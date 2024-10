CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 603¾ 611¼ 592½ 599 —4¾ Mar 627 633¼ 615 621¾ —4¾ May 639¼ 644½ 626½ 633½ —5 Jul 645 649¾ 632¾ 639½ —4¾ Sep 652¼ 658¾ 642¾ 648¾ —4¾ Dec 666¾ 671¼ 656¼ 661¾ —4¾ Mar 677¼ 677¼ 668¼ 670¼ —4½ May 670¼ —4¼ Jul 659 —4¼ Sep 666½ —4¼ Dec 677¾ —4¼ Mar 687½ —4¼ May 665¾ —4¼ Jul 628¼ —4¼ Est. sales 123,822. Thu.’s sales 110,421 Thu.’s open int 389,723 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 418½ 422¾ 415¼ 415¾ —2¾ Mar 435¾ 439¾ 432½ 433 —3¼ May 444¾ 448¼ 441¼ 441¾ —3¼ Jul 450¾ 454 447 447¼ —3¾ Sep 445½ 449 443¾ 444 —2¼ Dec 450¾ 454½ 449½ 450 —1½ Mar 461¾ 464¾ 460½ 460¾ —1½ May 468¾ 470½ 466½ 466¾ —1¾ Jul 471½ 473 470½ 470½ —1½ Sep 459½ 459½ 458 458 —2¼ Dec 460 460 456¼ 457¼ —3 Jul 474 —3 Dec 455 455½ 455 455 — ½ Est. sales 370,113. Thu.’s sales 295,614 Thu.’s open int 1,501,189, up 13,777 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382¾ 388¾ 378¼ 379¾ —4¼ Mar 381¾ 382¾ 377 377¾ —3¾ May 378 379¼ 373 376½ —1 Jul 378 379¼ 378 379¼ —1¾ Sep 375 —1¾ Dec 377¼ —1¾ Mar 376¼ —1¾ May 382¼ —1¾ Jul 371 —1¾ Sep 386¾ —1¾ Est. sales 591. Thu.’s sales 802 Thu.’s open int 4,025, up 73 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1014½ 1023¾ 1004 1005½ —9¼ Jan 1031 1039¾ 1019½ 1021 —10½ Mar 1045¾ 1054¼ 1034 1035 —11½ May 1061 1069 1048½ 1049¼ —12 Jul 1071¾ 1080½ 1060¼ 1061¼ —11½ Aug 1072¾ 1080¼ 1060¾ 1061½ —11¼ Sep 1066½ 1071¼ 1052½ 1053½ —10¾ Nov 1067 1073½ 1054¼ 1055¾ —10½ Jan 1079½ 1083¾ 1065½ 1067 —10½ Mar 1085 1085 1068¾ 1068¾ —10¾ May 1073 —11¼ Jul 1080 1080¼ 1080 1080¼ —10¼ Aug 1074¾ —10¼ Sep 1062¼ —11 Nov 1076¼ 1076¼ 1063 1063¼ —9¾ Jul 1081½ 1081½ 1078½ 1078½ —9¾ Nov 1067½ 1067½ 1056½ 1056½ —6 Est. sales 416,236. Thu.’s sales 363,070 Thu.’s open int 893,029, up 3,102 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 43.44 —.43 Dec 43.79 44.30 43.15 43.33 —.43 Jan 43.79 44.30 43.21 43.37 —.42 Mar 43.93 44.42 43.35 43.51 —.43 May 44.15 44.60 43.56 43.71 —.45 Jul 44.34 44.76 43.72 43.89 —.45 Aug 44.25 44.62 43.57 43.75 —.45 Sep 44.09 44.37 43.35 43.54 —.45 Oct 43.78 44.00 43.22 43.24 —.45 Dec 43.82 44.04 43.00 43.21 —.46 Jan 43.91 43.94 43.22 43.22 —.45 Mar 43.21 —.46 May 43.28 —.46 Jul 43.35 —.46 Aug 43.22 —.46 Sep 43.24 —.46 Oct 43.11 —.46 Dec 42.98 —.46 Jul 42.87 —.46 Oct 42.86 —.46 Dec 42.60 —.46 Est. sales 116,196. Thu.’s sales 155,370 Thu.’s open int 515,281, up 1,171 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 318.70 321.50 316.50 316.50 —1.00 Dec 316.60 319.10 313.70 315.10 —1.00 Jan 316.30 318.80 313.40 314.40 —1.40 Mar 317.40 320.10 315.10 315.60 —1.50 May 320.20 322.80 317.80 318.00 —1.70 Jul 323.70 326.50 321.40 321.60 —1.60 Aug 324.50 327.20 322.10 322.30 —1.50 Sep 324.30 327.50 322.10 322.30 —1.50 Oct 324.10 326.90 321.50 321.50 —1.50 Dec 326.50 329.30 324.00 324.10 —1.40 Jan 328.20 328.20 324.90 324.90 —1.50 Mar 324.90 —1.50 May 325.70 —1.30 Jul 327.50 —1.20 Aug 327.10 —1.20 Sep 324.90 —1.20 Oct 321.90 —1.20 Dec 323.70 —1.30 Jul 333.50 —1.30 Oct 333.50 —1.30 Dec 337.00 —1.30 Est. sales 176,787. Thu.’s sales 221,787 Thu.’s open int 546,259

