1TopWealthn 7.14 +5.49 Up332.7 2ScholrRock 26.51 +19.09 Up257.3 3LeeEnterrs 16.11 +7.28 Up 82.4 4SOBRSafers 6.55 +2.75 Up 72.4 5TrinityBiors 2.00…

1TopWealthn 7.14 +5.49 Up332.7 2ScholrRock 26.51 +19.09 Up257.3 3LeeEnterrs 16.11 +7.28 Up 82.4 4SOBRSafers 6.55 +2.75 Up 72.4 5TrinityBiors 2.00 +.80 Up 66.7 6TurboEnrg 2.16 +.78 Up 56.5 7Trumpwt 17.78 +6.37 Up 55.8 8Wellchangen 5.90 +2.08 Up 54.5 9TrumpMedia 25.28 +8.78 Up 53.2 10SifyTechrs 3.38 +1.16 Up 52.3 11AtomeraInc 3.63 +1.11 Up 44.0 12RgncllBio 6.26 +1.91 Up 43.9 13A2ZCust2rs 2.84 +.87 Up 43.8 14CreatvMd 4.25 +1.25 Up 41.8 15PureCycleun 12.88 +3.58 Up 38.5 16DefDailyef 42.33 +11.17 Up 35.8 17LOBOEVn 2.75 +.71 Up 34.8 18OrangeKlAn 6.80 +1.70 Up 33.3 19GranUBERn 34.89 +8.71 Up 33.3 20Nutriband 7.91 +1.91 Up 31.8 21GenentSci 5.80 +1.40 Up 31.8 22The9Ltd 8.60 +2.07 Up 31.7 23OculisHldwt 3.14 +.74 Up 30.8 24AehrTestSysh 16.02 +3.76 Up 30.7 25Def2XLgef 9.90 +2.32 Up 30.6 DOWNS Name LastChgPct. 1Cemtrexrs .44 —1.58 Off 78.4 2SackParentrs 1.75 —1.90 Off 52.1 3FangddNtA 1.28 —1.25 Off 49.4 4Expion360rs 2.39 —2.31 Off 49.1 5bioAffinitywt 1.12 — .88 Off 44.0 6VeeaInc 3.25 —2.13 Off 39.6 7GalectoIncrs 7.27 —4.41 Off 37.8 8MaxeonSlrTrs 5.26 —3.14 Off 37.4 9ZenaTechn 2.45 —1.46 Off 37.3 109FInc 1.80 — .99 Off 35.5 11AuroraMblrs 6.14 —3.26 Off 34.7 12InnoHldgsrs 3.65 —1.85 Off 33.6 13TCBioPhrs 5.12 —2.47 Off 32.5 14Forwardrs 3.63 —1.75 Off 32.5 15BRileyFnpfA 5.39 —2.51 Off 31.7 16BingExn 12.45 —5.56 Off 30.9 17LakShrBiors 3.77 —1.68 Off 30.8 18AgoraInc 3.26 —1.45 Off 30.8 19LuokungTcrs 1.92 — .85 Off 30.6 20UPFintch 8.62 —3.77 Off 30.4 21Safe&Greers 3.71 —1.55 Off 29.5 22NiSunIntl 14.15 —5.85 Off 29.3 23SeelosThrs 2.43 — .98 Off 28.7 24Def1.5Shsef 7.90 —3.17 Off 28.6 25FenboHldn 3.73 —1.48 Off 28.4 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.