CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 584 602½ 577 599 +15 Mar 604 622¼ 597½ 619½ +15¼ May 615½ 633½ 609¼ 631¼ +15½ Jul 621 638¾ 615¼ 637 +16 Sep 630½ 648 625¾ 646¾ +15½ Dec 645 661 640½ 660½ +15 Mar 650¾ 669½ 650¾ 669½ +13¾ May 669½ +12¼ Jul 650¾ +11½ Sep 660 +11½ Dec 671¼ +11½ Mar 681 +11½ May 675 +3¾ Jul 635 +2¼ Est. sales 128,717. Mon.’s sales 105,163 Mon.’s open int 373,967, up 1,412 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 423½ 432½ 421¾ 429 +4¼ Mar 440 449½ 438½ 446½ +5¼ May 448 458½ 448 455¾ +5 Jul 454¾ 463¼ 453¼ 461 +5¼ Sep 448¼ 455 447½ 453¼ +3¾ Dec 452½ 459 452 457½ +3½ Mar 464½ 469¼ 464½ 467¾ +3¼ May 470 474 470 473½ +3¼ Jul 472½ 478¼ 472½ 477 +3 Sep 455 460 455 460 +4¾ Dec 454¾ 460¼ 454¾ 459½ +2¾ Jul 476¼ +2¾ Dec 453¼ 453¼ 453¼ 453¼ +2¾ Est. sales 436,229. Mon.’s sales 461,148 Mon.’s open int 1,476,126, up 10,076 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 394 395½ 385 388 —4½ Mar 384¼ 391¼ 381¼ 384¾ —3¾ May 382¼ —4¾ Jul 385¾ —4¾ Sep 381½ —4¾ Dec 383¾ —4¾ Mar 382¾ —4¾ May 388¾ —4¾ Jul 377½ —4¾ Sep 393¼ —4¾ Est. sales 416. Mon.’s sales 447 Mon.’s open int 3,998, up 86 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1055¾ 1065½ 1045 1057¼ +¼ Jan 1073¼ 1083¾ 1063 1075½ +¼ Mar 1086½ 1097¼ 1076¼ 1089½ +1 May 1099¾ 1110½ 1089½ 1102¾ +1¼ Jul 1109 1119¾ 1099¼ 1112½ +1¾ Aug 1106½ 1117¾ 1098¼ 1111 +1¾ Sep 1091¼ 1103 1085½ 1097½ +1½ Nov 1092¾ 1101¾ 1084 1095¾ +1 Jan 1101¾ 1111 1096 1106 +½ Mar 1104 1111½ 1100¼ 1106¼ — ¼ May 1104½ 1110 1104 1110 — ¾ Jul 1114½ 1116½ 1114½ 1116½ — ½ Aug 1110¾ — ½ Sep 1097¾ —1¼ Nov 1098 1101¾ 1094 1097½ —1¼ Jul 1112¾ —1¼ Nov 1086½ —1¼ Est. sales 293,816. Mon.’s sales 307,490 Mon.’s open int 863,865 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 43.01 43.92 42.51 42.91 —.60 Dec 43.18 44.10 42.33 42.91 —.40 Jan 43.21 43.99 42.36 42.92 —.40 Mar 43.33 44.08 42.53 43.10 —.35 May 43.54 44.23 42.77 43.35 —.30 Jul 43.57 44.30 42.91 43.54 —.21 Aug 43.30 44.09 42.77 43.42 —.15 Sep 43.23 43.84 42.65 43.25 —.08 Oct 42.56 43.25 42.54 43.00 —.03 Dec 42.99 43.50 42.32 42.97 Jan 43.04 43.15 43.00 43.00 +.05 Mar 43.01 +.04 May 43.08 +.03 Jul 43.14 +.03 Aug 43.01 +.03 Sep 43.03 +.03 Oct 42.90 +.03 Dec 42.77 +.03 Jul 42.66 +.03 Oct 42.65 +.03 Dec 42.39 +.03 Est. sales 207,931. Mon.’s sales 148,577 Mon.’s open int 520,160, up 2,609 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 344.10 354.00 343.00 350.00 +5.70 Dec 341.20 351.60 339.00 347.50 +5.90 Jan 341.80 348.70 339.30 345.20 +3.30 Mar 342.10 347.60 340.10 343.90 +1.00 May 342.30 347.30 340.80 343.60 —.10 Jul 344.90 348.40 342.40 345.00 —.20 Aug 343.90 347.00 341.40 344.00 —.20 Sep 341.90 345.10 340.30 342.30 —.40 Oct 338.60 342.50 338.60 339.50 —1.00 Dec 341.90 344.80 340.00 341.60 —.90 Jan 343.50 343.80 341.90 341.90 —.90 Mar 341.20 —1.00 May 341.70 —.80 Jul 343.50 —.90 Aug 343.10 —1.00 Sep 341.00 —1.10 Oct 338.20 —1.00 Dec 339.70 —1.30 Jul 349.50 —1.30 Oct 349.50 —1.30 Dec 353.00 —1.30 Est. sales 292,609. Mon.’s sales 222,392 Mon.’s open int 532,052, up 3,720

