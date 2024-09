1WheelerRErs 10.25 +9.20 Up876.2 2SummtWirs 2.16 +.90 Up 71.4 3AssetEntitrs 2.39 +.97 Up 68.3 4SPARGrp 2.39 +.94 Up 64.8 5Primegan…

1WheelerRErs 10.25 +9.20 Up876.2 2SummtWirs 2.16 +.90 Up 71.4 3AssetEntitrs 2.39 +.97 Up 68.3 4SPARGrp 2.39 +.94 Up 64.8 5Primegan 11.75 +3.85 Up 48.7 6TCBioPhrs 7.85 +2.28 Up 40.9 7JBDIHldgsn 17.38 +5.01 Up 40.5 8MediciNova 2.10 +.60 Up 40.0 9DigitlBrndwt 15.95 +4.51 Up 39.4 10BranchOut 2.78 +.78 Up 39.0 11BeneficntArs 2.05 +.55 Up 36.7 12SmartKemn 6.89 +1.83 Up 36.2 13Genelux 2.80 +.63 Up 29.0 14FibroBiolon 2.09 +.47 Up 29.0 15CalciMedic 5.30 +1.13 Up 27.1 16NaturalAlt 6.83 +1.40 Up 25.8 17EzFillHldgrs 3.70 +.74 Up 25.0 18AtaraBiothrs 9.47 +1.87 Up 24.6 19ByrnaTech 14.35 +2.76 Up 23.8 20DIHHldgn 2.55 +.49 Up 23.8 21ModularMd 2.27 +.43 Up 23.4 22FrntComPr 35.53 +6.73 Up 23.4 23TenonMedrs 4.83 +.91 Up 23.3 24Lifevantage 9.77 +1.81 Up 22.7 25Def1.5Shsef 23.62 +4.24 Up 21.9 DOWNS Name LastChgPct. 1BayouHldgrs 1.01 —4.81 Off 82.6 2AthiraPhar .54 —2.55 Off 82.5 3WindtreeThrs 2.80 —5.31 Off 65.5 4SingFutTecrs 2.30 —4.00 Off 63.5 5AutoziIntAn 1.30 —1.70 Off 56.7 6DouYuIntlrs 8.79 —10.05 Off 53.3 7CurrencGrn 3.22 —3.06 Off 48.7 8EUDAHlth 2.98 —1.95 Off 39.6 9AgapeATPrs 1.66 — .89 Off 34.9 10CibusA 4.45 —2.32 Off 34.3 11BrdgrAero 1.77 — .92 Off 34.2 12VisionMarirs 1.66 — .81 Off 32.8 13Def2XLngef 13.20 —5.89 Off 30.9 14NanoNucln 7.00 —3.12 Off 30.8 15AdventTchrs 2.12 — .88 Off 29.3 16MGLGlblrs 2.14 — .87 Off 28.9 17DyneThera 33.03 —13.06 Off 28.3 18NapcoSec 34.23 —12.15 Off 26.2 19GeoVaxLab 3.42 —1.21 Off 26.1 20BioCardiars 2.27 — .78 Off 25.6 21Cingulaters 5.92 —1.97 Off 25.0 22ViraxBiolrs 3.51 —1.15 Off 24.7 23SMXSecArs 2.12 — .69 Off 24.6 24Cabaletta 4.26 —1.37 Off 24.3 25CleanSpark 8.09 —2.60 Off 24.3 —————————

