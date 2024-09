CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 565¾ 565¾ 552¼ 553¼ —7¾ Dec 574 580 565¾ 567 —7¾ Mar 594½ 600¼ 585½ 586½ —8½ May 605½ 612 597 598 —8¾ Jul 612 617½ 602¼ 603 —9¼ Sep 624 628½ 613¾ 615 —8¾ Dec 639¾ 644½ 629½ 630¾ —8¾ Mar 655¼ 655¼ 641 642 —8½ May 644¼ —8½ Jul 627¾ —8½ Sep 637¾ —8½ Dec 649 —8½ Mar 658¾ —8½ May 660½ —8½ Jul 622¾ —8½ Est. sales 87,036. Thu.’s sales 107,007 Thu.’s open int 364,733 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 389¾ 395¼ 383 383¾ —6¼ Dec 410 416 405½ 406¼ —4½ Mar 428¼ 433¾ 423¾ 424½ —4¾ May 439 444 434¾ 435½ —4¼ Jul 445 450¼ 441¾ 442¼ —4 Sep 442¼ 445¼ 438¼ 439 —3¼ Dec 446¼ 449¾ 444 444¾ —2½ Mar 456¾ 460¼ 454½ 455¼ —2¾ May 463½ 465 461¼ 461¼ —3 Jul 467¼ 469¾ 464½ 465 —3 Sep 449¼ —2½ Dec 452 455¾ 450 450½ —2¼ Jul 470 470 467¼ 467¼ —2¼ Dec 446¾ 450 445 445 —4 Est. sales 284,793. Thu.’s sales 272,802 Thu.’s open int 1,350,255 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 343 —6½ Dec 356¾ 359 340¾ 352¼ —6½ Mar 353¾ 356¾ 339 352 —6 May 353¾ —6 Jul 357¾ —6¼ Sep 353½ —6¼ Dec 358¾ —6¼ Mar 355¾ —6¼ May 361¾ —6¼ Jul 352 —6¼ Sep 367¾ —6¼ Est. sales 943. Thu.’s sales 1,009 Thu.’s open int 3,740 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1008 1008 989¼ 989¼ —19 Nov 1022 1031¼ 1003½ 1005 —18½ Jan 1039½ 1049 1021¼ 1022½ —19 Mar 1053¼ 1062½ 1035½ 1036½ —19 May 1067½ 1074¾ 1048¾ 1050 —18 Jul 1075 1083¼ 1058¼ 1059¼ —17¾ Aug 1075½ 1082¼ 1057¾ 1059 —16¾ Sep 1063¾ 1068¾ 1048¾ 1048¾ —16¼ Nov 1067 1073¼ 1049½ 1050¾ —16½ Jan 1081¼ 1083¼ 1062 1062 —16¼ Mar 1065 —16 May 1069¾ —16 Jul 1078 1078 1076 1076 —15½ Aug 1069¼ —15½ Sep 1056¾ —15½ Nov 1074¾ 1075 1054¾ 1057 —16 Jul 1069¾ —16 Nov 1047¼ —16 Est. sales 216,752. Thu.’s sales 227,295 Thu.’s open int 826,167 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 41.01 41.01 40.76 40.77 —1.55 Oct 41.69 41.71 40.14 40.21 —1.48 Dec 41.14 41.16 39.56 39.63 —1.54 Jan 41.23 41.24 39.72 39.80 —1.46 Mar 41.40 41.40 39.94 40.05 —1.39 May 41.63 41.63 40.20 40.31 —1.35 Jul 41.75 41.75 40.38 40.48 —1.33 Aug 41.64 41.64 40.41 40.46 —1.32 Sep 41.48 41.56 40.39 40.39 —1.31 Oct 41.26 41.30 40.09 40.19 —1.31 Dec 41.26 41.32 40.12 40.21 —1.29 Jan 40.77 40.77 40.29 40.29 —1.25 Mar 40.55 40.55 40.39 40.39 —1.17 May 40.76 40.76 40.49 40.49 —1.13 Jul 40.74 40.74 40.49 40.59 —1.09 Aug 40.32 —1.09 Sep 40.34 —1.09 Oct 40.21 —1.09 Dec 40.08 —1.13 Jul 39.97 —1.13 Oct 39.96 —1.13 Dec 39.70 —1.13 Est. sales 137,480. Thu.’s sales 125,332 Thu.’s open int 534,836, up 1,829 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 320.40 325.20 318.40 318.40 —2.30 Oct 321.90 328.50 320.20 320.80 —1.60 Dec 325.80 332.60 323.80 324.40 —2.10 Jan 327.60 333.80 325.10 325.70 —2.50 Mar 330.10 335.80 327.40 327.90 —2.70 May 332.20 337.90 330.00 330.50 —2.50 Jul 335.90 340.60 332.70 333.20 —2.50 Aug 336.30 340.80 333.20 333.50 —2.40 Sep 334.60 340.20 333.00 333.20 —2.20 Oct 333.00 336.90 331.80 332.00 —1.90 Dec 334.80 340.70 333.90 334.20 —1.60 Jan 337.70 337.70 334.90 334.90 —1.60 Mar 335.10 —1.70 May 336.20 —1.80 Jul 338.20 —1.90 Aug 338.30 —1.90 Sep 337.00 —1.80 Oct 334.70 —1.80 Dec 336.30 —1.90 Jul 346.10 —1.90 Oct 346.10 —1.90 Dec 349.60 —1.90 Est. sales 151,190. Thu.’s sales 157,352 Thu.’s open int 514,056

