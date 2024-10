Falta un mes para las elecciones en EE.UU. Lo que hay que saber

(CNN)– Estamos oficialmente en el último mes de las elecciones presidenciales de 2024, un acontecimiento que lleva meses siendo una…

(CNN)– Estamos oficialmente en el último mes de las elecciones presidenciales de 2024, un acontecimiento que lleva meses siendo una locura.

Los estadounidenses fueron testigos de cómo el presidente demócrata en funciones abandonaba la carrera, el candidato republicano escapaba por muy poco de un intento de homicidio y el ascenso de la primera mujer negra en una candidatura nacional.

¿Dónde gastan dinero los candidatos?

El dinero no lo es todo en política, pero desde luego es importante. Dónde gastan dinero las campañas —y los super PAC (por Comité de Acción Política, en inglés) que las apoyan— es, entre otras cosas, un buen indicador de dónde ven oportunidades.

David Wright, de CNN, rastrea el gasto y esto es lo que me envió cuando le pregunté hacia dónde se dirige el dinero en este último mes en el que se intensifica la guerra de anuncios:

Puedes ver cómo cada lado está apostando por su mejor camino hacia los 270 votos electorales. En la primera semana de octubre, la campaña de (Kamala) Harris es la que más está gastando en el trío crítico de estados del “Muro Azul”: han reservado más de US$ 5 millones en Pensilvania, unos US$ 4 millones en Michigan y unos US$ 2,7 millones en Wisconsin. Y tiene sentido: si Harris gana esos tres estados, más el voto electoral de Nebraska en el oscilante segundo distrito del Congreso (donde la campaña también tiene más de US$ 300.000 en anuncios esta semana), será la próxima presidenta.

La campaña de (Donald) Trump, por su parte, mira hacia el Cinturón del Sol. Esta semana, la campaña de Trump es la que más gasta en anuncios en Pensilvania, US$ 3,8 millones; es realmente el eje de las estrategias de ambos bandos. Pero además de eso, la campaña también está gastando US$ 3,4 millones en Carolina del Norte y casi US$ 3 millones en Georgia, sus otros objetivos principales, y si gana esos dos estados más Pensilvania, se dirige de nuevo a la Casa Blanca.

¿Cómo están movilizando el voto ambas partes?

Ya se presentaron las propuestas políticas y los candidatos intentaron definirse mutuamente. Ahora es el momento de llevar a los votantes a las urnas o al buzón.

El voto anticipado y por correo ya está en marcha en gran parte de Estados Unidos, aunque no se espera que el voto anticipado alcance el mismo nivel que en las elecciones de covid-19 de 2020. Trump sigue siendo un escéptico del voto por correo, pero los republicanos están adoptando la práctica en estados clave este año en un esfuerzo por seguir el ritmo de los demócratas.

Algunos republicanos están planteando preguntas sobre otros elementos de la estrategia de Trump para salir a votar, como informan Steve Contorno y Fredreka Schouten de CNN. En lugar de llamar a las puertas en estados clave, los aliados de Trump están utilizando la financiación del multimillonario tecnológico Elon Musk para hacer algunas cosas no tradicionales.

Contorno y Schouten escriben:

Dirigirse a votantes irregulares, enseñar a sus partidarios a vigilar los colegios electorales y bombardear los estados con demandas relacionadas con el voto: esta es la maquinaria que la campaña de Trump ha construido para unas elecciones que muchos esperan que dependan de solo decenas de miles de papeletas emitidas en siete estados disputados. La campaña de Trump reconoce internamente que es una apuesta arriesgada, pero insiste en que se basa en los datos que ha recopilado durante casi una década y que ha puesto a prueba durante los últimos seis meses.

¿Quiénes participan en la campaña?

Harris tiene partidarios a la izquierda y partidarios a la derecha.

Partidarios de alto perfil como Barack Obama, el popular expresidente demócrata, saldrán alas calles para atraer a la base del partido. Según informa CNN, Obama planea un bombardeo de 27 días en favor de Harris. Aparecerá en actos y prestará su nombre a correos electrónicos y materiales de recaudación de fondos.

Mientras tanto, republicanos anti-Trump descontentos, como la exrepresentante Liz Cheney, harán campaña por Harris y tratarán de atraer a moderados, independientes e incluso republicanos que quieren dejar atrás a Trump.

Trump contará con el apoyo del hombre más rico del mundo, Musk, que aparecerá en un mitin en Pensilvania este sábado, en el lugar donde Trump recibió un disparo en la oreja de un presunto homicidio en julio.

Sin embargo, Trump tiene menos sustitutos a los que recurrir. El expresidente republicano George W. Bush no es un partidario declarado, y su vicepresidente, Dick Cheney, dijo que votará por Harris. El partido cambió tanto que Bush y Cheney probablemente no serían bienvenidos en un mitin de Trump.

¿Es suficiente ser “menos pesimista”?

La decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés podría facilitar el acceso al dinero y hacer que la gente se sienta más cómoda a la hora de comprar una casa o un coche. Las sólidas cifras de empleo de septiembre sugieren que la gente que quiere trabajo puede conseguirlo. La huelga de los trabajadores portuarios de la costa este duró poco y no se convertirá en el tema de campaña que podría haber sido.

