CNN verifica: Trump cuenta dos historias falsas sobre Oprah Winfrey, incluida una que ha repetido durante 11 años

(CNN) — El expresidente Donald Trump contó dos historias ficticias sobre Oprah Winfrey el sábado: una de ellas nueva, otra que ha estado contando durante al menos 11 años.

Las afirmaciones de Trump sobre Winfrey son triviales. Pero son las más recientes de una larga lista de ejemplos del candidato presidencial republicano que ofrece historias creíbles pero imaginarias mientras busca una vez más el cargo más alto del país.

El final del programa de televisión de Winfrey

Winfrey respaldó a la oponente de Trump en las elecciones presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris, en la Convención Nacional Demócrata en agosto. Winfrey organizó, además, un mitin de campaña virtual transmitido en vivo para Harris en Michigan el jueves.

En una publicación en las redes sociales a última hora del sábado por la noche, Trump escribió: “Hace mucho tiempo, Oprah Winfrey me pidió que hiciera su último programa de televisión en cadena. La última semana de su programa fue un gran acontecimiento y fue un honor para mí, con mi familia, hacerlo”. Continuó criticando a Harris y dijo que cuando vio el evento de Winfrey con ella, “no pude evitar pensar que esta no es la verdadera Oprah”.

CNN verifica: la afirmación de Trump es falsa. No apareció en el último episodio de “The Oprah Winfrey Show” en 2011, ni siquiera en la última semana repleta de estrellas del programa. Más bien, Trump apareció en el programa unos tres meses y medio antes de que terminara.

El programa de Winfrey concluyó el 25 de mayo de 2011. Trump y su familia aparecieron en el episodio que se emitió el 7 de febrero de 2011.

Tratando de exagerar su importancia pasada para Winfrey, que ha apoyado a los oponentes demócratas de Trump en cada una de las últimas tres elecciones presidenciales, Trump se jactó falsamente al menos cuatro veces durante su presidencia de que estuvo en su popular programa en su última semana. CNN verificó la afirmación en octubre de 2020 y señaló que Trump la venía haciendo desde al menos 2013.

La última semana del programa contó con un homenaje a Winfrey en un estadio repleto de estrellas (entre ellas, Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks y Beyoncé, pero no Trump) y apariciones de invitados memorables no relacionados con el mundo del espectáculo de episodios anteriores. El último episodio estuvo protagonizado solo por Winfrey.

El comentario de Winfrey sobre McDonald’s

Trump ha afirmado repetidamente que Harris miente acerca de haber trabajado alguna vez en McDonald’s. (La campaña de Harris dice que trabajó en un restaurante en California durante un verano cuando estaba en la universidad en la década de 1980).

En un mitin de campaña en Carolina del Norte el sábado por la mañana, Trump dijo: “¿Y Oprah no le preguntó sobre su tiempo en McDonald’s? Ella simplemente no quiso responder a esa pregunta. “No quiero hablar de eso”, dijo Oprah, “trabajas en McDonald’s, eso es genial”. Ya sabes, Oprah no escuchó el resultado final; nunca trabajó allí. Así que Kamala simplemente se escondió debajo del escritorio, junto con todas las demás respuestas que dio”.

CNN verifica: la afirmación de Trump de que Harris esquivó una pregunta de Winfrey sobre trabajar en McDonald’s es falsa. En realidad, Winfrey nunca le preguntó a Harris sobre trabajar en McDonald’s. Más bien, Winfrey mencionó de pasada el trabajo en McDonald’s durante su presentación de Harris, antes de que la vicepresidenta subiera al escenario para su conversación.

Esta fue la única mención de Winfrey sobre McDonald’s en el evento: “En ningún otro país de esta Tierra su historia podría desarrollarse de la manera en que lo ha hecho. De hija de inmigrantes a hermana mayor a trabajadora de McDonald’s, hay esperanza para todos ustedes: fiscal de distrito, esposa y ‘Momala’ a senadora a vicepresidenta. Por favor, den la bienvenida a Kamala Harris”.

Harris salió entre aplausos, abrazó a Winfrey y comenzaron su conversación sobre temas no relacionados con McDonald’s.

