OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 590¼ 595¼ 584 593¾ +4 Mar 613½ 618½ 607½ 617¼ +4½ May 626¼ 631¾ 620½ 630½ +4½ Jul 632¾ 638½ 627½ 637½ +4¾ Sep 642½ 648¾ 637½ 647¾ +5¼ Dec 655 662¾ 651½ 661¼ +4¼ Mar 662¾ 671½ 661 670¼ +4 Jul 655 655 653 653 — ¼ Est. sales 71,681. Fri.’s sales 125,497 Fri.’s open int 385,624, up 2,292 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 424 427 421¼ 426½ +1¾ Mar 441 443¾ 438½ 443 +1¼ May 450 452½ 447½ 451¾ +1¼ Jul 455 457½ 452½ 457 +1¾ Sep 447¾ 450½ 445¾ 450 +1¾ Dec 452¾ 455¾ 451¼ 455 +1¼ Mar 463¼ 466 462¾ 465¾ +1½ May 468¾ 471 468¾ 470½ +½ Jul 472¼ 475¼ 472¼ 475 +1½ Dec 455¼ 459¼ 455¼ 459 +1½ Est. sales 203,469. Fri.’s sales 261,860 Fri.’s open int 1,484,962 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 387 397½ 385 395¼ +7 Mar 385¾ 392 385¾ 392 +7¼ Est. sales 344. Fri.’s sales 607 Fri.’s open int 4,067 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1033½ 1039 1026½ 1036¼ —1½ Jan 1052 1056¾ 1045 1055 —1 Mar 1065 1071¾ 1060½ 1070½ — ¾ May 1081½ 1086 1074¾ 1085¼ — ¼ Jul 1091¼ 1096 1085 1095¾ +¼ Aug 1090 1094¾ 1083½ 1094¾ +¾ Sep 1074 1081¼ 1072 1079¾ —1¾ Nov 1077¼ 1082½ 1071¼ 1082½ +1¾ Jan 1087 1093 1083 1091 — ½ Mar 1090 1090 1085 1085 —7 Jul 1100 1100 1100 1100 —1¾ Nov 1076 1080¼ 1076 1080¼ —2¼ Est. sales 220,491. Fri.’s sales 243,636 Fri.’s open int 893,232, up 12,501

