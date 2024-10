La reacción de la novia de Liam Payne ante su muerte: “Te amé completa e incondicionalmente”

(CNN) — La influencer Kate Cassidy viajó con su novio, Liam Payne, a la Argentina, donde se confirmó que el…

(CNN) — La influencer Kate Cassidy viajó con su novio, Liam Payne, a la Argentina, donde se confirmó que el exintegrante de la banda One Direction falleció con 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Este viernes, Cassidy dijo sus primeras palabras desde la muerte de su novio a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de lo que he vivido estos últimos días me ha parecido real”, escribió la influencer.

Y termina: “Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.

Payne murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, según el informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el cuerpo forense argentino que investiga el caso y que CNN obtuvo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Aún falta por conocer el reporte toxicológico.

No está claro todavía si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente. La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

