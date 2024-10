CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¼ 587½ 575¼ 585 +5½ Mar 601¾ 607¾ 596½ 605¼ +4½ May 613 618 607¼ 616 +4½ Jul 618 622¾ 613¼ 621 +4½ Sep 626½ 631 622¾ 629¼ +4¼ Dec 639¼ 642¾ 634¾ 641 +3¾ Mar 644 648½ 644 648½ +3¼ May 648 +2¼ Jul 638 +1¼ Sep 645½ +1¼ Dec 656¾ +1¼ Mar 666½ +1¼ May 644¾ +1¼ Jul 607¼ +1¼ Est. sales 127,744. Tue.’s sales 123,781 Tue.’s open int 398,544, up 3,603 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 401¼ 406¾ 401 404¾ +3½ Mar 417½ 422¼ 417¼ 420½ +3 May 426¼ 430½ 426 428¾ +2¾ Jul 431¾ 435¾ 431¼ 434 +2½ Sep 430 433 429¼ 431½ +1½ Dec 437 440 436¼ 438½ +1½ Mar 448 450½ 447½ 449½ +1½ May 453¾ 456 453 455¼ +1¼ Jul 457¾ 459 457 459 +1½ Sep 446¾ +¾ Dec 446½ 447 445 446¾ +¾ Jul 463½ +¾ Dec 444 Est. sales 557,057. Tue.’s sales 522,165 Tue.’s open int 1,554,671, up 24,327 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 378¾ 388 376¾ 379 +2 Mar 373¾ 382½ 373¾ 374¾ +3 May 373 +2¼ Jul 377 377¼ 377 377¼ +4¼ Sep 373 +4¼ Dec 375¼ +4¼ Mar 374¼ +4¼ May 380¼ +4¼ Jul 369 +4¼ Sep 384¾ +4¼ Est. sales 918. Tue.’s sales 753 Tue.’s open int 3,959 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 991 1001½ 978¼ 980 —11 Jan 1003 1012½ 992 994 —9½ Mar 1015¾ 1025 1006 1007¾ —9 May 1030 1038½ 1020¼ 1022 —8½ Jul 1041 1049 1031¾ 1033½ —7¾ Aug 1041¾ 1048½ 1033 1034 —7½ Sep 1034½ 1038½ 1025½ 1026½ —6¾ Nov 1036¾ 1041¾ 1027½ 1029¼ —6½ Jan 1048¼ 1052¾ 1040 1040¾ —6½ Mar 1050¾ 1052¼ 1045 1045 —5¾ May 1057¾ 1057¾ 1051½ 1051½ —5½ Jul 1070 1070 1059¼ 1059¼ —5½ Aug 1053¾ —5½ Sep 1045¼ —2¾ Nov 1049 1049 1045¾ 1045¾ —4¾ Jul 1064¾ —4½ Nov 1039½ —4½ Est. sales 504,732. Tue.’s sales 459,238 Tue.’s open int 948,228, up 19,494 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 42.45 43.01 41.65 41.68 —.77 Jan 42.33 42.86 41.59 41.62 —.71 Mar 42.44 42.96 41.76 41.79 —.65 May 42.65 43.15 42.01 42.04 —.61 Jul 42.84 43.30 42.20 42.24 —.55 Aug 42.61 43.09 42.06 42.12 —.51 Sep 42.43 42.74 41.87 41.90 —.47 Oct 42.14 42.27 41.55 41.58 —.47 Dec 41.92 42.35 41.43 41.51 —.47 Jan 41.59 41.68 41.51 41.51 —.45 Mar 41.65 41.70 41.51 41.51 —.44 May 41.59 —.44 Jul 41.66 —.44 Aug 41.53 —.44 Sep 41.51 —.48 Oct 41.38 —.48 Dec 41.25 —.48 Jul 41.14 —.48 Oct 41.13 —.48 Dec 40.87 —.48 Est. sales 192,842. Tue.’s sales 182,070 Tue.’s open int 507,217 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 312.10 316.00 311.70 313.70 +1.90 Jan 311.70 314.40 310.60 312.30 +.90 Mar 313.10 315.40 311.70 313.20 +.40 May 316.00 317.70 314.10 315.70 +.30 Jul 319.10 320.70 317.60 319.20 +.30 Aug 320.10 321.50 318.40 319.80 +.30 Sep 320.10 321.30 318.50 319.70 +.20 Oct 320.40 320.50 317.90 319.00 Dec 323.00 323.30 320.60 321.80 +.10 Jan 323.80 323.90 321.60 322.70 Mar 324.50 324.50 322.60 322.60 —.30 May 323.40 —.30 Jul 325.20 —.10 Aug 324.80 —.10 Sep 322.60 —.10 Oct 319.70 —.10 Dec 321.40 —.10 Jul 330.80 —.10 Oct 330.80 —.10 Dec 334.30 —.10 Est. sales 159,255. Tue.’s sales 148,368 Tue.’s open int 563,780, up 7,230

