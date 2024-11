CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 538¼ 542¾ 531 537¾ —1¾ Mar 557 558 547½ 548½ —9½ May 567¾ 567¾ 557½ 558¼ —10 Jul 574 574¼ 565 565¾ —9¼ Sep 586½ 586½ 578½ 579 —8¾ Dec 602 602¾ 595½ 596 —8 Mar 613¼ 614 609 609¼ —6¾ May 614 —5¼ Jul 602¾ —4½ Sep 602½ —4½ Dec 616¾ —4½ Mar 626½ —4½ May 611½ —4½ Jul 574 —4½ Est. sales 144,733. Tue.’s sales 137,375 Tue.’s open int 413,395 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 420 422¼ 414¾ 415¾ —4¼ Mar 427¾ 431 427½ 428 May 435 438 434¾ 435¼ Jul 438½ 441 438 438½ — ¼ Sep 426¼ 427½ 425 425¾ —1 Dec 429½ 431¼ 428¾ 429¾ — ½ Mar 442 442½ 440¼ 441¼ — ¾ May 447½ 448¾ 446½ 447½ — ¾ Jul 453 453¼ 450½ 451¼ — ¾ Sep 441½ 441½ 440½ 440½ —1 Dec 442 442 441 441½ — ½ Jul 456½ — ½ Dec 440¾ — ½ Est. sales 672,327. Tue.’s sales 637,406 Tue.’s open int 1,545,896 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348¼ 352 332¼ 334¼ —13½ Mar 371¼ 375¾ 356¾ 358 —12½ May 362¼ 362¾ 362 362¾ —12 Jul 383 383 362 362 —14¼ Sep 357¾ —14¼ Dec 360¼ —14¼ Mar 359¼ —14¼ May 365¼ —14¼ Jul 354 —14¼ Sep 369¾ —14¼ Est. sales 1,082. Tue.’s sales 1,082 Tue.’s open int 3,496 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 984 994¼ 983¼ 988¾ +5¼ Mar 994 1003 993¼ 997 +3 May 1009½ 1017¾ 1007¾ 1010¾ +2¼ Jul 1022½ 1030¾ 1020¼ 1023¼ +1¾ Aug 1022¼ 1029½ 1019½ 1022¼ +1¾ Sep 1011½ 1017¾ 1009 1011½ +1¾ Nov 1013 1020 1012 1014 +1¼ Jan 1023¾ 1028¾ 1023 1024 +1½ Mar 1030¾ 1030¾ 1024½ 1025½ +1 May 1036¼ 1036¼ 1030½ 1031 +¾ Jul 1036½ 1038¼ 1036½ 1038¼ +¾ Aug 1034¾ +¾ Sep 1023 +1¾ Nov 1025 1025 1023¾ 1023¾ +1¼ Jan 1033½ +1¼ Mar 1034¾ +1¼ May 1040¾ +1¼ Jul 1045½ +1¼ Aug 1042 +1¼ Sep 1029½ +1¼ Nov 1029 1029½ 1029 1029½ +1 Jul 1051¼ +1 Nov 1034¾ +1 Est. sales 274,973. Tue.’s sales 258,465 Tue.’s open int 909,831 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.60 42.83 40.55 40.75 —1.84 Jan 42.71 42.98 40.72 40.92 —1.79 Mar 42.99 43.26 41.08 41.29 —1.70 May 43.22 43.49 41.40 41.63 —1.61 Jul 43.39 43.64 41.63 41.88 —1.53 Aug 43.25 43.49 41.56 41.80 —1.47 Sep 43.06 43.30 41.40 41.65 —1.43 Oct 42.77 42.95 41.21 41.46 —1.41 Dec 42.87 42.99 41.24 41.51 —1.37 Jan 42.58 42.95 41.57 41.57 —1.37 Mar 42.74 42.95 41.46 41.69 —1.34 May 41.64 41.84 41.64 41.84 —1.33 Jul 42.00 42.00 41.81 42.00 —1.33 Aug 41.87 —1.32 Sep 41.79 —1.32 Oct 41.66 —1.32 Dec 41.44 —1.32 Jul 41.33 —1.32 Oct 41.32 —1.32 Dec 41.06 —1.32 Est. sales 274,523. Tue.’s sales 261,288 Tue.’s open int 552,333 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 288.10 294.00 287.70 290.50 +2.40 Jan 291.40 298.60 291.10 295.40 +4.00 Mar 295.80 302.90 295.50 300.20 +4.40 May 300.30 307.10 299.90 304.60 +4.30 Jul 304.90 311.40 304.60 309.10 +4.20 Aug 305.50 311.90 305.50 309.70 +4.10 Sep 305.80 312.00 305.70 309.90 +4.00 Oct 305.40 311.10 305.20 309.20 +3.80 Dec 307.70 313.30 307.60 311.50 +3.50 Jan 310.10 314.00 310.10 312.40 +3.50 Mar 313.30 314.00 312.90 312.90 +3.50 May 314.00 315.00 314.00 314.10 +3.30 Jul 316.40 316.60 316.40 316.40 +3.20 Aug 316.50 316.50 315.90 315.90 +3.20 Sep 316.00 316.00 314.30 314.30 +3.10 Oct 311.80 +3.10 Dec 312.00 313.70 312.00 313.70 +3.00 Jul 322.40 +3.00 Oct 322.40 +3.00 Dec 325.90 +3.00 Est. sales 258,134. Tue.’s sales 239,056 Tue.’s open int 594,323

