Cómo será el impacto del huracán Milton en Tampa, Sarasota, Orlando y más

(CNN) — Las bandas exteriores del huracán Milton ya se están extendiendo por Florida la mañana de este miércoles, y…

(CNN) — Las bandas exteriores del huracán Milton ya se están extendiendo por Florida la mañana de este miércoles, y las condiciones continuarán deteriorándose a lo largo del día, especialmente por la tarde, empeorando significativamente durante las horas de la noche.

Ahora puedes seguirnos en WhatsApp Channel

¿Cuándo y dónde tocará tierra el huracán Milton?

Aquí tienes los tiempos para las áreas clave a lo largo de la trayectoria de Milton:

Tampa

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 4 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m.

Viento máximo: 128-160 km/h con ráfagas de hasta 185 km/h, jueves de 12 a.m. a 6 a.m.

Lluvia: 25-38 cm

Lluvia máxima: desde el miércoles a las 2 p.m. hasta el jueves a las 8 a.m.

Marejada ciclónica: de 2,5 a 3,6 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo del miércoles a las 10 p.m. al jueves a las 6 a.m.

Sarasota

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 3 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m.

Viento máximo: 145-177 km/h con ráfagas de hasta 225 km/h, desde el miércoles a las 10 p.m. hasta el jueves a las 5 a.m.

Lluvia: 15-20 cm

Lluvia máxima: del miércoles a las 2 p.m. al jueves a las 8 a.m.

Marejada ciclónica: de 3 a 4,5 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo el miércoles desde las 10 p.m. y hasta el jueves a las 6 a.m.

Orlando

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 9 p.m. hasta el jueves a las 6 p.m.

Viento máximo: 112-144 km/h con ráfagas de hasta 160 km/h, desde el jueves a las 8 a.m. hasta la 1 p.m del mismo día.

Lluvia: 25-38 cm

Lluvia máxima: del miércoles a las 7 a.m. al jueves a las 11 a.m.

Fort Myers

Duración de la tormenta: desde el miércoles a las 4 p.m. hasta el jueves a las 3 p.m.

Viento máximo: 40-56 km/h con ráfagas de hasta 88 km/h, a partir del miércoles a las 11 p.m. y hasta el jueves a las 7 a.m.

Lluvia: 5-10 cm

Lluvia máxima: del miércoles a las 10 a.m. hasta el jueves a las 2 a.m.

Marejada ciclónica: de 2,5 a 3,6 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su máximo del jueves a las 12 a.m. hasta las 6 a.m del mismo día.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.