Cómo sacar provecho del recorte en las tasas de interés de la Fed

(CNN) — Las altas tasas de interés comenzaron su descenso inicial.

El miércoles, la Reserva Federal anunció que recortaría su tasa de interés a un día en medio punto porcentual, es decir, 50 puntos básicos, lo que supone la primera vez que el banco central estadounidense baja las tasas desde marzo de 2020.

Se espera que continúe recortando las tasas durante los próximos uno o dos años. Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el consejo “tomará decisiones sesión a sesión en función de los datos económicos que se reciban”. Sin embargo, salvo que se produzca una gran desaceleración económica, los nuevos recortes podrían ser menores (por ejemplo, de un cuarto de punto). Sobre el recorte de hoy, Powell dijo: “Tuvimos un buen comienzo, una señal de nuestra confianza en que la inflación está bajando… de forma sostenible. Creo que iremos con cuidado sesión a sesión”.

Las medidas de la Fed se traducirán en una bajada de las tasas de interés de varios productos financieros de consumo y cuentas que devengan intereses. Pero no esperes que el único recorte del miércoles, o incluso otro recorte moderado o dos este año, altere necesariamente de forma drástica tu vida financiera en todos los sentidos.

Para los prestatarios, “las tasas no van a bajar lo bastante rápido como para sacarte de una mala situación”, dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.com. “Y para los ahorradores, estas bajadas de tasas no borrarán el beneficio que obtuvieron de la subida de tasas en 2022 y 2023. Los ahorradores con cuentas competitivas de alto rendimiento seguirán estando muy por delante”.

He aquí un análisis más específico de cómo afectará el recorte de tasas de la Reserva Federal a tus tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos hipotecarios, cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito y otras cuentas financieras.

Tus tarjetas de crédito

Pueden pasar dos o tres ciclos de extractos antes de que empieces a ver una tasa más baja en tus tarjetas de crédito, dijo McBride.

Pero dado que la tasa media de las tarjetas de crédito está justo por debajo del 21% y la tasa media de las tarjetas departamentales está por encima del 30%, una bajada de medio punto puede no servir de mucho. Incluso si una campaña sostenida de reducción de las tasas en los próximos dos años hace que el tipo medio de las tarjetas de crédito se sitúe en el 16,3% –donde estaba a principios de 2022, antes de que la Reserva Federal empezara a subir los tipos para frenar la inflación–, seguirá siendo un préstamo caro.

¿Qué hacer? Si tienes deudas de tarjetas de crédito, el consejo es el mismo de siempre: págala.

Trata de conseguir una tarjeta de transferencia de saldo a tasa cero que te permita al menos 12 o 18 meses sin intereses, para que puedas reducir significativamente el capital que debes. Si no puedes conseguirla, mira si puedes transferir tu saldo a una tarjeta de crédito de una cooperativa de crédito o de un banco local que ofrezca tasas más bajas que los bancos más grandes. “Suelen tener menos ventajas, pero sus tasas pueden ser la mitad de altas”, dice Chris Diodato, planificador financiero certificado y fundador de WELLth Financial Planning.

Tu automóvil

Es probable que las tasas de los préstamos para automóviles bajen con bastante rapidez en respuesta a la Reserva Federal, dijo Jessica Caldwell, jefa de información de Edmunds.com, una guía online para la compra de vehículos. En su encuesta de agosto a compradores de autos, la mayoría (64%) dijo que una bajada de tasas de la Fed probablemente afectaría al momento de su compra.

Pero la cuestión es la siguiente: las tasas de los préstamos para autos son bastante elevadas. La media es del 7,1% para los nuevos y del 11,3% para los usados, según Edmunds. Así que una bajada de medio punto puede que no te ayude a ahorrar tanto como crees.

¿Qué hacer? Según Bankrate, cada reducción de un cuarto de punto en la tasa supone una rebaja de US$ 4 al mes en un préstamo típico para un coche de US$ 35.000. Así que una bajada de un punto porcentual completo equivale a sólo US$ 16 al mes, o menos de US$ 200 al año. “Tu verdadera oportunidad de ahorro es el precio del auto que elijas, cuánto vas a financiar y tu calificación crediticia”, dijo McBride.

