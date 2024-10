CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 590 595½ 570¼ 572¾ —16¾ Mar 610¼ 615¾ 591 592½ —17 May 620½ 626 602 603½ —17 Jul 625¾ 631 608 609¼ —16¼ Sep 635 638½ 617¾ 618¾ —15 Dec 646½ 650¼ 631 632¼ —13¼ Mar 654¼ 656 640 641 —12 May 641¾ —10¾ Jul 627¼ 629¾ 627¼ 629¾ —12¼ Sep 637¼ —12¼ Dec 648½ —12¼ Mar 658¼ —12¼ May 636½ —12¼ Jul 599 —12¼ Est. sales 127,013. Thu.’s sales 129,103 Thu.’s open int 394,922 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 406¾ 409½ 403¾ 404¾ —2 Mar 421 423¾ 418 419 —2¼ May 428¾ 431¼ 425¾ 426½ —2¼ Jul 433¼ 435¾ 430½ 431¼ —2 Sep 430½ 432¾ 428 428½ —2 Dec 437½ 440 435 435¼ —2¼ Mar 449¼ 450¾ 446 446 —2½ May 455½ 457½ 452¼ 452¼ —2¼ Jul 458½ 460¼ 456 456 —2¼ Sep 445¼ —1¾ Dec 448 448¾ 446 446¼ —1¼ Jul 463 —1¼ Dec 444½ — ¼ Est. sales 301,941. Thu.’s sales 481,158 Thu.’s open int 1,597,752, up 15,413 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 389¼ 389¾ 382 382½ —5¾ Mar 387 387 378¼ 379 —5¾ May 386½ 386½ 377 377 —4¾ Jul 377¼ —8¾ Sep 373 —8¾ Dec 375¼ —8¾ Mar 374¼ —8¾ May 380¼ —8¾ Jul 369 —8¾ Sep 384¾ —8¾ Est. sales 251. Thu.’s sales 429 Thu.’s open int 4,108, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 989½ 995½ 969¼ 970 —18¾ Jan 998½ 1004¼ 982¼ 982¾ —15¼ Mar 1011 1015¾ 995¾ 996¼ —13½ May 1024 1029¾ 1010½ 1011 —13 Jul 1035¼ 1041 1022½ 1023 —12¼ Aug 1037 1041½ 1024 1024 —11¾ Sep 1029¾ 1033¾ 1016¾ 1016¾ —11½ Nov 1031½ 1037 1020 1020 —11 Jan 1045 1047½ 1031¾ 1032 —10¾ Mar 1036¼ —10¾ May 1050¾ 1050¾ 1043¼ 1043¼ —10½ Jul 1051¾ —10 Aug 1048 —10 Sep 1037 —8¼ Nov 1051 1051 1039 1039 —8 Jul 1059 —7¾ Nov 1042 1042½ 1042 1042½ +2 Est. sales 443,297. Thu.’s sales 509,093 Thu.’s open int 959,629 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.48 43.16 41.60 41.82 —.77 Jan 42.20 42.90 41.47 41.67 —.68 Mar 42.31 42.95 41.62 41.80 —.65 May 42.50 43.13 41.82 42.01 —.64 Jul 42.71 43.25 42.00 42.16 —.65 Aug 42.64 43.05 41.79 41.96 —.65 Sep 42.32 42.73 41.55 41.65 —.68 Oct 42.22 42.28 41.22 41.27 —.69 Dec 41.86 42.18 41.14 41.18 —.68 Jan 42.00 42.00 41.17 41.17 —.68 Mar 41.23 41.28 41.17 41.17 —.68 May 41.24 —.68 Jul 41.30 —.68 Aug 41.17 —.68 Sep 41.12 —.69 Oct 40.99 —.69 Dec 40.86 —.69 Jul 40.75 —.69 Oct 40.74 —.69 Dec 40.48 —.69 Est. sales 129,562. Thu.’s sales 166,004 Thu.’s open int 517,971, up 9,010 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 318.50 323.30 315.20 315.60 —2.50 Jan 314.80 319.30 312.80 313.30 —1.60 Mar 315.90 319.00 313.30 313.60 —1.50 May 317.20 321.00 315.40 315.90 —1.30 Jul 321.60 324.30 318.60 319.10 —1.30 Aug 322.30 324.50 319.00 319.60 —1.10 Sep 321.80 324.10 319.00 319.40 —.80 Oct 319.60 323.30 318.20 318.80 —.50 Dec 322.80 325.40 320.80 321.40 —.30 Jan 323.00 323.00 321.90 322.00 —.40 Mar 322.50 322.50 321.90 321.90 —.10 May 323.00 323.00 322.60 322.60 —.20 Jul 325.00 325.00 324.60 324.60 —.10 Aug 324.20 —.10 Sep 322.00 —.10 Oct 319.10 —.10 Dec 320.80 —.10 Jul 330.20 —.10 Oct 330.20 —.10 Dec 333.70 —.10 Est. sales 154,733. Thu.’s sales 224,904 Thu.’s open int 577,150, up 3,957

