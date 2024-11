¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones 2024 en EE.UU.?

(CNN Español) — Llegó el día de las elecciones generales 2024 en Estados Unidos, en las que se elegirán, entre…

(CNN Español) — Llegó el día de las elecciones generales 2024 en Estados Unidos, en las que se elegirán, entre otros cargos, a las personas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia del país en los próximos cuatro años.

Donald Trump (republicano) y Kamala Harris (demócrata), los principales candidatos presidenciales en este ciclo electoral, se encuentran en una contienda muy reñida.

¿Por qué es importante que el enfrentamiento entre Harris y Trump esté tan cerrado? Porque eso afecta directamente a la publicación de los resultados finales de las elecciones.

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones de EE.UU.?

Primero, la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. señala que las oficinas electorales de los estados son las responsables de certificar los resultados.

“Por favor visita el sitio web de la oficina electoral de tu estado para obtener información sobre los resultados electorales”, dice la FEC.

Por ejemplo, en Carolina del Norte —uno de los estados clave que no tienen un líder claro en la carrera presidencial—, los centros de votación cierran a las 7:30 p.m. hora local, por lo que en adelante se comienzan a reportar los resultados de los votos ausentes por correo, los votos anticipados y los votos en persona el día de las elecciones. Entre 8 y 9:30 p.m., los datos se actualizarán en el panel de resultados cada 5 o 10 minutos.

Un ejemplo más: en Georgia, otro estado clave en disputa, las urnas cierran a las 7 p.m. hora local y la mayoría de las boletas se contarán hacia el final del día de las elecciones.

En total, son siete estados clave en disputa. Aquí te dejamos las horas en las que cierran las urnas y detalles sobre el conteo de votos:

Carolina del Norte: 7:30 p.m. ET. Se espera que casi todos los votos del estado se reporten la noche de las elecciones, pero las boletas provisionales –que podrían representar una mayor proporción del total debido a las nuevas leyes de identificación de votantes y los efectos del huracán Helene– se contarán después.

Georgia: 7 p.m. ET. Se espera que casi todos los votos del estado se reporten la noche de las elecciones.

Pensilvania: 8 p.m. ET .Es probable que los condados grandes reporten grandes cantidades de votos enviados por correo poco después del cierre de las urnas. Podría tardar varios días en reportarse todas las boletas enviadas por correo, ya que los funcionarios electorales no pueden comenzar a procesarlas hasta el propio día de las elecciones.

Michigan: entre las 8 y 9 p.m. ET. Si bien el estado suele reportar casi todos sus votos para el mediodía del miércoles, algunos de los condados más grandes del estado, notablemente el condado de Wayne (donde se encuentra Detroit), a menudo terminan de informar el miércoles temprano.

Arizona: 9 p.m. ET. No se reportan votos hasta una hora después del cierre de las urnas. Los primeros resultados suelen ser los votos anticipados y las boletas enviadas por correo que llegaron antes. El informe de las boletas enviadas por correo que llegaron más tarde y de las depositadas el día de las elecciones podría continuar durante varios días.

Wisconsin: 9 p.m. ET. Si bien el estado suele informar casi todos sus resultados la noche de las elecciones, es probable que algunas grandes ciudades informen de sus boletas enviadas por correo y los votos anticipados el miércoles temprano.

Nevada: 10 p.m. ET. No se reportan votos hasta que todas las mesas electorales del estado hayan cerrado, por lo que puede haber una espera para los primeros resultados. El estado seguirá contando durante varios días, y Nevada acepta boletas con sello postal del día de las elecciones si llegan antes del 9 de noviembre.

Los resultados finales, en tanto, dependen del conteo en cada uno de los estados. ¿A qué hora podrían llegar?

Podría tardar un poco, dependiendo del número de votos por correo emitidos en algunos estados y de lo reñidas que estén las cosas.

CNN no pronosticó que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ganaría las elecciones de 2020 hasta cuatro días después de la jornada electoral. Si la elección 2024 está reñida en uno o más estados decisivos, podría tardar aún más.

En 2000, por ejemplo, los disputados resultados en Florida se prolongaron durante 36 días hasta que la Corte Suprema puso fin a un recuento.

En 2016, en cambio, las cosas estuvieron relativamente reñidas en algunos estados clave y Hillary Clinton reconoció su derrota al día siguiente de la jornada electoral. Es poco probable que Trump haga esto alguna vez. La vicepresidenta Harris ha hablado de la importancia de un traspaso pacífico del poder.

Podemos esperar que, si Trump pierde, impugne los resultados, ya que alegó fraude en las elecciones presidenciales del 2020 y, durante la campaña de este 2024, reiteró innumerables ocasiones que le “robaron los comicios” del 2020.

Las normas sobre cómo y cuándo se activa o puede solicitarse un recuento varían de un estado a otro. Este año, según una nueva ley, los estados tienen hasta el 11 de diciembre para determinar un ganador con el fin de garantizar el recuento de sus votos electorales.

— Con información de Zachary B. Wolf, Jennifer Agiesta, Ariel Edwards-Levy, Edward Wu y Maureen Chowdhury, de CNN.

