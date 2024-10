CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 603¾ 611 601¼ 610¾ +7 Mar 627 633 623¾ 632¾ +6¼ May 639¼ 644¼ 635¾ 644 +5½ Jul 645 649¾ 641¾ 649¼ +5 Sep 652¼ 658¾ 651¼ 658½ +5 Dec 666¾ 671¼ 664¼ 671¼ +4¾ Mar 677¼ 677¼ 674 674 — ¾ Est. sales 33,094. Thu.’s sales 101,363 Thu.’s open int 389,723 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418½ 421¼ 418 420½ +2 Mar 435¾ 438½ 435½ 437¾ +1½ May 444¾ 447 444½ 446½ +1½ Jul 450¾ 452¾ 450¼ 452½ +1½ Sep 445½ 447¾ 445¼ 447¼ +1 Dec 450¾ 453¼ 450½ 453 +1½ Mar 461¾ 463¼ 461¾ 462¾ +½ May 468¾ 469½ 468¾ 469½ +1 Jul 471½ 473 471½ 473 +1 Dec 460 460 459½ 460 — ¼ Dec 455 455½ 455 455½ Est. sales 134,195. Thu.’s sales 266,579 Thu.’s open int 1,501,189, up 13,777 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382¾ 388¾ 382¼ 385½ +1½ Mar 381¾ 382¾ 381¾ 382½ +1 Est. sales 220. Thu.’s sales 802 Thu.’s open int 4,025, up 73 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1014½ 1023½ 1014½ 1021 +6¼ Jan 1031 1039¼ 1030¾ 1036¾ +5¼ Mar 1045¾ 1053¾ 1045¾ 1051½ +5 May 1061 1068½ 1060¼ 1066¼ +5 Jul 1071¾ 1080 1071¾ 1077½ +4¾ Aug 1072¾ 1080 1072¼ 1078¼ +5½ Sep 1066½ 1069 1066 1068 +3¾ Nov 1067 1072½ 1066½ 1070¾ +4½ Jan 1079½ 1082¼ 1079 1082¼ +4¾ Mar 1085 1085 1082¾ 1082¾ +3¼ Nov 1076¼ 1076¼ 1076¼ 1076¼ +3¼ Nov 1067½ 1067½ 1067½ 1067½ +5 Est. sales 143,030. Thu.’s sales 327,452 Thu.’s open int 893,029, up 3,102 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 43.79 44.25 43.63 44.17 +.41 Jan 43.79 44.25 43.65 44.19 +.40 Mar 43.93 44.39 43.80 44.32 +.38 May 44.15 44.59 44.02 44.53 +.37 Jul 44.34 44.75 44.20 44.69 +.35 Aug 44.25 44.61 44.10 44.59 +.39 Sep 44.09 44.37 43.99 44.37 +.38 Oct 43.78 44.00 43.78 44.00 +.31 Dec 43.82 44.03 43.81 44.03 +.36 Jan 43.91 43.91 43.91 43.91 +.24 Est. sales 36,941. Thu.’s sales 137,122 Thu.’s open int 515,281, up 1,171 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 318.70 318.70 318.70 318.70 +1.20 Dec 316.60 318.90 315.60 317.20 +1.10 Jan 316.30 318.80 315.70 316.80 +1.00 Mar 317.40 320.10 317.00 318.40 +1.30 May 320.20 322.80 319.70 321.00 +1.30 Jul 323.70 326.50 323.40 324.70 +1.50 Aug 324.50 327.20 324.00 325.50 +1.70 Sep 324.30 327.50 324.30 325.70 +1.90 Oct 324.10 326.90 324.10 325.20 +2.20 Dec 326.50 329.30 326.50 327.60 +2.10 Jan 328.20 328.20 328.20 328.20 +1.80 Est. sales 65,344. Thu.’s sales 204,474 Thu.’s open int 546,259