Por ejemplo, señaló Caldwell, puedes pensar que un coche usado te ahorrará dinero, pero si lo vas a financiar, haz cuentas. Los préstamos para coches nuevos y de segunda mano suelen tener incentivos subvencionados, por lo que esos incentivos, junto con una bajada de tasas, pueden suponer un ahorro mayor que un préstamo específico para un auto usado que estés considerando, dijo.

“Busca el préstamo. Comprueba cuánto pagarás en intereses totales (durante el plazo del préstamo)”.

Tu casa

Las tasas hipotecarias ya descendieron bastante en los últimos meses. El 12 de septiembre, la hipoteca a 30 años y tasa fija estaba al 6,20% de media. Eso es casi dos puntos porcentuales por debajo de su máximo en octubre.

Esto se debe a que las tasas hipotecarias están más estrechamente alineadas con los movimientos en el rendimiento del Tesoro a 10 años, que normalmente sube y baja en función de diversos factores económicos (por ejemplo, la inflación, el crecimiento, etc.), en lugar de estar directamente vinculado a los movimientos de la Fed.

McBride cree que las nuevas bajadas de las tasas hipotecarias, si se producen, serán más modestas durante el próximo año, dependiendo de la salud de la economía. “No volveremos a las tasas hipotecarias por debajo del 3% de 2020 y 2021”, dijo.

Qué debes tener en cuenta si quieres:

Comprar una vivienda: definir cuándo comprar una casa y lo que puedes pagar no es sólo una cuestión de tasas. “Otras variables, como el precio de la vivienda y la disponibilidad de viviendas en venta, serán igual de importantes”, señaló McBride.

Si te compras una casa este año y estás pensando en comprar puntos a la baja para reducir la tasa de tu hipoteca, haz primero algunos números, aconsejó Diodato. Si las tasas bajan más y crees que te sentirás tentado a refinanciar dentro de uno o dos años, calcula lo que ahorrarás comprando puntos de reducción, dijo. Esto se debe a que ahora pagarás miles de dólares para reducir la tasa de tu hipoteca, y luego miles más en comisiones para refinanciarla.

Rebajar un cuarto de punto puede costarte el 1% de tu préstamo o el 4% por un punto completo, dijo. Para refinanciar, los costos podrían oscilar entre el 2% y el 6% de tu préstamo, según Lending Tree.

Refinanciar tu hipoteca: considerando en dónde están ya las tasas, si tienes una hipoteca al 7,25% o más, McBride dijo que refinanciar tu préstamo puede merecer la pena si puedes conseguir que la nueva tasa baje al menos al 6,25%. Ese punto porcentual de bajada podría ahorrarte unos US$ 200 al mes en un préstamo de US$ 300.000. Luego, calcula a cuánto ascenderán tus costos de refinanciación para determinar con qué rapidez puedes recuperarlos. Por ejemplo, si ahorras US$ 200 al mes en una refinanciación y los costOs de la misma son inferiores a US$ 5.000, puedes recuperarlos en dos años o menos.

Obtener una línea de crédito hipotecario: si quieres obtener una HELOC, debes saber que ya no es un préstamo barato. Las tasas medias de los HELOC oscilan aproximadamente entre el 9% y el 11%. Así que un par de recortes de tasas de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal no lo abaratarán significativamente, dice McBride.

Por supuesto, si la HELOC está pensada para servirte de salvavidas en caso de emergencia y nunca la utilizas, puede que la tasa no te preocupe. Pero aún así puede costarte dinero en concepto de costos de cierre, requisitos mínimos de retirada de fondos o una cuota anual o de inactividad, señaló McBride.

A los que ya deban dinero de una HELOC, les sugiere que “la amorticen enérgicamente. Es una deuda de alto costo que no se abaratará significativamente a corto plazo”.

Tus ahorros

En los dos últimos años, a los ahorradores y jubilados les resultó fácil obtener un rendimiento real (5% o más) de su dinero en efectivo sin apenas riesgo, si lo depositaban en cuentas de ahorro de alto rendimiento y en diversos vehículos de renta fija.

