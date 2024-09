CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 531½ 552 530½ 552 +19¼ Dec 552¼ 567½ 544¼ 566¾ +15¼ Mar 572¼ 587½ 564½ 586¼ +14 May 585¼ 598½ 576¾ 597¼ +13½ Jul 591¼ 605¼ 582¾ 603½ +13¾ Sep 599¾ 616½ 595 615¼ +13¾ Dec 614¼ 632 610¾ 631 +13½ Mar 630 641½ 630 641½ +13 May 643¼ +12¾ Jul 626¼ +12¾ Sep 636¼ +12¾ Dec 650 +12¾ Mar 659¾ +12¾ May 661½ +12¾ Jul 634¾ +10¼ Est. sales 115,692. Fri.’s sales 85,579 Fri.’s open int 387,085, up 47 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 378 386¾ 376½ 386½ +8½ Dec 400½ 410 398½ 409¼ +8¼ Mar 418 427¾ 416½ 427¼ +8¼ May 427¾ 437¼ 426 437 +8¾ Jul 434 443 432¼ 442¾ +8½ Sep 432¾ 440 431¼ 439¾ +6¾ Dec 438¼ 445 437 445 +6¼ Mar 448¼ 455¾ 447¾ 455¾ +6 May 455¾ 461½ 455½ 461½ +5¾ Jul 459 465½ 459 465½ +5½ Sep 449½ +3½ Dec 446½ 451½ 446½ 451½ +4¼ Jul 468 +3 Dec 445 447¾ 445 447¾ +3¼ Est. sales 345,762. Fri.’s sales 294,078 Fri.’s open int 1,361,525, up 1,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 338 +9¼ Dec 335 347½ 334½ 347¼ +9¼ Mar 334¾ 347 334 347 +9½ May 337½ 349½ 337½ 349½ +9½ Jul 354¼ +9½ Sep 350 +9½ Dec 355¼ +9½ Mar 352¼ +9½ May 358¼ +9½ Jul 348½ +9½ Sep 364¼ +9½ Est. sales 1,193. Fri.’s sales 785 Fri.’s open int 4,361 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 978¾ 1007½ 978¾ 997 +15 Nov 1000 1024½ 995¼ 1012 +12 Jan 1017 1041¾ 1012¾ 1029½ +12½ Mar 1031½ 1056 1027½ 1044 +12¼ May 1044½ 1068¾ 1041¼ 1057 +11¾ Jul 1055 1077 1050¾ 1066 +11½ Aug 1053¾ 1075¾ 1051¼ 1065¼ +11 Sep 1043¾ 1063½ 1043¾ 1054¾ +10¼ Nov 1045¼ 1066¼ 1043½ 1057 +9¾ Jan 1057¼ 1077¼ 1057¼ 1068½ +9¾ Mar 1071½ +9½ May 1076½ +9¼ Jul 1080¾ 1082½ 1080¾ 1082½ +9 Aug 1075½ +9 Sep 1061¼ +9 Nov 1052 1065 1052 1061½ +9¼ Jul 1074¼ +9¼ Nov 1051¾ +9¼ Est. sales 281,732. Fri.’s sales 302,336 Fri.’s open int 830,182, up 11,151 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 43.17 43.17 41.60 42.07 —1.07 Oct 42.53 42.59 40.92 41.48 —1.05 Dec 41.99 42.04 40.40 40.98 —1.03 Jan 42.05 42.10 40.53 41.07 —.99 Mar 42.15 42.25 40.75 41.27 —.93 May 42.35 42.43 41.02 41.51 —.89 Jul 42.47 42.54 41.21 41.68 —.84 Aug 42.33 42.33 41.20 41.66 —.78 Sep 42.00 42.03 41.35 41.60 —.76 Oct 41.99 41.99 41.00 41.40 —.74 Dec 42.00 42.03 41.02 41.39 —.74 Jan 41.44 —.75 Mar 41.44 —.76 May 41.50 —.76 Jul 41.55 —.75 Aug 41.28 —.75 Sep 41.30 —.75 Oct 41.17 —.75 Dec 41.09 —.76 Jul 40.98 —.76 Oct 40.97 —.76 Dec 40.71 —.76 Est. sales 167,039. Fri.’s sales 155,391 Fri.’s open int 526,102 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 311.80 322.00 310.10 319.70 +8.10 Oct 310.20 320.60 307.60 317.40 +7.30 Dec 313.10 324.00 310.60 320.80 +7.80 Jan 313.00 325.10 311.50 322.20 +8.30 Mar 315.80 327.00 313.40 324.40 +8.60 May 317.90 329.40 315.70 326.80 +8.80 Jul 319.80 332.40 318.90 329.80 +8.90 Aug 319.60 331.70 319.10 330.20 +8.90 Sep 319.40 331.10 319.40 330.10 +8.80 Oct 319.00 330.10 318.80 329.00 +8.70 Dec 321.90 333.00 320.70 331.20 +8.70 Jan 332.30 332.30 332.00 332.00 +8.80 Mar 331.90 332.30 331.90 332.30 +8.70 May 333.30 +8.60 Jul 335.50 +8.60 Aug 335.60 +8.60 Sep 334.30 +8.70 Oct 331.90 +8.70 Dec 333.50 +8.60 Jul 343.30 +8.60 Oct 343.30 +8.60 Dec 346.80 +8.60 Est. sales 173,858. Fri.’s sales 154,654 Fri.’s open int 526,641, up 2,430

