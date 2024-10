CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585½ 586¾ 578 579½ —5¾ Mar 609 609 599½ 600¾ —6½ May 619¾ 621 610¾ 611½ —7½ Jul 625½ 626½ 615½ 616½ —8¼ Sep 634 635¾ 624½ 625 —9 Dec 645¾ 647 636¾ 637¼ —9¾ Mar 651¼ 654¼ 645¼ 645¼ —10¼ May 652¼ 652¼ 645¾ 645¾ —10 Jul 636¾ —7½ Sep 644¼ —7½ Dec 655½ —7½ Mar 665¼ —7½ May 643½ —7½ Jul 606 —7½ Est. sales 123,781. Mon.’s sales 92,562 Mon.’s open int 394,941, up 1,470 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 408 408 400½ 401¼ —7 Mar 424¼ 424½ 416¾ 417½ —7¼ May 432 432¾ 425½ 426 —7 Jul 437¾ 437¾ 430¾ 431½ —6¼ Sep 435 435 429½ 430 —5¾ Dec 441¾ 442½ 436½ 437 —5½ Mar 452½ 453¼ 447¾ 448 —5¼ May 458¾ 458¾ 453½ 454 —5¼ Jul 461½ 461½ 457¼ 457½ —5¼ Sep 451 451 446 446 —5¾ Dec 450 450 445½ 446 —5¾ Jul 462¾ —5¾ Dec 446¼ 446¼ 444 444 —4¾ Est. sales 522,165. Mon.’s sales 472,586 Mon.’s open int 1,530,344, up 24,568 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 372 379¾ 369½ 377 +4¼ Mar 367¾ 373½ 367¼ 371¾ +1¼ May 368½ 370¾ 368½ 370¾ +2¼ Jul 373 +2¼ Sep 368¾ +2¼ Dec 371 +2¼ Mar 370 +2¼ May 376 +2¼ Jul 364¾ +2¼ Sep 380½ +2¼ Est. sales 753. Mon.’s sales 755 Mon.’s open int 4,006 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 995 996 981 991 —5 Jan 1011 1011¾ 995¾ 1003½ —8 Mar 1023 1025¼ 1009½ 1016¾ —8½ May 1038½ 1039¼ 1023¾ 1030½ —8¾ Jul 1050 1051 1035¾ 1041¼ —9¾ Aug 1050¼ 1050¼ 1036¾ 1041½ —10 Sep 1041 1041 1030¼ 1033¼ —10¾ Nov 1046 1046¼ 1032¾ 1035¾ —11¼ Jan 1055¾ 1055¾ 1044½ 1047¼ —11 Mar 1051 1051¾ 1050 1050¾ —9¾ May 1058¼ 1058¼ 1056½ 1057 —8¾ Jul 1067 1067 1063 1064¾ —8½ Aug 1059¼ —8½ Sep 1048 —8½ Nov 1057 1057 1049 1050½ —6¾ Jul 1069¼ —7¼ Nov 1044 —6¼ Est. sales 459,227. Mon.’s sales 328,221 Mon.’s open int 928,734, up 18,229 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 41.91 42.67 41.36 42.45 +.55 Jan 42.01 42.53 41.46 42.33 +.37 Mar 42.23 42.64 41.69 42.44 +.29 May 42.50 42.84 41.98 42.65 +.24 Jul 42.72 43.00 42.21 42.79 +.16 Aug 42.58 42.85 42.10 42.63 +.11 Sep 42.39 42.61 41.99 42.37 +.05 Oct 42.11 42.25 41.72 42.05 +.03 Dec 42.05 42.18 41.55 41.98 +.02 Jan 42.00 42.00 41.92 41.96 Mar 41.95 May 41.90 42.03 41.90 42.03 Jul 42.10 Aug 41.97 Sep 41.99 Oct 41.86 Dec 41.73 Jul 41.62 Oct 41.61 Dec 41.35 Est. sales 182,057. Mon.’s sales 140,425 Mon.’s open int 512,433 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 315.60 316.40 308.80 311.80 —3.50 Jan 315.10 315.90 309.10 311.40 —3.70 Mar 317.10 317.20 310.90 312.80 —3.80 May 319.00 319.90 313.50 315.40 —3.80 Jul 322.50 323.20 317.00 318.90 —3.80 Aug 324.30 324.30 317.80 319.50 —3.90 Sep 324.40 324.40 318.00 319.50 —4.00 Oct 322.00 322.00 317.50 319.00 —3.80 Dec 324.50 324.50 320.20 321.70 —3.60 Jan 323.40 323.40 322.70 322.70 —3.60 Mar 322.90 —3.50 May 324.90 325.00 323.70 323.70 —3.30 Jul 327.40 327.40 325.00 325.30 —3.40 Aug 324.90 —3.40 Sep 322.70 —3.40 Oct 319.80 —3.20 Dec 321.50 —3.20 Jul 330.90 —3.60 Oct 330.90 —3.60 Dec 334.40 —3.60 Est. sales 148,355. Mon.’s sales 158,948 Mon.’s open int 556,550, up 9,051