La buena noticia: las tasas de las cuentas bancarias pueden bajar, pero no tanto como para que no puedas seguir encontrando rendimientos que superen ampliamente a la inflación, que actualmente es del 2,5%, muy cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Y la competencia por los depósitos entre los bancos significa que algunos seguirán ofreciendo rentabilidades atractivas.

Por ejemplo, muchas cuentas de ahorro online de alto rendimiento de bancos asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ofrecían rendimientos de entre el 4,25% y el 5,3% el miércoles, según los listados de Bankrate.com. Estas cuentas son buenas para el dinero que necesitarás tener a mano el año que viene (por ejemplo, para un gasto importante o un fondo de emergencia). En cambio, las cuentas de ahorro normales de los grandes bancos podrían darte tan sólo un 0,1%.

Los certificados de depósito asegurados por la FDIC también siguen ofreciendo rendimientos superiores a la inflación. En Schwab.com, por ejemplo, los certificados de depósito con vencimientos de entre 3 meses y 10 años ofrecían tasas de entre el 3,65% y el 4,99%.

En las letras del Tesoro a corto plazo con vencimientos de tres meses a un año, los rendimientos eran de al menos el 4% el miércoles por la mañana. En los bonos del Tesoro a más largo plazo, la nota a dos años rendía un 3,6%, mientras que la de 10 años ofrecía un 3,64%. La inflación es actualmente del 2,5%, según el informe más reciente.

Qué hacer si estás cerca de la jubilación o tienes un objetivo a medio plazo: asegúrate ahora tipos más altos si te quedan menos de cinco años para jubilarte, sugiere McBride. De ese modo, podrás aumentar el efectivo que necesitarás para cubrir los gastos de subsistencia durante los primeros años tras dejar de trabajar. Tener ese efectivo a mano significa que no te verás obligado a tirar de su cartera a largo plazo en caso de que se produzca una gran caída del mercado al comienzo de tu jubilación.

Una forma de hacerlo es comprando CD individuales o estableciendo una escalera de CD, que te permita distribuir los ahorros entre CD de distinta duración y reinvertir el dinero cuando venza cada uno.

Otra opción: crear una escalera de bonos de alta calidad que se reinvierten cada seis meses a un año, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija en el Centro Schwab de Investigación Financiera.

Jones cree que los rendimientos de los bonos del Tesoro, que cayeron recientemente, pueden haber descontado ya unos tipos más bajos en el futuro. Por lo tanto, podrías obtener mejores rendimientos en bonos corporativos con calificación AAA, dijo.

Para el dinero al que necesites acceder en menos de tres años, Jones recomienda colocarlo en fondos del mercado monetario centrados en bonos del Tesoro o bonos municipales de máxima calidad; en letras del Tesoro (con duraciones inferiores a dos años) o en certificados de depósito. Para el dinero que no vaya a necesitar en un plazo de tres a diez años, puedes considerar un fondo indexado del mercado de renta fija de bajo costo o un fondo de renta fija cotizado en bolsa que siga el índice Bloomberg Aggregate Bond Index o el US Corporate Bond Index.

Ten en cuenta también el impacto fiscal. Si vives en una zona de impuestos altos, y especialmente si tiene unos ingresos elevados, los bonos del Tesoro pueden ser una mejor opción que los CD, ya que están exentos de impuestos estatales y locales. Los bonos municipales suelen estar exentos de impuestos a nivel estatal y federal, y algunos también lo están a nivel local.

Qué hacer si no estás cerca de la jubilación: reconsidera cuánto dinero mantienes en efectivo o en inversiones equivalentes a efectivo.

“Advierto a la gente contra la trampa del dinero en efectivo. Mucha gente, acostumbrada a estas buenas tasas de ahorro, estaba desviando dinero de las acciones y los bonos a largo plazo”, dice Diodato, que predice que los rendimientos del ahorro caerán al 3% en los próximos dos años.

Su consejo: no guardes más de seis meses o un año de gastos en efectivo o equivalentes.

“Cualquier cantidad superior supondrá un lastre para su futuro patrimonio neto”, afirma.

