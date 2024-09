CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 566¼ 575¾ 565¼ 567½ +2 Mar 585¾ 594½ 584¾ 586¾ +1¾ May 596 604¾ 595¼ 597½ +1½ Jul 602 610¼ 601¾ 602½ +½ Sep 615 621 613¼ 614¼ +1 Dec 633 636½ 629 629½ +½ Mar 643¼ 643¾ 642¼ 642¼ +2 Est. sales 84,282. Thu.’s sales 76,867 Thu.’s open int 357,328, up 3,792 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 406 407¼ 401½ 402¾ —3 Mar 424¾ 425¾ 419½ 420½ —3¾ May 434¾ 436¾ 430½ 431½ —3¾ Jul 442¼ 443½ 437½ 438½ —3½ Sep 441¼ 441¼ 435½ 436¾ —3 Dec 445¾ 447¾ 441¾ 443 —2¾ Mar 458¼ 458¼ 453 453¼ —3½ May 464¼ 464½ 459¼ 459¼ —3¾ Jul 468 468 462¾ 462¾ —4 Dec 450 450 448 448¾ —2¾ Dec 445 445 443 443 —2¾ Est. sales 282,386. Thu.’s sales 260,774 Thu.’s open int 1,445,288, up 7,034 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 364 372½ 364 369 +4½ Mar 362 369¼ 360½ 364¾ +1¾ May 367¼ 367¼ 367¼ 367¼ +5 Est. sales 1,061. Thu.’s sales 561 Thu.’s open int 3,503, up 93 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1012½ 1019 1001¼ 1013 — ¼ Jan 1031 1036¾ 1019¼ 1030¾ — ½ Mar 1044 1050½ 1033¾ 1045 — ¼ May 1057¾ 1064¼ 1048¼ 1059½ +¼ Jul 1068 1074½ 1059 1069½ — ¼ Aug 1069 1074½ 1059¾ 1069½ Sep 1061¼ 1064 1051¼ 1058½ —1¼ Nov 1062½ 1066½ 1052¾ 1062 —1 Jan 1077½ 1077¾ 1064¾ 1064¾ —9½ Mar 1069¼ 1069¼ 1069¼ 1069¼ —8 Nov 1060 1068½ 1059 1068½ — ¼ Est. sales 187,180. Thu.’s sales 174,785 Thu.’s open int 854,280, up 6,613

