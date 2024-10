CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585½ 586¾ 578 580 —5¼ Mar 609 609 599½ 601¼ —6 May 619¾ 621 610¾ 612¼ —6¾ Jul 625½ 626½ 615½ 617½ —7¼ Sep 634 635¾ 624½ 625¾ —8¼ Dec 645¾ 647 636¾ 638½ —8½ Mar 651¼ 654¼ 645¼ 645¼ —10¼ May 652¼ 652¼ 652¼ 652¼ —3½ Est. sales 105,143. Mon.’s sales 92,562 Mon.’s open int 394,941, up 1,470 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 408 408 400½ 401¾ —6½ Mar 424¼ 424½ 416¾ 417¾ —7 May 432 432¾ 425½ 426¼ —6¾ Jul 437¾ 437¾ 430¾ 431¾ —6 Sep 435 435 429½ 429¾ —6 Dec 441¾ 442½ 436½ 437¼ —5¼ Mar 452½ 453¼ 448 448½ —4¾ May 458¾ 458¾ 453½ 454¼ —5 Jul 461½ 461½ 458¼ 458¼ —4½ Sep 451 451 451 451 — ¾ Dec 450 450 446 446 —5¾ Dec 446¼ 446¼ 446¼ 446¼ —2½ Est. sales 468,730. Mon.’s sales 472,586 Mon.’s open int 1,530,344, up 24,568 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 372 377½ 369½ 374 +1¼ Mar 367¾ 373¼ 367¼ 369¾ — ¾ May 368½ 368½ 368½ 368½ Est. sales 480. Mon.’s sales 755 Mon.’s open int 4,006 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 995 996 981 991 —5 Jan 1011 1011¾ 995¾ 1004 —7½ Mar 1023 1025¼ 1009½ 1017½ —7¾ May 1038½ 1039¼ 1023¾ 1031 —8¼ Jul 1050 1051 1035¾ 1042¼ —8¾ Aug 1050¼ 1050¼ 1036¾ 1042¾ —8¾ Sep 1041 1041 1030¼ 1035¼ —8¾ Nov 1046 1046¼ 1032¾ 1037 —10 Jan 1055¾ 1055¾ 1044½ 1046½ —11¾ Mar 1051 1051¾ 1050 1051¼ —9¼ May 1058¼ 1058¼ 1056½ 1056½ —9¼ Jul 1067 1067 1063 1063 —10¼ Nov 1057 1057 1049 1049 —8¼ Est. sales 400,061. Mon.’s sales 328,221 Mon.’s open int 928,734, up 18,229

