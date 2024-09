CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 583 583½ 575½ 580 —4¼ Mar 603¾ 603¾ 595¾ 600¼ —4 May 614¾ 614¾ 606¾ 611¼ —3¾ Jul 617½ 618½ 611¼ 616¼ —3¾ Sep 627¼ 630 622¼ 627¼ —3½ Dec 640¾ 644 637½ 642¼ —3½ Mar 650¼ 653 650¼ 652¾ —3¼ May 654¾ —2¾ Jul 636 —2¾ Sep 645½ —2¾ Dec 656¾ —2¾ Mar 666½ —2¾ May 668¼ —2¾ Jul 630¼ —2¾ Est. sales 111,561. Thu.’s sales 105,863 Thu.’s open int 371,009, up 6,665 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 413 419¾ 410¾ 418 +4¾ Mar 430½ 436½ 428½ 435 +4 May 440¾ 445¾ 438¼ 444¾ +3¾ Jul 446¾ 451¼ 444¼ 450½ +3¾ Sep 443½ 448¼ 442 447¼ +3 Dec 449 453½ 447¼ 452¾ +3½ Mar 458½ 464½ 458½ 463½ +3¼ May 465 469½ 465 469½ +3 Jul 468¼ 473 468¼ 473 +3 Sep 456¼ +2¼ Dec 454 458 454 458 +2¾ Jul 474¾ +2¾ Dec 450 453¼ 450 453¼ +3 Est. sales 338,379. Thu.’s sales 314,366 Thu.’s open int 1,469,349, up 8,561 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 382 387½ 381 384¾ +4¾ Mar 380 384 380 382½ +4¾ May 381 381 380¼ 380¼ +4 Jul 383¾ +4 Sep 379½ +4 Dec 383¾ +4 Mar 382¾ +4 May 388¾ +4 Jul 377½ +4 Sep 393¼ +4 Est. sales 792. Thu.’s sales 789 Thu.’s open int 3,875, up 153 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1039¾ 1069½ 1034¼ 1065¾ +24¾ Jan 1058¼ 1087 1052½ 1083 +23¾ Mar 1072¼ 1099¾ 1066 1095¼ +22¼ May 1084 1111¼ 1079 1107¼ +21½ Jul 1094 1119 1088¾ 1116 +20½ Aug 1092¼ 1117¼ 1088½ 1114 +18¾ Sep 1080 1103½ 1078½ 1100½ +16¾ Nov 1081½ 1102½ 1077¾ 1100 +16 Jan 1091 1111½ 1091 1110¾ +15¾ Mar 1103¾ 1112¼ 1103¼ 1111½ +14½ May 1105¼ 1115¼ 1105¼ 1115¼ +13¾ Jul 1111 1122¼ 1111 1121¼ +13¼ Aug 1115½ +13¼ Sep 1102 +11 Nov 1092 1105 1092 1103¾ +12½ Jul 1119 +12½ Nov 1082½ 1092¾ 1082½ 1092¾ +12½ Est. sales 323,458. Thu.’s sales 295,629 Thu.’s open int 861,000, up 4,285 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 42.92 43.00 41.88 42.18 —.74 Dec 42.90 43.14 42.03 42.36 —.54 Jan 43.05 43.29 42.20 42.48 —.59 Mar 43.30 43.53 42.48 42.70 —.62 May 43.49 43.81 42.77 42.96 —.66 Jul 43.81 44.01 42.96 43.15 —.67 Aug 43.81 43.93 42.92 43.06 —.70 Sep 43.64 43.80 42.77 42.91 —.73 Oct 42.98 43.21 42.61 42.67 —.73 Dec 43.21 43.41 42.50 42.64 —.75 Jan 42.94 43.11 42.63 42.65 —.74 Mar 42.75 42.75 42.65 42.69 —.75 May 42.78 —.75 Jul 42.87 —.74 Aug 42.60 —.74 Sep 42.62 —.74 Oct 42.49 —.74 Dec 42.36 —.74 Jul 42.25 —.74 Oct 42.24 —.74 Dec 41.98 —.74 Est. sales 273,589. Thu.’s sales 251,946 Thu.’s open int 519,089 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 324.40 345.60 322.70 343.70 +19.50 Dec 327.00 345.80 325.10 344.10 +17.30 Jan 328.10 345.40 326.30 344.20 +16.10 Mar 330.10 345.90 328.30 345.30 +15.20 May 332.00 346.80 330.20 346.40 +14.30 Jul 335.00 348.60 333.30 348.60 +13.80 Aug 335.00 348.20 333.20 348.20 +13.30 Sep 334.00 347.30 333.10 347.30 +12.80 Oct 334.10 345.40 333.30 345.40 +12.30 Dec 334.60 347.40 333.90 347.10 +11.90 Jan 346.70 347.90 344.40 347.60 +11.90 Mar 339.40 347.10 339.40 347.10 +11.50 May 346.60 347.50 346.60 347.50 +11.20 Jul 335.10 349.40 335.10 349.40 +11.00 Aug 335.00 349.10 335.00 349.10 +10.70 Sep 338.00 347.10 338.00 347.10 +10.40 Oct 344.10 +9.90 Dec 345.90 +10.00 Jul 355.70 +10.00 Oct 355.70 +10.00 Dec 359.20 +10.00 Est. sales 210,868. Thu.’s sales 187,640 Thu.’s open int 517,132

