Estas son las propuestas de economía de Kamala Harris para EE.UU.

(CNN) — La vicepresidenta Kamala Harris está agregando alivio fiscal para las pequeñas empresas a su plataforma de política económica destinada a ayudar a los estadounidenses de clase media y trabajadora.

Se espera que Harris anuncie este miércoles una propuesta para aumentar masivamente la deducción fiscal existente para las pequeñas empresas por los costes de puesta en marcha y planea sugerir formas de reducir la burocracia que impide la formación y el crecimiento de las pequeñas empresas, según un funcionario de la campaña de Harris.

Su objetivo: 25 millones de nuevas solicitudes de pequeñas empresas en su primer mandato, por encima del récord de 19 millones recibidas bajo el Gobierno de Joe Biden a mediados de agosto.

Estas medidas llegan tres semanas después de que Harris presentara un paquete de cuatro medidas destinadas a hacer más accesibles la vivienda, la alimentación, la educación de los hijos y los medicamentos con receta. Muchas de las propuestas se basan en iniciativas ya presentadas por el Gobierno de Biden.

La mayoría de las propuestas de Harris, si no todas, requerirían la aprobación del Congreso, lo que supondría un obstáculo importante si el Capitolio sigue tan dividido como hasta ahora.

Además, sus ideas tienen un precio considerable y aún no ha detallado cómo cubrirá los costos. Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, su anterior paquete añadiría US$ 1,7 billones a los déficits de la próxima década, antes de intereses.

Hasta ahora, su campaña ha dicho que aumentaría la tasa de impuestos corporativos al 28%, por encima de la tasa del 21% establecida por la ley de recorte de impuestos de 2017 del expresidente Donald Trump, lo que recaudaría alrededor de US$ 1 billón durante la próxima década, según el comité.

Harris también ha dicho que apoya las disposiciones de recaudación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025 del presidente Joe Biden, que incluye subidas de impuestos a los estadounidenses ricos y a las grandes empresas. En conjunto, estas medidas recaudarían unos US$ 5 billones.

Esto es lo que sabemos de las propuestas económicas de Harris:

Mayor deducción fiscal para las pequeñas empresas

Se espera que Harris proponga multiplicar por 10 la deducción fiscal para las nuevas pequeñas empresas.

En la actualidad, las pequeñas empresas pueden deducir hasta US$ 5.000 de los gastos subvencionables de puesta en marcha en el año en que comienzan a operar, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El plan de Harris ampliaría la deducción fiscal hasta US$ 50.000 y permitiría a las empresas esperar a reclamar esa deducción hasta el año en que obtengan beneficios por primera vez para asegurarse de que reciben el beneficio completo, según el responsable de la campaña.

Reducir la burocracia para las pequeñas empresas

Se espera que Harris proponga medidas destinadas a facilitar el funcionamiento de las pequeñas empresas. La creación de una deducción estándar podría facilitarles la declaración de impuestos. Harris también quiere facilitar los negocios transfronterizos y garantizar que un tercio de los contratos federales vayan a parar a pequeñas empresas.

Además, Harris pedirá que se impulse la inversión en instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés), que se dedican a prestar servicios a personas y comunidades de bajos ingresos a las que los prestamistas tradicionales no llegan. Aunque muchas pequeñas empresas pasaron apuros durante la pandemia de covid-19, las más afectadas fueron las que pertenecían a personas negras.

Ayudas a la vivienda

En agosto, Harris dio a conocer un plan cuatrienal multipartito para hacer frente a la crisis de la vivienda asequible en el país. Incluye la concesión de una ayuda inicial de hasta US$ 25.000 y una desgravación fiscal de US$ 10.000 para los compradores de su primera vivienda.

Para estimular la construcción, Harris ofrecería por primera vez un incentivo fiscal a los constructores que construyan viviendas nuevas vendidas a compradores primerizos. También ampliaría un incentivo fiscal existente para la construcción de viviendas de alquiler asequibles y crearía un fondo de US$ 40.000 millones para la construcción de viviendas innovadoras.

Además, prohibiría las herramientas algorítmicas de fijación de precios para que los propietarios fijen los alquileres y eliminaría las ventajas fiscales para los inversores que compren grandes cantidades de viviendas unifamiliares de alquiler.

Los economistas tienen opiniones encontradas sobre la eficacia de las propuestas de Harris. Los incentivos para construir más viviendas deberían aumentar el inventario y ayudar a bajar los precios. Pero varios expertos advirtieron que las ayudas al pago inicial podrían estimular la demanda y alimentar un aumento de los precios.

