1InstilBiors 84.52 +70.27 Up493.1 2NovaVisAc 37.00 +24.95 Up207.1 3ChildrnPlace 14.52 +9.44 Up185.8 4SMXSecArs 5.95 +3.83 Up180.7 5SummitTher 31.93 +19.66 Up160.2 6NanoNucln 15.23 +8.23 Up117.6 7SingGenSyrs 12.38 +6.49 Up110.1 8PureCyclewt 2.64 +1.36 Up106.3 9VisionEdTcrs 4.00 +1.90 Up 90.5 10PureCycle 8.82 +4.02 Up 83.8 11ImmunerA 2.02 +.84 Up 71.2 12MonoparThrs 3.86 +1.47 Up 61.5 13ViridianTh 22.06 +7.97 Up 56.6 14PetcoHlthA 4.58 +1.65 Up 56.3 15MersanaThr 2.11 +.76 Up 56.3 16FibroBiolon 3.26 +1.17 Up 56.0 17BrdgrAero 2.75 +.98 Up 55.4 18RedfinCp 14.45 +5.14 Up 55.2 19StardustPwr 10.61 +3.68 Up 53.1 20JBDIHldgsn 26.45 +9.07 Up 52.2 21PureCycleun 11.25 +3.84 Up 51.8 22ManitexIntl 5.62 +1.89 Up 50.7 23Oblongrs 4.95 +1.65 Up 50.0 24Trevenars 5.95 +1.96 Up 49.1 25Def2XLngef 19.54 +6.34 Up 48.0 DOWNS Name LastChgPct. 1UnivrsPhar .54 —2.36 Off 81.2 2Edgiors 1.56 —4.61 Off 74.7 3OncterTherrs 1.46 —2.52 Off 63.3 4GardnStagen 2.99 —5.10 Off 63.0 5FulcrumTh 3.18 —5.36 Off 62.8 6TelesisBiors 1.60 —2.23 Off 58.2 7ModivCsre 14.12 —17.88 Off 55.9 8WheelerRErs 5.43 —4.82 Off 47.0 9MediacoHld 2.06 —1.61 Off 43.9 10PreludeThr 2.77 —2.08 Off 42.9 11TOYOCon 2.78 —1.91 Off 40.7 12BeneficntArs 1.27 — .78 Off 38.0 13AssetEntitrs 1.58 — .81 Off 33.9 14RezolveAIn 6.33 —2.97 Off 31.9 15Allarityrs 3.41 —1.54 Off 31.1 16HyzonMotrrs 2.25 —1.00 Off 30.8 17YXT.comn 4.56 —1.96 Off 30.1 18SingFutTecrs 1.61 — .69 Off 30.0 19Def1.5Shsef 16.57 —7.05 Off 29.8 20KewaunSci 36.93 —15.54 Off 29.6 21CalciMedic 3.91 —1.40 Off 26.3 22ViraxBiolrs 2.59 — .92 Off 26.2 23GuardHlt 9.91 —3.34 Off 25.2 24ViaSat 12.79 —4.29 Off 25.1 25BurnRckrs 3.57 —1.07 Off 23.1 —————————

