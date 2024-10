Estos son los 9 rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas

(CNN Español) — Se cumple un año desde que Hamas perpetró un ataque terrorista de manera sorpresiva en Israel que…

(CNN Español) — Se cumple un año desde que Hamas perpetró un ataque terrorista de manera sorpresiva en Israel que desencadenó una guerra en Gaza entre el grupo extremista islámico y las Fuerzas de Defensa de Israel, que ha dejado miles de muertos en el territorio palestino. El conflicto ha desatado una crisis humanitaria en el enclave, mientras que en el lado israelí hay cientos de familias que no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Entre los más de 100 rehenes que se cree siguen retenidos, hay 9 latinoamericanos: 8 argentinos y 1 colombiano.

Sus familias viven todos los días con la esperanza de que el grupo extremista y el Gobierno de Israel alcancen acuerdo de alto el fuego que permita su posible liberación.

Estos son los rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas, según información proporcionada a CNN en Español por la Embajada de Israel en Argentina, familiares y declaraciones públicas de las autoridades de esos países.

Argentina

Familia Bibas

La familia Bibas, que aparece en esta fotografía familiar sin fecha, fue secuestrada en Nir Oz, que fue devastada por el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Shiri Silberman Bibas es hija de José Silberman, un argentino que fue encontrado muerto junto a su esposa, la peruana Margit Shnaider, cuyo fallecimiento fue confirmado por la Cancillería de Perú en octubre de 2023. Shiri está cautiva junto con sus dos hijos pequeños, quienes tenían 9 meses y 4 años ese 7 de octubre.

Su familia continúa sin saber si siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Shiri y sus dos hijos, Kfir y Ariel, murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no ha aportado prueba alguna. Las fuerzas israelíes dicen que están evaluando la exactitud de la afirmación de Hamas.

“Ni siquiera sabemos si nuestra familia está viva. Eso es lo más doloroso aquí”, dijo Maurice Shnaider, tío abuelo de Kfir y Ariel Bibas, en una entrevista con CNN el 20 de febrero de 2024.

Han sido meses de agonía en los que la familia Bibas espera una confirmación. Mientras eso pasa, abogan sin descanso por su liberación. Ni Hamas ni las fuerzas militares israelíes han proporcionado información actualizada sobre Yarden, el padre de los niños, también secuestrado el pasado 7 de octubre.

En julio de 2024, la hermana de Yarden y tía de los dos pequeños, participó en una manifestación en Tel Aviv junto con otras madres de muchos de los rehenes que siguen secuestrados desde el ataque de Hamas.

“Nueve meses es un número que para toda madre simboliza la creación, la renovación, la génesis”, dijo en aquel momento Ofri Bibas a CNN.

Durante la manifestación denominada “Mother’s Cry March” (Marcha del llanto materno), los familiares de los retenidos por el grupo extremista exigieron desesperadamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegar a un acuerdo que permita su liberación.

“No debes fracasar de nuevo y desaprovechar el acuerdo actual. Tienes la oportunidad de devolver la esperanza, el orgullo y la fe en el país y en sus líderes al pueblo de Israel, a nuestros hijos, a los rehenes”, señaló Ofri Bibas.

David y Ariel Cunio

Protestantes sostienen retratos de los rehenes de Hamas Ariel Cunio y David Cunio durante un evento de encendido de velas de Hanukkah organizado por la organización judía local Jabad el 12 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Crédito: Marcos Brindicci/Getty Images)

Los hermanos David y Ariel Cunio forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se cree siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina.

Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a Anderson Cooper que ella y sus dos hijas gemelas, Yuli y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David.

A David lo sacaron de la habitación y Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. También le dijeron que lo llevarían donde estaban recluidos los demás hombres.

“Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él”, relató.

“Hay que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y traerlos a casa”, afirmó, y añadió que quiere que David sepa que lucha por él. “Porque te lo mereces, te quiero y no puedo esperar a verte”.

