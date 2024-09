1BoneBiolrs 2.15 +1.35 Up168.8 2Exicurers 4.23 +2.63 Up164.4 3PortageBiors 8.72 +5.16 Up144.9 4GalmedPhrs 9.35 +5.24 Up127.5 5InnovEyewrs 10.79 +5.88 Up119.8…

1BoneBiolrs 2.15 +1.35 Up168.8 2Exicurers 4.23 +2.63 Up164.4 3PortageBiors 8.72 +5.16 Up144.9 4GalmedPhrs 9.35 +5.24 Up127.5 5InnovEyewrs 10.79 +5.88 Up119.8 6REEAutors 5.76 +2.80 Up 94.3 7TelesisBiors 3.09 +1.49 Up 93.1 8XCHGLtdn 15.00 +7.10 Up 89.9 9ChansonIntA 2.63 +1.02 Up 63.4 10ImmunerA 3.21 +1.19 Up 58.9 11AppliedTher 7.70 +2.81 Up 57.5 12EightcoHldrs 2.55 +.91 Up 55.5 13AdventTchrs 3.14 +1.10 Up 53.9 14IntuitMachA 9.15 +3.02 Up 49.3 15AnebuloPh 3.08 +1.00 Up 48.1 16AlliancEntAn 2.73 +.86 Up 46.0 17CoffeeHldg 3.16 +.99 Up 45.6 18BanzaiIntlrs 5.69 +1.69 Up 42.3 19Neonode 11.45 +3.31 Up 40.7 20ChXiangtai 2.86 +.82 Up 40.3 21Nutriband 6.17 +1.70 Up 38.0 22GraphjetA 3.31 +.91 Up 37.9 23AileronTh 3.73 +.99 Up 36.1 24SingGenSyrs 16.42 +4.04 Up 32.6 25AirSculpt 5.31 +1.28 Up 31.8 DOWNS Name LastChgPct. 1JBDIHldgsn 1.30 —25.15 Off 95.1 2OdysMarExh .83 —4.21 Off 83.6 3CorbusPhr 19.51 —36.30 Off 65.0 4GardnStagen 1.34 —1.65 Off 55.2 5SBCMedGr 5.55 —5.50 Off 49.8 6MullenAutors 6.68 —6.52 Off 49.4 7KnightscopA 5.14 —4.91 Off 48.9 8SkyeBioscin 3.14 —2.86 Off 47.7 9LuokungTcrs 2.67 —2.21 Off 45.3 10SwviHldgA 3.11 —2.27 Off 42.2 11SMXSecArs 3.50 —2.45 Off 41.2 12AligosTherrs 9.14 —5.66 Off 38.2 13VivopwrIntrs 1.32 — .79 Off 37.4 14Netcapitalrs 1.64 — .95 Off 36.7 15Allarityrs 2.21 —1.20 Off 35.2 16Trevenars 4.01 —1.94 Off 32.6 17iTeosTher 11.26 —5.44 Off 32.6 18BitFuFuAn 3.44 —1.61 Off 31.9 19Adagene 2.40 —1.09 Off 31.2 20Progyny 16.62 —7.53 Off 31.2 21GDCulture 3.88 —1.59 Off 29.1 22TridentDign 2.65 —1.05 Off 28.4 23VisionEdTcrs 2.91 —1.09 Off 27.3 24CibusA 4.00 —1.48 Off 27.0 254DMolecu 11.90 —4.35 Off 26.8 —————————

