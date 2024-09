CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531½ 542½ 530½ 538¼ +5½ Dec 552¼ 560 544¼ 558¾ +7¼ Mar 572¼ 580 564½ 578¾ +6½ May 585¼ 591¼ 576¾ 590 +6¼ Jul 591¼ 597 582¾ 595½ +5¾ Sep 599¾ 608½ 595 607½ +6 Dec 614¼ 624 610¾ 623¼ +5¾ Mar 630 633½ 630 633½ +5 Est. sales 52,184. Fri.’s sales 76,812 Fri.’s open int 387,228, up 190 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 378 383¼ 376½ 382¼ +4¼ Dec 400½ 406 398½ 404¾ +3¾ Mar 418 423¾ 416½ 422½ +3½ May 427¾ 433¼ 426 432 +3¾ Jul 434 439¼ 432¼ 438 +3¾ Sep 432¾ 437 431¼ 436 +3 Dec 438¼ 442¾ 437 441½ +2¾ Mar 448¼ 453¼ 447¾ 452½ +2¾ May 455¾ 458½ 455½ 458¼ +2½ Jul 459 462¼ 459 462¼ +2¼ Dec 446½ 449½ 446½ 448½ +1¼ Dec 445 445 445 445 +½ Est. sales 145,389. Fri.’s sales 271,590 Fri.’s open int 1,361,467, up 1,909 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 335 344¾ 334½ 341¾ +3¾ Mar 334¾ 343¼ 334 341½ +4 May 337½ 337½ 337½ 337½ —2½ Est. sales 690. Fri.’s sales 784 Fri.’s open int 4,361 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 978¾ 992 978¾ 985 +3 Nov 1000 1011 995¼ 1000½ +½ Jan 1017 1028½ 1012¾ 1018½ +1½ Mar 1031½ 1043½ 1027½ 1034 +2¼ May 1044½ 1056 1041¼ 1047½ +2¼ Jul 1055 1065½ 1050¾ 1057½ +3 Aug 1053¾ 1064 1051¼ 1057¼ +3 Sep 1043¾ 1052½ 1043¾ 1048¾ +4¼ Nov 1045¼ 1055½ 1043½ 1049½ +2¼ Jan 1057¼ 1062¾ 1057¼ 1062¾ +4 Nov 1052 1058¾ 1052 1058¾ +6½ Est. sales 127,036. Fri.’s sales 282,065 Fri.’s open int 830,278, up 11,247 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 43.17 43.17 41.60 41.75 —1.39 Oct 42.53 42.59 40.92 41.44 —1.09 Dec 41.99 42.04 40.40 40.91 —1.10 Jan 42.05 42.10 40.53 41.02 —1.04 Mar 42.15 42.25 40.75 41.23 —.97 May 42.35 42.43 41.02 41.47 —.93 Jul 42.47 42.54 41.21 41.65 —.87 Aug 42.33 42.33 41.20 41.62 —.82 Sep 42.00 42.00 41.35 41.51 —.85 Oct 41.99 41.99 41.00 41.31 —.83 Dec 42.00 42.03 41.02 41.36 —.77 Est. sales 82,331. Fri.’s sales 142,242 Fri.’s open int 536,189 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 311.80 319.40 310.10 317.50 +5.90 Oct 310.20 317.70 307.60 312.80 +2.70 Dec 313.10 320.90 310.60 315.90 +2.90 Jan 313.00 321.40 311.50 317.00 +3.10 Mar 315.80 323.00 313.40 319.30 +3.50 May 317.90 325.40 315.70 321.90 +3.90 Jul 319.80 328.30 318.90 325.10 +4.20 Aug 319.60 328.90 319.10 325.80 +4.50 Sep 319.40 328.90 319.40 325.80 +4.50 Oct 319.00 327.00 318.80 326.90 +6.60 Dec 321.90 329.60 320.70 327.40 +4.90 Est. sales 74,353. Fri.’s sales 143,419 Fri.’s open int 526,459, up 2,248

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.