La madre de los hermanos Cunio, quien también participó en la manifestación en Tel Aviv, se mostró desesperada por volver a ver a sus hijos. “Los quiero ahora, conmigo, ¡en casa! Ya no tengo fuerzas. No hay día que no llore…”, dijo Silvia Cunio.

Además, hizo énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo: “El acuerdo está aquí. Está a nuestro alcance. Por favor, nuestros corazones de madres no pueden soportarlo más”.

Eitan e Iair Horn

Eitan e Iair Horn, dos hermanos argentinoisraelíes, se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza. Su padre Itzik Horn dijo en una entrevista con CNN en Español que un año después del secuestro de sus hijos no sabe si están con vida o no.

“El día de hoy no tenemos a ciencia cierta la exactitud de quién está con vida y quién no, o sea, sabemos que han secuestrado cadáveres. Hay 35 familias que han recibido notificación oficial de que lamentablemente ya sus familiares están muertos. Pero ¿y el resto? O sea, yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos”, dijo Itzik Horn a Andrés Oppenheimer de CNN en octubre de 2024.

En la marcha de julio en Tel Aviv, Ruth Strum, madre de Eitan e Iair, exigió su liberación: “Tenemos que llegar a un acuerdo, ¡ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!”, dijo.

La Embajada de Israel en Argentina incluye a Eitan, quien cumplió 38 años en cautiverio, y a Iair, de 46 años cumplidos también en cautiverio, en la lista que proporcionó a CNN en Español sobre los rehenes argentinos que se cree siguen retenidos en Gaza.

Colombia

Elkana Bohbot trabajaba en el festival de música electrónica atacado por Hamas el 7 deyar octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebecca González, una colombiana que vive en Israel, pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta octubre de 2024 no ha habido más noticias de él. En “Bring Them Home Now”, el foro dedicado a divulgar información sobre los rehenes de Gaza, aparece todavía como desaparecido y ahí se marca también que cumplió 35 años durante estos más de diez meses de cautiverio.

En octubre de 2023, González contó en una entrevista con CNN en Español cómo vivió los días posteriores a la difusión del video: “Han sido días de dolor, de sufrimiento, de saber si está bien, si está vivo, qué paso luego del video. Cada día es vivir el infierno en vida”.

Meses después, a finales de febrero de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X que buscaría su regreso: “Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot. Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación”, escribió Petro.

Los rehenes que fueron retenidos por Hamas y murieron

En marzo de 2024, cuando se cumplieron cinco meses desde que se inició la guerra entre Israel y Hamas, a raíz del ataque del 7 de octubre en el que el grupo extremista tomó como rehenes a cientos de personas, había 12 latinoamericanos retenidos en Gaza. Desde ese momento —cuando se publicó originalmente este artículo— hasta la fecha, se ha confirmado la muerte de tres de ellos por las Cancillerías de sus países y sus familias.

Lior Rudaeff, el ciudadano israeloargentino, de 61 años, murió el día del ataque de Hamas en el sur de Israel, confirmó en mayo de 2024 el foro de las familias de los rehenes israelíes.

“Fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue secuestrado a Gaza por terroristas de Hamas”, dijo el foro y señaló que hasta ese momento no se había recuperado su cadáver. “El Gobierno israelí tiene el profundo deber moral de buscar todas las vías en las actuales negociaciones para traer a Lior a casa. Merece un entierro digno en su patria”. Por su parte, la Cancillería de Argentina lamentó su muerte y pidió “con extrema urgencia” la liberación de los ciudadanos argentinos que todavía siguen secuestrados por el grupo extremista.

El cuerpo del francomexicano Orión Hernández Radoux, de 31 años, fue recuperado en mayo de 2024 por las Fuerzas de Defensa de Israel junto al de otros dos rehenes hallados en Jabalia, en el norte de Gaza.

Orión se encontraba con su pareja el 7 de octubre de 2023 en el Festival Nova, que se realizó en una zona rural de cultivo cerca de la frontera con Gaza, donde numerosos combatientes de Hamas perpetraron parte del ataque contra Israel. Su padre contó en una entrevista con CNN en Español, en enero de 2024, que tenía la esperanza de Orión regresara con vida y pidió un alto el fuego.

