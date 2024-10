CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 584 598 577 596¾ +12¾ Mar 604 617¾ 597½ 616½ +12¼ May 615½ 628¾ 609¼ 627¾ +12 Jul 621 633¾ 615¼ 632½ +11½ Sep 630½ 643 625¾ 642½ +11¼ Dec 645 657¼ 640½ 656¼ +10¾ Mar 650¾ 666¾ 650¾ 665¼ +9½ Est. sales 59,653. Mon.’s sales 95,456 Mon.’s open int 373,967, up 1,412 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423½ 428½ 421¾ 427½ +2¾ Mar 440 445¼ 438½ 444½ +3¼ May 448 454½ 448 453¾ +3 Jul 454¾ 459½ 453¼ 459 +3¼ Sep 448¼ 453¼ 447½ 452½ +3 Dec 452½ 457¾ 452 457 +3 Mar 464½ 468 464½ 467¼ +2¾ May 470 471¼ 470 471¼ +1 Jul 472½ 477¾ 472½ 477¾ +3¾ Sep 455 459 455 459 +3¾ Dec 454¾ 459¾ 454¾ 459½ +2¾ Est. sales 185,085. Mon.’s sales 417,083 Mon.’s open int 1,476,126, up 10,076 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 394 395½ 385 390 —2½ Mar 384¼ 385¾ 381¼ 383¾ —4¾ Est. sales 241. Mon.’s sales 444 Mon.’s open int 3,998, up 86 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1055¾ 1058¾ 1045 1054¾ —2¼ Jan 1073¼ 1076¾ 1063 1072¾ —2½ Mar 1086½ 1090 1076¼ 1086½ —2 May 1099¾ 1102½ 1089½ 1099 —2½ Jul 1109 1111¾ 1099¼ 1109 —1¾ Aug 1106½ 1110¼ 1098¼ 1107 —2¼ Sep 1091¼ 1096¼ 1085½ 1092¾ —3¼ Nov 1092¾ 1094½ 1084 1093¼ —1½ Jan 1101¾ 1101¾ 1096 1100¼ —5¼ Mar 1104 1104 1100¼ 1101¼ —5¼ May 1104½ 1104½ 1104 1104 —6¾ Nov 1098 1098 1098 1098 — ¾ Est. sales 133,917. Mon.’s sales 282,795 Mon.’s open int 863,865 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 43.01 43.27 42.51 42.90 —.61 Dec 43.18 43.42 42.33 43.14 —.17 Jan 43.21 43.39 42.36 43.13 —.19 Mar 43.33 43.50 42.53 43.27 —.18 May 43.54 43.66 42.77 43.41 —.24 Jul 43.57 43.77 42.91 43.61 —.14 Aug 43.30 43.58 42.77 43.43 —.14 Sep 43.23 43.31 42.65 43.22 —.11 Oct 42.56 42.95 42.54 42.85 —.18 Dec 42.99 43.02 42.32 42.69 —.28 Est. sales 84,791. Mon.’s sales 135,368 Mon.’s open int 520,160, up 2,609 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 344.10 352.10 343.00 348.80 +4.50 Dec 341.20 349.50 339.00 347.50 +5.90 Jan 341.80 348.20 339.30 346.40 +4.50 Mar 342.10 347.60 340.10 345.80 +2.90 May 342.30 347.30 340.80 345.50 +1.80 Jul 344.90 348.40 342.40 346.80 +1.60 Aug 343.90 347.00 341.40 345.70 +1.50 Sep 341.90 345.10 340.30 344.00 +1.30 Oct 338.60 342.50 338.60 342.50 +2.00 Dec 341.90 344.80 340.00 343.90 +1.40 Jan 343.50 343.80 343.50 343.80 +1.00 Est. sales 130,352. Mon.’s sales 208,827 Mon.’s open int 532,052, up 3,720

