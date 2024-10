CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 579¾ 590¾ 575½ 584¾ +4¾ Mar 600 610½ 595¾ 605¼ +5 May 609¾ 621 607 616¼ +5 Jul 615 625¼ 612 620¾ +4½ Sep 626 635¾ 623¼ 631½ +4¼ Dec 642¼ 650 638 645¾ +3½ Mar 657¾ 657¾ 656¾ 657¾ +5 Jul 640 640 640 640 +4 Est. sales 74,678. Fri.’s sales 64,288 Fri.’s open int 372,555, up 1,546 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 416½ 427¾ 415½ 424½ +6½ Mar 433¼ 444½ 432 441¼ +6¼ May 442¾ 453½ 441¾ 450½ +5¾ Jul 448¾ 458½ 447¾ 455½ +5 Sep 445¾ 452½ 445¼ 449½ +2¼ Dec 451 457 450¼ 454 +1¼ Mar 461¾ 467 461¾ 466¼ +2¾ May 468¼ 471¾ 468 470¾ +1¼ Jul 472 476½ 472 476 +3 Dec 455¾ 460½ 455½ 458½ +½ Dec 450 454 450 454 +¾ Est. sales 363,705. Fri.’s sales 341,541 Fri.’s open int 1,466,050 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383 392¾ 382¼ 392 +7¼ Mar 380 388¾ 380 388¾ +6¼ May 380¼ 380¼ 380¼ 380¼ Est. sales 406. Fri.’s sales 609 Fri.’s open int 3,912, up 37 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1060¼ 1069¾ 1052 1059¾ —6 Jan 1078 1087½ 1069¾ 1077¼ —5¾ Mar 1090¾ 1100¼ 1082¾ 1090¼ —5 May 1102¾ 1112¼ 1095¾ 1103 —4¼ Jul 1111¼ 1120¾ 1104½ 1111½ —4½ Aug 1110 1119 1103 1110½ —3½ Sep 1093¼ 1105¼ 1091¾ 1097 —3½ Nov 1094 1104¼ 1090½ 1095 —5 Jan 1104 1114¾ 1104 1106 —4¾ Mar 1108 1115 1106¼ 1106¼ —5¼ May 1112¼ 1113½ 1111 1113½ —1¾ Jul 1123 1123 1122½ 1123 +1¾ Nov 1098¾ 1106¾ 1097½ 1105¾ +2 Est. sales 225,955. Fri.’s sales 386,519 Fri.’s open int 870,044, up 9,044

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.