Michel Nisenbaum, ciudadano brasileñoisraelí de 59 años, había desaparecido el día del ataque del 7 de octubre y la Embajada de Israel en Brasil lo consideraba un rehén de Hamas. En mayo de 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Nisenbaum fue asesinado el día del ataque cuando se dirigía a recoger a su nieta, de 4 años.

Su hija perdió contacto con él a las 7 de la mañana y, más tarde, cuando intentó llamarlo alguien que respondió el teléfono gritó en árabe: “Hamas”, había dicho la representación diplomática de Brasil en noviembre de 2023.

¿Se espera que Hamas libere a los rehenes pronto?

La presión internacional se intensifica para que haya un acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de más rehenes mientras sus familias marcan su ausencia en las celebraciones del Año Nuevo Judío eclipsadas por la escalada del conflicto a medida que se acerca el primer aniversario del ataque de Hamas.

Un año después, el conflicto se ha extendido a nivel regional. Mientras Israel evalúa la respuesta a un importante ataque con misiles balísticos que lanzó Irán contra su territorio, las fuerzas israelíes luchan contra los combatientes de Hezbollah — el grupo extremista respaldado por Irán— en el Líbano.

Estados Unidos, en colaboración con Qatar y Egipto, ha trabajado durante meses para lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto. Un alto funcionario del gobierno estadounidense aseguró a principios de septiembre que Israel y Hamas habían completado en un 90% un posible acuerdo sobre rehenes y alto el fuego, pero persisten las disputas sobre el intercambio de prisioneros por rehenes y el redespliegue de las fuerzas israelíes en Gaza.

ANÁLISIS | La guerra regional ya está efectivamente en curso. El siguiente paso de Israel será crucial

En virtud del pacto que se está discutiendo para la primera fase de un acuerdo, se supone que las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán de las “zonas densamente pobladas”, dijo el funcionario. En la segunda fase, se supone que las FDI se retirarán completamente de Gaza.

El funcionario dijo que el asesinato de seis rehenes por parte de Hamas había “matizado” las negociaciones en curso y puesto en duda la voluntad de Hamas de llegar a un acuerdo.

Hamas dijo esta semana que los combatientes que custodiaban a los rehenes israelíes en los edificios y túneles de Gaza tenían “nuevas instrucciones” de matarlos si las fuerzas israelíes se acercaban.

En agosto de 2024, tras meses de tensión en las negociaciones, Israel aceptó la más reciente “propuesta puente” de Estados Unidos y “el plan detallado” para la retirada de las Fuerzas de Defensa israelíes de Gaza, según el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Más de 100 rehenes –principalmente mujeres y niños– fueron liberados por Hamas en los siete días de tregua que tuvieron lugar entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2023.

Hamas, por su parte, emitió una declaración en la que criticó a Blinken y al presidente de EE.UU., Joe Biden, por “engañar” sobre la postura del grupo respecto a un acuerdo de alto el fuego. También afirmó que los mediadores de Egipto y Qatar “saben que Hamas ha actuado de forma positiva y responsable en todas las rondas de negociaciones anteriores” y culpó una vez más a Netanyahu de obstaculizarlas.

Las conversaciones siguen en curso para finalizar la propuesta de 18 párrafos que los funcionarios estadounidenses creen que es la mejor oportunidad de asegurar la liberación de los rehenes.

Funcionario de EE.UU. expone nuevos detalles sobre las conversaciones de alto el fuego en Gaza y comentarios de Netanyahu sobre el corredor Philadelphi

Hamas ha exigido constantemente un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes como condición para cualquier acuerdo, lo que el Gobierno de Israel ha rechazado. Un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. sugirió que el grupo extremista no ha enviado una respuesta formal a la más reciente propuesta puente.

En junio de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre la propuesta estadounidense de un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes en Gaza.

Se espera que el acuerdo, si llega a producirse, se implemente en varias fases. En la primera, Hamas ha propuesto liberar a las mujeres –incluidas las militares israelíes–, así como a ancianos, enfermos y heridos.

