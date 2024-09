Trump arremete contra mujeres que lo han acusado de agresión sexual tras asistir a una audiencia para apelar veredicto en caso de Carroll

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió este viernes contra varias mujeres que lo han acusado de agresión…

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió este viernes contra varias mujeres que lo han acusado de agresión sexual después de asistir a una audiencia judicial en Nueva York para intentar convencer a un tribunal de apelaciones federal de que debería obtener un nuevo juicio después de que un jurado determinara que abusó sexualmente de E. Jean Carroll.

Mientras se dirigía a los periodistas desde la Torre Trump en Nueva York, Trump atacó a Carroll y nuevamente afirmó que “nunca la conoció”, “nunca la tocó” y que su afirmación era “fabricada”. Trump también apuntó contra dos mujeres que fueron testigos en el juicio: Jessica Leeds, quien acusó a Trump de tocarla inapropiadamente en un avión en la década de 1970, y Natasha Stoynoff, quien afirmó que fue agredida físicamente por Trump mientras estaba en una asignación para la revista People en su propiedad de Mar-a-Lago en diciembre de 2005.

Trump dijo que la afirmación de Leeds era una “historia totalmente inventada” y dijo que ella era una “gran seguidora de Clinton”. Al refutar la afirmación de Leeds de agresión sexual, dijo que ella “no habría sido la elegida”.

“Ahora, supongo que ella me demandará por difamación, como me demandó E. Jean Carroll”, dijo Trump. Un juez federal ordenó a Trump pagar US$ 83,3 millones en daños a Carroll por sus declaraciones difamatorias que la desprestigiaban y negaban sus acusaciones de violación.

“Hubo dos testigos. Una es una mujer que me ha seguido durante años. Dijo que en 1979 estaba en un avión conmigo, en un vuelo comercial. Y nos volvimos muy íntimos. Me senté. Creo que tenía el libro, “The Art of the Deal”, ya era famoso entonces también. He sido famoso durante mucho tiempo. Y estamos sentados en primera clase, según ella. Nunca sucedió, por cierto. Historia totalmente inventada. Ella también es una persona de Clinton, por cierto, gran persona de Clinton. Ella inventó la historia”, dijo Trump.

Trump dijo: “Ella dijo que estaba besándola, y luego, después de quince minutos, cambió su historia un par de veces, tal vez que fue más rápido, que la agarré en una cierta parte y fue cuando tuvo suficiente. Así que piensen en la impracticabilidad de esto”.

“No podría haber sucedido, no sucedió, y ella no habría sido la elegida, ella no habría sido la elegida. Ella ha estado diciendo esta historia durante años”, dijo Trump.

Trump también dijo que la afirmación de Natasha Stoynoff era un “engaño”.

“Ella vino a Mar-a-Lago y escribió la historia más hermosa que hayas visto, era una historia de amor sobre Melania y yo, una historia de amor en la revista People. Y eso fue todo. Fue una portada, creo”, dijo Trump.

“Años después, sin informes policiales, sin nada, años después, la misma persona, llamaron ‘¿agrediste en Mar-a-Lago a esta mujer, esta escritora, como sea que se llame?’ Y ella fue testigo en el caso”, dijo Trump.

Trump relató lo que uno de sus empleados, quien dijo que estaba allí cuando Stoynoff estaba en Mar-a-Lago, añadió: Él dijo: la mujer estaba loca. Nunca sucedió”.

“Cuando eres rico y famoso, mucha gente inventa muchas historias”, dijo Trump.

