 1053 —6 Mar 1056¼ 1060¼ 1054¾ 1056 —5¾ Nov 1055¾ 1059¼ 1055¾ 1058¾ —2½ Est. sales 132,993. Thu.’s sales 354,511 Thu.’s open int 866,643, up 4,791 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 48.32 48.68 47.71 48.06 —.26 Jan 48.32 48.72 47.72 48.13 —.17 Mar 48.42 48.83 47.85 48.27 —.13 May 48.56 48.90 48.03 48.39 —.15 Jul 48.59 48.93 48.10 48.43 —.18 Aug 48.26 48.56 47.82 48.10 —.21 Sep 47.78 48.19 47.53 47.86 —.09 Oct 47.54 47.72 47.15 47.45 —.07 Dec 47.38 47.62 47.02 47.23 —.26 Jan 47.50 47.50 47.37 47.37 —.09 Mar 47.50 47.50 47.26 47.30 —.13 May 47.60 47.60 47.60 47.60 +.11 Est. sales 131,874. Thu.’s sales 255,227 Thu.’s open int 575,634, up 11,531 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 298.60 299.80 295.60 296.00 —2.50 Jan 300.50 301.30 297.80 298.10 —2.10 Mar 303.40 304.40 301.00 301.40 —1.70 May 306.80 308.10 304.70 305.20 —1.40 Jul 311.80 311.80 308.80 309.40 —1.40 Aug 311.80 312.10 309.70 310.50 —1.10 Sep 312.30 312.30 309.70 310.60 —1.10 Oct 310.50 310.60 308.50 309.50 —1.10 Dec 313.00 313.00 310.00 311.50 —1.20 Jan 312.50 312.70 311.50 311.90 —1.60 Mar 312.90 312.90 312.60 312.60 —1.20 Aug 317.00 317.00 317.00 317.00 +.40 Est. sales 87,151. Thu.’s sales 179,655 Thu.’s open int 615,586, up 7,177

