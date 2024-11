La nieve al fin llegará noreste de EE.UU.; esto puedes esperar del tiempo invernal

(CNN) — Los primeros copos de nieve de la temporada caerán en algunas partes del noreste a medida que el…

Pero no esperes un paraíso invernal y no te dejes llevar por los titulares y las exageraciones. El calor inusual y persistente de este otoño impedirá que haya escenas de nieve duraderas, a menos que vivas en la cima de una montaña.

La tormenta que traerá nieve al noreste ya la trajo a partes del Medio Oeste. Chicago registró casi 7 centímetros (3 pulgadas) de nieve la madrugada del jueves, el día de noviembre con más nieve en la ciudad en cinco años, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los copos seguían volando, pero empezaban a disminuir su velocidad a primera hora de la tarde del jueves en otras partes de Illinois y en algunas zonas de Indiana.

Las zonas secas del noreste ya han recibido una ronda de lluvia muy necesaria, mientras que partes de Pensilvania y Nueva York se preparan para la primera tanda de nieve de la temporada.

Las precipitaciones en curso en la región este jueves por la tarde se mezclarán gradualmente con nieve y se convertirá en aguanieve en las áreas elevadas de Pensilvania y el sur de Nueva York durante la noche. Esta aguanieve caerá durante la noche y podría ser intensa en ocasiones antes de comenzar a disminuir el viernes por la tarde.

La nieve tendrá que caer en gran cantidad para acumularse más de 3 centímetros (una pulgada aproximadamente). Esto se debe a que el reciente período de calor inusual en el noreste ha mantenido el suelo mucho más cálido de lo que debería estar a fines de noviembre. Es difícil que la nieve se adhiera y se acumule en superficies que no están lo suficientemente frías.

Las áreas ubicadas a 457,2 metros (1.500 pies) o más de altura tienen más probabilidades de registrar algo de acumulación de nieve, quizás hasta 15 centímetros (medio pie) en las elevaciones más altas, según el Servicio Meteorológico Nacional en Binghamton, Nueva York.

Las zonas de menor altitud tendrán que hacer frente a un problema diferente. El aguanieve podría derretirse rápidamente al llegar al suelo cálido y formar placas de hielo en áreas donde las temperaturas del aire desciendan por debajo del punto de congelación más tarde el jueves.

Snow will fall across much of central PA over the next 24 to 36 hrs. The Pocono Plateau and upslope regions of the Laurel Highlands may see over 6 inches of accumulation. Check out specific snowfall forecasts for your area at https://t.co/D46poxc9sY. pic.twitter.com/QCbmIrsyvI

Esto puede generar zonas resbaladizas en carreteras, especialmente durante la noche.

Los principales centros de población como Filadelfia y la ciudad de Nueva York probablemente se mantendrán al margen del conflicto invernal y cualquier precipitación caerá en forma de lluvia.

La nieve también afectará a las zonas fuera del noreste. Las montañas de Virginia Occidental podrían recibir la mayor parte del evento, y se espera que la nieve continúe allí hasta el viernes y parte del sábado.

Cualquier nieve que logre acumularse probablemente se derretirá rápidamente ya que las temperaturas máximas durante el fin de semana alcanzarán los 4 y 10 grados centígrados en gran parte de los Apalaches y el noreste.

