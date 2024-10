CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 590 595½ 571¾ 573½ —16 Mar 610¼ 615¾ 592¾ 594¼ —15¼ May 620½ 626 603¾ 605½ —15 Jul 625¾ 631 609½ 611 —14½ Sep 635 638½ 618¾ 620½ —13¼ Dec 646½ 650¼ 631¾ 633½ —12 Mar 654¼ 656 643 643 —10 Est. sales 54,259. Thu.’s sales 124,409 Thu.’s open int 394,922 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 406¾ 409½ 405 405½ —1¼ Mar 421 423¾ 419½ 419¾ —1½ May 428¾ 431¼ 427¼ 427½ —1¼ Jul 433¼ 435¾ 432 432¼ —1 Sep 430½ 432¾ 429½ 429¾ — ¾ Dec 437½ 440 436½ 436¾ — ¾ Mar 449¼ 450¾ 447½ 447¾ — ¾ May 455½ 457½ 454½ 457½ +3 Jul 458½ 460¼ 458½ 460¼ +2 Dec 448 448¾ 447 447 — ½ Est. sales 113,472. Thu.’s sales 447,572 Thu.’s open int 1,597,752, up 15,413 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¼ 389¾ 383¼ 384 —4¼ Mar 387 387 382½ 382½ —2¼ May 386½ 386½ 386½ 386½ +4¾ Est. sales 142. Thu.’s sales 429 Thu.’s open int 4,108, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 989½ 995½ 985 987½ —1¼ Jan 998½ 1004¼ 993 995¼ —2¾ Mar 1011 1015¾ 1005½ 1007¼ —2½ May 1024 1029¾ 1020 1022 —2 Jul 1035¼ 1041 1031½ 1033 —2¼ Aug 1037 1041½ 1032¼ 1033¾ —2 Sep 1029¾ 1033¾ 1025¼ 1026¼ —2 Nov 1031½ 1037 1028 1029½ —1½ Jan 1045 1047½ 1040¾ 1041¼ —1½ Sep 1039 1045¼ 1039 1045¼ Nov 1051 1051 1048 1048 +1 Nov 1042 1042 1042 1042 +1½ Est. sales 179,850. Thu.’s sales 471,151 Thu.’s open int 959,629 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.48 43.16 41.69 41.85 —.74 Jan 42.20 42.90 41.54 41.70 —.65 Mar 42.31 42.95 41.70 41.83 —.62 May 42.50 43.13 41.93 42.03 —.62 Jul 42.71 43.25 42.10 42.16 —.65 Aug 42.64 43.05 41.91 41.98 —.63 Sep 42.32 42.73 41.67 41.69 —.64 Oct 42.22 42.28 41.38 41.38 —.58 Dec 41.86 42.18 41.18 41.25 —.61 Jan 42.00 42.00 41.38 41.38 —.47 Mar 41.23 41.23 41.23 41.23 —.62 Est. sales 59,135. Thu.’s sales 156,091 Thu.’s open int 517,971, up 9,010 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 318.50 323.30 317.70 320.20 +2.10 Jan 314.80 319.30 314.80 317.10 +2.20 Mar 315.90 319.00 315.70 316.90 +1.80 May 317.20 321.00 317.20 318.70 +1.50 Jul 321.60 324.30 321.00 322.00 +1.60 Aug 322.30 324.50 321.10 322.40 +1.70 Sep 321.80 324.10 321.20 322.10 +1.90 Oct 319.60 323.30 319.60 321.10 +1.80 Dec 322.80 325.40 322.60 323.50 +1.80 Jan 323.00 323.00 323.00 323.00 +.60 Est. sales 72,926. Thu.’s sales 209,380 Thu.’s open int 577,150, up 3,957

