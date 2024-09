CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 571¼ +8¼ Dec 579 598¾ 578 592½ +14 Mar 597¾ 616¾ 597¾ 610 +12½ May 608½ 627 608½ 620 +12 Jul 614 631½ 613¼ 624½ +11¼ Sep 623½ 641¼ 623½ 635½ +11½ Dec 642¾ 655 640¼ 650 +11 Mar 655½ 665 655½ 659 +9½ Est. sales 111,683. Thu.’s sales 104,419 Thu.’s open int 359,336 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 381¼ 394 381 390¾ +4½ Dec 406¼ 413½ 406¼ 412 +6 Mar 424½ 431¼ 424½ 429½ +5 May 436 442 436 440 +4½ Jul 442 448 442 446 +3¾ Sep 439¼ 443¾ 439¼ 441½ +2¼ Dec 444¾ 449¼ 444½ 447 +1¾ Mar 458½ 459¼ 456¼ 456¾ +¾ May 464½ 465½ 462¼ 463 +1 Jul 468½ 468½ 466½ 466½ +½ Sep 450 450 450 450 +½ Dec 450 454¼ 450 451¾ +¾ Dec 445¾ 448¾ 445½ 448¾ +3 Est. sales 444,087. Thu.’s sales 416,475 Thu.’s open int 1,380,866, up 14,069 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 366¼ Dec 375½ 385 374¼ 378½ +3 Mar 371¼ 382½ 369½ 370 —3 May 371 371 371 371 — ¼ Est. sales 1,052. Thu.’s sales 1,052 Thu.’s open int 3,651, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 986¾ —4¾ Nov 1011½ 1021 1002¼ 1005½ —5¼ Jan 1028¼ 1039¼ 1020¾ 1024 —5½ Mar 1042 1053½ 1034¾ 1038 —6 May 1058 1067¼ 1049 1052¼ —5¾ Jul 1068 1076½ 1059¾ 1062¾ —5½ Aug 1068½ 1076 1060½ 1063¼ —4¾ Sep 1061¾ 1066 1052¼ 1054¾ —3½ Nov 1061½ 1068 1054½ 1057 —3½ Jan 1074¼ 1074¼ 1071¼ 1071¼ — ¼ Mar 1069¾ 1069¾ 1069¾ 1069¾ —4½ May 1080¾ 1080¾ 1074¼ 1074¼ —4½ Jul 1079½ 1080½ 1079½ 1080½ —4½ Nov 1066¾ 1066¾ 1060½ 1060½ —5¾ Est. sales 251,149. Thu.’s sales 229,006 Thu.’s open int 829,051, up 2,494

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.