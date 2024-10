CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 598½ 601 584¼ 584½ —14½ Mar 621½ 623¼ 606¾ 606¾ —15 May 631¾ 635¼ 618¾ 619 —14½ Jul 638¾ 640¾ 624½ 624½ —15 Sep 647¼ 650¼ 634 634 —14¾ Dec 659¾ 663 647 647 —14¾ Mar 669½ 670 655¾ 656¾ —13½ May 661¼ 661¼ 661¼ 661¼ —9 Est. sales 63,946. Fri.’s sales 134,254 Fri.’s open int 393,471, up 3,748 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 415 415¼ 409 409 —6¾ Mar 432¼ 432¾ 425¼ 425¾ —7¼ May 441 441¼ 433½ 433¾ —8 Jul 446¼ 446¾ 438¼ 438¾ —8½ Sep 443½ 443¾ 435¾ 436¼ —7¾ Dec 449¾ 450¼ 442 442¾ —7¼ Mar 459½ 459½ 453½ 453¾ —7 May 465½ 465¾ 464¼ 464¼ —2½ Jul 466½ 466¾ 463 463 —7½ Sep 453¾ 453¾ 452¾ 453½ —4½ Dec 456 456¼ 451½ 451½ —5¾ Dec 450 450 450 450 —5 Est. sales 379,797. Fri.’s sales 405,011 Fri.’s open int 1,505,776, up 4,587 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 380 384 370½ 371¾ —8 Mar 377¾ 378¾ 368¾ 368¾ —9 May 370½ 370½ 370½ 370½ —6 Est. sales 643. Fri.’s sales 591 Fri.’s open int 4,036, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1002 1008½ 998 998¼ —7¼ Jan 1017¼ 1024 1012½ 1012¾ —8¼ Mar 1031 1037¼ 1026 1026¼ —8¾ May 1046¼ 1051½ 1040 1040½ —8¾ Jul 1058 1063 1051¾ 1051¾ —9½ Aug 1059 1063½ 1052¼ 1052½ —9 Sep 1049½ 1054 1044¾ 1044¾ —8¾ Nov 1054 1057¾ 1047½ 1047¾ —8 Jan 1061¼ 1066 1059½ 1059¾ —7¼ Mar 1066¾ 1067½ 1061¼ 1061¾ —7 May 1069 1069 1065¾ 1065¾ —7¼ Jul 1076¼ 1076¼ 1073¾ 1073¾ —6½ Nov 1060 1064½ 1058 1058 —5¼ Est. sales 244,629. Fri.’s sales 452,754 Fri.’s open int 910,505, up 17,476

