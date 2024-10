Exfiscal de Tarija en Bolivia dice que fue destituida por emitir orden de arresto contra Evo Morales

(CNN Español) — La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo este miércoles que fue destituida por emitir una orden…

(CNN Español) — La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo este miércoles que fue destituida por emitir una orden de arresto contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y que este mandamiento judicial ya quedó sin efecto.

En declaraciones a los medios a las puertas de la Fiscalía de Tarija, Gutiérrez dijo que ordenó el arresto contra Morales porque se le considera responsable de trata y tráfico de personas. Agregó que al menos una de las posibles víctimas es una menor de edad y que por esa razón no puede dar más detalles del caso.

CNN contactó a Morales este jueves para obtener su respuesta a esas acusaciones y está en espera de respuesta.

El exmandatario —quien quiere volver a ser candidato presidencial en 2025— publicó un mensaje en sus cuentas de X y Facebook en el que rechazó los señalamientos y los atribuyó a un supuesto intento por silenciarlo.

“¡No me extraña ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”, dijo.

La orden de arresto, según Gutiérrez, quedó sin efecto este mismo miércoles a raíz de un recurso legal conocido como acción de libertad, promovido en la ciudad de Santa Cruz.

A la par —agregó la exfiscal—, ella recibió reclamos por parte del fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa.

Según Gutiérrez, cuando Lanchipa supo que la Fiscalía de Tarija trabajaba en este caso, le aseguró que otra área especializada se encargaría de él, y en represalia este miércoles le pidió renunciar al cargo. Después de que ella se negó a dimitir, él ordenó su destitución.

“Teníamos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma, teníamos aprehensión también hacia otras personas, lo han dejado sin efecto, absolutamente nada”, dijo Gutiérrez.

Exfiscal Gutiérrez: Seguiría en el cargo si hubiera dejado el caso Morales 2:53

“Yo en su momento voy a demostrar con pruebas lo que el señor Juan Lanchipa Ponce me habló, de la forma tan grosera en que me ha hablado a mí el fiscal general, indicándome ‘que te he dicho que dejes ese caso’”, insistió.

Gobierno de Bolivia denuncia presunta agresión de simpatizantes de Evo Morales en El Alto; el expresidente dice que su movilización es pacífica

La Fiscalía General de Bolivia respondió a los señalamientos este jueves. En un comunicado, Lanchipa dijo que la orden de arresto se derivó de un informe de inteligencia policial y que, por lo complejo del caso, ordenó crear una comisión de fiscales especializados. También negó haber frenado acciones del Ministerio Público y agregó que el mandamiento judicial contra Morales quedó sin efecto por decisión de una jueza de garantías constitucionales, que consideró que se habían violado derechos fundamentales.

“El suscrito fiscal general del Estado en ningún momento dio instrucción alguna de paralizar el proceso indicado”, aseguró Lanchipa y agregó que Gutiérrez fue destituida por deficiencias en su “idoneidad profesional” que —según el funcionario— quedaron expuestas en este y otros casos.

“No se puede avalar actuaciones irregulares por respeto al principio de objetividad, más allá del presunto sujeto activo de un posible hecho delictivo”, concluyó.

Con información de Ivonne Valdés y Karina Maciel

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.