CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 593¾ 599 587½ 596 +3½ Mar 618 622¾ 611½ 619½ +3 May 631½ 635¼ 624¾ 632¼ +2½ Jul 638¾ 642½ 632½ 639 +1¾ Sep 650½ 652½ 642¾ 649 +1¼ Dec 664 665½ 656½ 662½ +½ Mar 673½ 673¾ 667¼ 668¼ —3¼ Est. sales 81,399. Mon.’s sales 101,697 Mon.’s open int 393,018, up 7,394 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426 428 419¼ 421½ —4½ Mar 442½ 444½ 436½ 438¾ —4 May 451½ 453 445¾ 448 —3½ Jul 456¾ 458½ 451½ 453½ —3¼ Sep 450½ 451¼ 447 448¼ —2 Dec 455 456½ 452¼ 453½ —2 Mar 466¼ 466½ 463¼ 465 —1 May 472½ 472¾ 469¼ 470 —1¾ Jul 473¼ 475¼ 472¾ 473½ —1½ Dec 457½ 459 457¼ 457¼ —2 Est. sales 334,159. Mon.’s sales 281,278 Mon.’s open int 1,481,996 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 393 396¾ 380¾ 388½ —7¼ Mar 388 393¼ 381 386¼ —5 May 386½ 386½ 386½ 386½ +½ Est. sales 585. Mon.’s sales 457 Mon.’s open int 4,041 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1032½ 1039½ 1011½ 1016¾ —17¼ Jan 1051½ 1058 1030¼ 1035½ —17 Mar 1066 1073¾ 1045¼ 1050½ —17¼ May 1080¼ 1088½ 1060½ 1065¼ —17¼ Jul 1092 1099 1071½ 1076½ —16½ Aug 1090 1098¼ 1072 1076½ —16 Sep 1081½ 1086¾ 1061½ 1066¼ —14½ Nov 1080¾ 1087 1061¾ 1066¾ —14 Jan 1094½ 1095¼ 1074¼ 1079 —13 Mar 1080½ 1080½ 1076½ 1076½ —17 Nov 1071¼ 1071¼ 1071¼ 1071¼ —12¼ Est. sales 318,911. Mon.’s sales 323,822 Mon.’s open int 886,820

