CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 593¾ 599 587½ 592½ Mar 618 622¾ 611½ 615¾ — ¾ May 631½ 635¼ 624¾ 628½ —1¼ Jul 638¾ 642½ 632½ 635½ —1¾ Sep 650½ 652½ 642¾ 645¾ —2 Dec 664 665½ 656½ 658¾ —3¼ Mar 673½ 673¾ 667¼ 667¼ —4¼ Est. sales 50,204. Mon.’s sales 93,576 Mon.’s open int 393,016, up 7,392 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 426 428 422 422½ —3½ Mar 442½ 444½ 438½ 438¾ —4 May 451½ 453 447¼ 447½ —4 Jul 456¾ 458½ 453 453¼ —3½ Sep 450½ 451¼ 447¼ 448 —2¼ Dec 455 456½ 452½ 453¼ —2¼ Mar 466¼ 466½ 463¼ 466 May 472½ 472¾ 469¼ 471¾ Jul 473¼ 475¼ 472¾ 475¼ +¼ Dec 457½ 459 457½ 459 — ¼ Est. sales 146,276. Mon.’s sales 257,210 Mon.’s open int 1,482,033 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 393 396¾ 380¾ 389¾ —6 Mar 388 393¼ 381 381 —10¼ May 386½ 386½ 386½ 386½ +½ Est. sales 308. Mon.’s sales 390 Mon.’s open int 4,041 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1032½ 1039½ 1014¾ 1015¾ —18¼ Jan 1051½ 1058 1033¼ 1034 —18½ Mar 1066 1073¾ 1048½ 1049½ —18¼ May 1080¼ 1088½ 1063¼ 1064 —18½ Jul 1092 1099 1074¼ 1074¾ —18¼ Aug 1090 1098¼ 1073¾ 1074¼ —18¼ Sep 1081½ 1086¾ 1063 1063 —17¾ Nov 1080¾ 1087 1063¼ 1064 —16¾ Jan 1094½ 1095¼ 1077 1077 —15 Mar 1080½ 1080½ 1080½ 1080½ —13 Est. sales 176,466. Mon.’s sales 282,652 Mon.’s open int 887,051 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 44.64 44.91 42.59 42.65 —1.92 Jan 44.66 44.95 42.64 42.71 —1.92 Mar 44.79 45.07 42.83 42.88 —1.91 May 45.00 45.24 43.06 43.10 —1.91 Jul 45.14 45.41 43.25 43.30 —1.90 Aug 45.07 45.30 43.16 43.18 —1.88 Sep 44.87 44.93 42.99 43.02 —1.88 Oct 43.87 43.87 43.07 43.07 —1.59 Dec 44.58 44.74 42.76 42.79 —1.85 Est. sales 71,959. Mon.’s sales 128,353 Mon.’s open int 527,980 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 324.00 324.00 324.00 324.00 —.80 Dec 324.00 326.40 319.60 323.80 —.20 Jan 323.20 325.20 319.00 322.80 —.50 Mar 324.10 325.80 320.30 323.50 —.60 May 326.00 327.20 322.10 325.20 —.30 Jul 328.30 330.10 325.00 328.20 —.20 Aug 329.20 330.10 325.60 328.60 Sep 328.10 329.50 325.30 328.30 +.10 Oct 327.10 328.20 324.30 327.30 +.30 Dec 329.00 330.40 326.60 329.30 +.30 Jan 328.00 328.00 328.00 328.00 —1.70 Jul 330.60 330.60 330.60 330.60 —.90 Est. sales 88,331. Mon.’s sales 172,124 Mon.’s open int 555,994, up 13