El crédito de US$ 25.000 para compradores de vivienda y otras políticas de vivienda asequible de Harris costarían US$ 200.000 millones en una década, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, que asumió que estas disposiciones estarían en vigor durante cuatro años.

Prohibición de los precios abusivos

Harris pidió en agosto una prohibición federal de los precios abusivos para reducir los precios de los alimentos, aunque su campaña ha dado pocos detalles sobre la propuesta.

Más de tres docenas de estados cuentan con leyes que prohíben los precios abusivos en circunstancias especiales, como emergencias, catástrofes o perturbaciones del mercado.

Sin embargo, sigue siendo objeto de debate en qué medida ha contribuido esta práctica al repunte de la inflación de los últimos años, lo que lleva a algunos expertos a cuestionar la eficacia de una prohibición nacional.

La vicepresidenta Kamala Harris. (Crédito: Getty Images)

Aumento de la desgravación fiscal por hijos

En el paquete de propuestas que Harris presentó en agosto también se incluía la restauración de la popular ampliación de la desgravación fiscal por hijos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense hasta US$ 3.600, frente a los US$ 2.000 anteriores. Pide que el crédito reforzado, que sólo entró en vigor en 2021, sea permanente.

Según la Oficina del Censo, la proporción de niños en situación de pobreza se redujo casi a la mitad ese año, gracias sobre todo a la mejora temporal del crédito.

El plan también añadiría un nuevo crédito fiscal por hijos de hasta US$ 6.000 para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida.

Según el Center for a Responsible Federal Budget (Centro para un Presupuesto Federal Responsable), el aumento de la desgravación por hijos costaría US$ 1,1 billones en una década, mientras que la creación de una desgravación por recién nacidos añadiría otros US$ 100.000 millones.

Asistencia sanitaria accesible

También en agosto, Harris abogó por prorrogar los subsidios más generosos de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, que expiran a finales de 2025. La mejora, que se puso a disposición a través del Plan de Rescate Estadounidense y se prorrogó mediante la Ley de Reducción de la Inflación, ha ayudado a impulsar las inscripciones para la cobertura de Obamacare a niveles récord.

La vicepresidenta también quiere ampliar a todos los estadounidenses, y no solo a los afiliados a Medicare, el actual límite mensual de US$ 35 para los gastos en insulina y el próximo límite anual de US$ 2.000 para los gastos en medicamentos recetados. Estos límites se establecieron para los afiliados a Medicare en la Ley de Reducción de la Inflación. El límite de US$ 2.000 para los gastos de medicamentos de la Parte D de Medicare entrará en vigor en enero.

Los tres principales fabricantes de insulina de EE.UU. ofrecen topes de precios o programas de ahorro que reducen el coste de la insulina a US$ 35 para muchos pacientes, una medida que Biden impulsó en su discurso sobre el Estado de la Unión del año pasado.

El plan de Harris también aceleraría la velocidad de las negociaciones de Medicare sobre los precios de los medicamentos para que los costes de más medicamentos bajen más deprisa. El Gobierno de Biden anunció el mes pasado los resultados de la primera ronda de negociaciones, que se espera que suponga un ahorro de US$ 6.000 millones para Medicare y una reducción de US$ 1.500 millones en los gastos de los mayores cuando los precios más bajos entren en vigor en 2026. Medicare obtuvo este poder histórico a través de la Ley de Reducción de la Inflación.

Además, Harris dijo que trabajaría con los estados para cancelar la deuda médica de millones de estadounidenses y ayudarles a evitar retrasarse en el pago de las facturas sanitarias en el futuro. Los estados y municipios han utilizado los fondos del American Rescue Plan para cancelar US$ 7.000 millones de deuda médica de hasta 3 millones de estadounidenses, según la campaña. Harris ha supervisado los esfuerzos del Gobierno de Biden para eliminar las deudas médicas de los informes crediticios.

Reducir los impuestos sobre las propinas

Harris también prometió en agosto acabar con los impuestos federales sobre las propinas, lo que generó la ira de Trump por considerar que está copiando su promesa electoral. Según el plan de Harris, las propinas seguirían estando sujetas a impuestos sobre la nómina.

Su campaña ha dicho que ella apoya un límite de ingresos y requisitos que impidan que los gestores de fondos de cobertura y los abogados puedan aprovecharse de la medida. También tiene previsto impulsar un aumento del salario mínimo.