Pero algunas cosas seguirán siendo mucho más caras el día de las elecciones que cuando Trump era presidente. Y los precios del petróleo podrían subir durante el próximo mes, haciendo que los votantes sientan el pellizco.

Mientras que los grandes cambios hacia Harris en las encuestas durante el verano se han estancado, hay algunas pruebas de que la percepción de los estadounidenses sobre la economía está cambiando, de acuerdo con Amy Walter de Cook Political Report. En el programa “Inside Politics” de CNN, Walter describió los resultados de las encuestas de Cook, según los cuales la carrera general por la victoria en 2024 no ha cambiado, pero hay cambios más profundos entre los votantes en estados clave. La ventaja de Trump sobre en quién confían los votantes para hacer frente a la inflación ha desaparecido. Su ventaja en inmigración es menor.

“Los votantes… no se sienten muy bien sobre la economía, pero se sienten menos pesimistas sobre la economía”, dijo Walter. Los votantes que se sienten “meh” acerca de la economía parecen sentirse mejor acerca de Harris, dijo.

¿Podrán votar todos los habitantes de Carolina del Norte y Georgia?

Carolina del Norte y Georgia son estados electorales clave y zonas catastróficas como consecuencia del huracán Helene.

Los equipos de rescate siguen tratando de encontrar a personas desaparecidas, sobre todo en las zonas rurales de Carolina del Norte afectadas por las inundaciones y que han quedado aisladas de la ayuda. A medida que se desarrolle la ayuda humanitaria, llegará un momento en que será oportuno empezar a analizar si las personas cuyas casas han desaparecido y cuyas carreteras han sido arrasadas podrán hacer oír su voz.

¿Perjudicará a Harris lo que está ocurriendo en el mundo?

Los demócratas intentaron ir más allá de la división en su partido por la situación en Medio Oriente. Los progresistas que quieren que Estados Unidos haga más por los palestinos fueron en gran medida marginados en la Convención Nacional Demócrata de agosto, y Harris ha intentado por todos los medios equilibrar su apoyo a Israel con el reconocimiento de la crisis humanitaria en Gaza.

Sin embargo, ahora Israel está en conflicto con el Líbano, al norte, y ha intercambiado misiles con Irán. No está claro cómo o si la creciente guerra regional en Medio Oriente afectará a las elecciones estadounidenses, pero hay una división latente entre los demócratas que podría presentarles problemas, especialmente en el estado clave de Michigan si algunas personas frustradas con el apoyo estadounidense a Israel deciden no votar.

¿Afectará estas elecciones el juicio por injerencia electoral de Trump en 2020?

No hay forma de que el juicio federal de Trump por interferir en las elecciones presidenciales de 2020 esté terminado, y mucho menos en marcha, para cuando llegue el día de las elecciones. Pero eso no significa que no vaya a haber novedades en este asunto tan retrasado.

El mayor de ellos probablemente ocurrió el jueves, cuando gran parte del caso del abogado especial Jack Smith fue dado a conocer públicamente por la jueza Tanya Chutkan. Hubo nuevos detalles interesantes en la presentación judicial, pero también es posible que cualquier indignación por las acciones de Trump en 2020 ya se haya incorporado a la ecuación de la votación.

Más importante aún, muchas de las tácticas de campaña que Smith describe suenan familiares al escepticismo electoral que están desplegando Trump y sus aliados en 2024.

¿Estás registrado para votar?

Tómate un momento y piensa en tu propia situación. ¿Estás registrado para votar? ¿Sabes cómo vas a votar? Muchos estados permiten algún tipo de registro para votar el mismo día, pero no todos. Consulta el manual del votante de CNN para obtener información sobre tu estado.

¿Qué ocurre después del día de las elecciones?

Queda un mes para la jornada electoral, pero eso es un poco engañoso. Tantos estadounidenses ya están votando que podría decirse que el día de las elecciones ya está aquí. Además, el recuento de votos por correo y la posibilidad de recuentos en estados importantes significa que probablemente no sabremos quién ganó las elecciones poco después del cierre de las urnas el 5 de noviembre.

En acontecimientos no relacionados con 2024, Trump se enfrenta a la sentencia por su condena por falsificación de registros comerciales en Nueva York con respecto a los pagos de dinero por silencio de 2016, el 26 de noviembre.

Pase lo que pase con las elecciones de 2024, es poco probable que Trump acepte los resultados si gana Harris. Sus aliados se están preparando para una pelea legal después del día de las elecciones para impugnar los votos y potencialmente la certificación de los resultados electorales, que debe completarse antes del 11 de diciembre para que los electores se reúnan en las capitales estatales y emitan oficialmente los votos electorales el 17 de diciembre.

Después, como todo el mundo debería recordar desde 2020, los votos electorales deben contarse en el Congreso, esta vez con la vicepresidenta Harris presidiendo, el 6 de enero de 2025. El nuevo presidente jurará el cargo el 20 de enero de 2025.

